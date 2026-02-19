ONLINE 13. dne ZOH: Jílek bojuje o další medaili, poslední zápas curlerů
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede trať na 1500 metrů. Do posledního zápasu na Hrách nastoupí čeští curleři. V severské kombinaci dvojic se představí Jiří Konvalnka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
CURLING: Čeští curleři nastupují do svého posledního zápsu na olympiádě. O své třetí vítězství budou usilovat proti Švédsku od 9:05. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje ve sprintu duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Skoky jsou na programu od 10 hodin, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos skoků sledujte ZDE>>> a ONLINE přenos běhu sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. února 2026
Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
9:05 curling muži: Česko - Švédsko,
10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),
11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,
14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),
14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,
16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),
19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,
19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.
Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. února 2026
Medailové pořadí po 12. dni ZOH
David Pastrňák v minulých dnech sám cítil, že na turnaji nepodával svoje nejlepší výkony. Ve čtvrtfinále proti Kanadě vytáhl důležitý gól a přispěl k velkému vzdoru proti obřímu favoritovi. „Určitě to bude mrzet. Přeci jen jsme na ten turnaj čekali strašně dlouho. Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na tu naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty. Byli jsme blízko, ale bohužel to nevyšlo,“ litoval hvězdný kanonýr po vyřazení z Her.
Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Více čtěte ZDE>>>
Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit… Více čtěte ZDE>>>
Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení olympijského čtvrtfinále. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy… Více čtěte ZDE>>>
Reportér iSport.cz potkal Jakuba Voráčka, jak míří na zápas, který bude tradičně spolukomentovat. Několikrát se vyfotil, rozdal pár podpisů. I on pochopitelně věří, že to národní tým zvládne. „Uvidíte, jak hodně kluci překvapí,“ říká. Upozornil, že Kanada sice měla o zápas míň, ale zase jí může chvíli trvat, než se rozjezdí. Což by mohla být česká výhoda.
Olympijskou vítězkou ve slopestylu se stala devatenáctiletá japonská snowboardistka Mari Fukadaová před obhájkyní zlata Zoi Sadowskou-Synnottovou.
České ženy chtěly i v olympijské štafetě dokázat, že tato disciplína jim v této sezoně jde. Po výkonu hlavně Terezy Voborníkové sahaly dokonce i po medaili. Jenže Tereza Vinklárková pak musela na trestné kolo a sen se rozplynul. To Francouzky předvedly, stejně jako den před nimi muži, zcela opačný výkon. Trestné kolo na úvodním úseku, na první předávce 16. příčka, ale nakonec zcela suverénní vítězství. Pro Češky Jessiku Jislovou, Lucii Charvátovou, Voborníkovou a Vinklárkovou je to nakonec 5. místo. Více čtěte ZDE >>>
Slovenští hokejisté slaví senzační postup do semifinále! Ve středečním poledním čtvrtfinále porazili Německo 6:2 a v semifinále se určitě vyhne největšímu favoritovi z Kanady. A za jakých okolností může dojít na duel mezi Českem a Slovenskem? Více čtěte ZDE >>>
Byly to pro ni opět velmi těžké chvíle, musela se vypořádat s pořádným psychickým tlakem. Mikaela Shiffrinová ale dokázala, že i s tím se dokáže vypořádat. Jako opravdová šampionka. Jako slalomová královna. A teď znovu i pod pěti kruhy slaví zlato. A to o pořádný náskok - 1,50 sekundy. Druhá je Camille Rastová, třetí Anna Swenn Larssonová. Martina Dubovská je 18. Více čtěte ZDE >>>
Olympijský závod snowboardistů ve slopestylu vyhrál v den svých 22. narozenin Číňan Su I-ming a po bronzu z Big Airu získal na hrách v Itálii druhou medaili. Druhý v Livignu byl Japonec Taiga Hasegawa, třetí Američan Jake Canter.
Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal desáté olympijské zlato a upevnil si pozici historicky nejlepšího sportovce na zimních hrách pod pěti kruhy. Devětadvacetiletý norský lyžař dnes v italském Teseru vyhrál sprint dvojic volnou technikou s Einarem Hedegartem. Čeští reprezentanti Jiří Tuž s Michalem Novákem ztratili na vítězné Nory 13,63 sekundy a skončili osmí.
Olympijské zlato ve sprintu dvojic získaly švédské lyžařky Jonna Sundlingová a Maja Dahlqvistová. České reprezentantky Sandra Schützová s Kateřinou Janatovou dojely v Teseru s odstupem 1:41,44 minuty čtrnácté. Ve finále porazily pouze Čínu, která byla více než o minutu pomalejší.