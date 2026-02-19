Předplatné

ONLINE 13. dne ZOH: Jílek bojuje o další medaili, poslední zápas curlerů

Metoděj Jílek na své první olympiádě slaví zlatou medaili
Metoděj Jílek na své první olympiádě slaví zlatou medaili
Zlatý Metoděj Jílek
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede trať na 1500 metrů. Do posledního zápasu na Hrách nastoupí čeští curleři. V severské kombinaci dvojic se představí Jiří Konvalnka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 13. dne ZOH:

RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

CURLING: Čeští curleři nastupují do svého posledního zápsu na olympiádě. O své třetí vítězství budou usilovat proti Švédsku od 9:05. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje ve sprintu duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Skoky jsou na programu od 10 hodin, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos skoků sledujte ZDE>>>ONLINE přenos běhu sledujte ZDE>>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 19. února 2026

19. února 2026 · 05:00

Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):

  • 9:05 curling muži: Česko - Švédsko,

  • 10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),

  • 11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)

  • 13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,

  • 14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),

  • 14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,

  • 14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,

  • 16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),

  • 19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,

  • 19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.

Lední hokej
19. února 2026 · 00:08

Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026

Zprávy ze dne 18. února 2026

Důležitý moment
18. února 2026 · 22:17

Medailové pořadí po 12. dni ZOH

 

Lední hokej
18. února 2026 · 21:14

David Pastrňák v minulých dnech sám cítil, že na turnaji nepodával svoje nejlepší výkony. Ve čtvrtfinále proti Kanadě vytáhl důležitý gól a přispěl k velkému vzdoru proti obřímu favoritovi. „Určitě to bude mrzet. Přeci jen jsme na ten turnaj čekali strašně dlouho. Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na tu naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty. Byli jsme blízko, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval hvězdný kanonýr po vyřazení z Her.

Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Lední hokej
18. února 2026 · 20:43

Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Více čtěte ZDE>>>

Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Lední hokej
18. února 2026 · 19:47

Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit… Více čtěte ZDE>>>

Čeští hokejisté hráli při gólu Ondřeje Paláta v šesti
Čeští hokejisté hráli při gólu Ondřeje Paláta v šesti
Důležitý moment
Lední hokej
18. února 2026 · 19:14

Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení olympijského čtvrtfinále. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy… Více čtěte ZDE>>>

Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamaní hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
18. února 2026 · 16:30

Reportér iSport.cz potkal Jakuba Voráčka, jak míří na zápas, který bude tradičně spolukomentovat. Několikrát se vyfotil, rozdal pár podpisů. I on pochopitelně věří, že to národní tým zvládne. „Uvidíte, jak hodně kluci překvapí,“ říká. Upozornil, že Kanada sice měla o zápas míň, ale zase jí může chvíli trvat, než se rozjezdí. Což by mohla být česká výhoda.

Snowboarding
18. února 2026 · 16:07

Olympijskou vítězkou ve slopestylu se stala devatenáctiletá japonská snowboardistka Mari Fukadaová před obhájkyní zlata Zoi Sadowskou-Synnottovou.

Biatlon
18. února 2026 · 16:00

České ženy chtěly i v olympijské štafetě dokázat, že tato disciplína jim v této sezoně jde. Po výkonu hlavně Terezy Voborníkové sahaly dokonce i po medaili. Jenže Tereza Vinklárková pak musela na trestné kolo a sen se rozplynul. To Francouzky předvedly, stejně jako den před nimi muži, zcela opačný výkon. Trestné kolo na úvodním úseku, na první předávce 16. příčka, ale nakonec zcela suverénní vítězství. Pro Češky Jessiku Jislovou, Lucii Charvátovou, Voborníkovou a Vinklárkovou je to nakonec 5. místo. Více čtěte ZDE >>>

Vítězná štafeta francouzských biatlonistek
Vítězná štafeta francouzských biatlonistek
Důležitý moment
Lední hokej
18. února 2026 · 15:21

Slovenští hokejisté slaví senzační postup do semifinále! Ve středečním poledním čtvrtfinále porazili Německo 6:2 a v semifinále se určitě vyhne největšímu favoritovi z Kanady. A za jakých okolností může dojít na duel mezi Českem a Slovenskem? Více čtěte ZDE >>>

Důležitý moment
Alpské lyžování
18. února 2026 · 14:42

Byly to pro ni opět velmi těžké chvíle, musela se vypořádat s pořádným psychickým tlakem. Mikaela Shiffrinová ale dokázala, že i s tím se dokáže vypořádat. Jako opravdová šampionka. Jako slalomová královna. A teď znovu i pod pěti kruhy slaví zlato. A to o pořádný náskok - 1,50 sekundy. Druhá je Camille Rastová, třetí Anna Swenn Larssonová. Martina Dubovská je 18. Více čtěte ZDE >>>

Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d'Ampezzo a získala třetí olympijské zlato v kariéře
Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d&#39;Ampezzo a získala třetí olympijské zlato v kariéře
Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d'Ampezzo a získala třetí olympijské zlato v kariéře
Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d&#39;Ampezzo a získala třetí olympijské zlato v kariéře
Snowboarding
18. února 2026 · 13:00

Olympijský závod snowboardistů ve slopestylu vyhrál v den svých 22. narozenin Číňan Su I-ming a po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý v Livignu byl Japonec Taiga Hasegawa, třetí Američan Jake Canter.

Běh na lyžích
18. února 2026 · 12:43

Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal desáté olympijské zlato a upevnil si pozici historicky nejlepšího sportovce na zimních hrách pod pěti kruhy. Devětadvacetiletý norský lyžař dnes v italském Teseru vyhrál sprint dvojic volnou technikou s Einarem Hedegartem. Čeští reprezentanti Jiří Tuž s Michalem Novákem ztratili na vítězné Nory 13,63 sekundy a skončili osmí.

Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo má 10. olympijské zlato. Vyhrál sprint dvojic s Einarem Hedegartem.
Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo má 10. olympijské zlato. Vyhrál sprint dvojic s Einarem Hedegartem.
Běh na lyžích
18. února 2026 · 12:17

Olympijské zlato ve sprintu dvojic získaly švédské lyžařky Jonna Sundlingová a Maja Dahlqvistová. České reprezentantky Sandra Schützová s Kateřinou Janatovou dojely v Teseru s odstupem 1:41,44 minuty čtrnácté. Ve finále porazily pouze Čínu, která byla více než o minutu pomalejší.

 

