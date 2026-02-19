ONLINE 13. dne ZOH: Kdo bude vlajkonoš na slavnostním zakončení? Hokejové finále píská Češka
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabídl další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten ve své doplňkové disciplíně tentokrát na senzaci nedosáhl a skončil šestnáctý. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic vybojoval tandem Jiří Konvalinka a Jan Vytrval osmou příčku. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 m. Zvítězil Číňan Ning Čung-jen. Více čtěte ZDE >>>
CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově při své premiéře pod pěti kruhy obsadí osmou příčku.
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentovalo v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části byli Češi osmí, stejnou příčku si udrželi i po té běžecké. Na vítězné Norsko ztratili přes dvě a půl minuty.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Nizozemský rychlobruslař Joep Wennemars je horkým aspirantem na největšího smolaře letošních olympijských her. V závodě na 1000 metrů nedosáhl na medaili kvůli kolizi s Číňanem C’-wen Lienem, o osm dnů později mu na zisk cenného kovu nestačilo ani překonání původního olympijského rekordu. V extrémně rychlém závodě na 1500 metrů skončil až čtvrtý, v posledních rozjížďkách se před něj dostali hned tři soupeři. Více čtěte ZDE >>>
Na rychlobruslařském oválu v Miláně byla k vidění báječná podívaná. Hned čtyři závodníci v závodě na 1500 metrů překonali původní olympijský rekord. Překvapivé zlato bral Číňan Ning Čung-jen v senzačním čase 1:41,98, druhý skončil americký favorit Jordan Stolz a bronzový pak Nizozemec Kjeld Nuis. Jeho krajan Joep Wennemars dojel i přes původní překonání olympijského rekordu smolně čtvrtý. Českému rychlobruslaři Matoději Jílkovi patřila v cíli šestnáctá pozice. Více čtěte ZDE >>>
„Už takhle jsou fanoušci v zámoří naštvaní, jak to vůbec mohli uznat,“ řekl uznávaný kanadský insider Pierre LeBrun ke gólu českých hokejistů ve čtvrtfinále s Kanadou, který dali v šesti hráčích na ledě. A lajnoví rozhodčí? Podle informací iSportu se to měli dozvědět až po utkání. Na olympijském turnaji už se nepředstaví, přitom nejde o žádné nováčky. VÍCE čtěte ZDE>>>
V Miláně se rozdávají medaile už také z hokejového turnaje. U žen si o bronz zahrály hokejistky Švýcarska proti Švédsku, které zdolalo Česko ve čtvrtfinále. Po dvanácti letech se ze zisku bronzu radují Švýcarky, které zvítězily 2:1 v prodloužení díky gólu Aliny Müllerové. Od 19:10 je na programu finále, v němž se utkají velmoci z Kanady a USA. Poslední zlato vybojovaly v Pekingu Kanaďanky, jenže o čtyři roky dříve se radovaly Američanky.
Čeští hokejisté jsou po konci na olympijském turnaji zpátky v Česku. Přiletěli bez hráčů z NHL či kapitána Romana Červenky.
Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Uvedli to dnes zástupci Českého olympijského výboru. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně. Sáblíková absolvovala v Itálii šesté a poslední olympijské hry v kariéře, rozloučila se na pětikilometrové trati, kde byla jedenáctá. Jílek je v Itálii nejúspěšnějším českým reprezentantem. Po stříbru v závodě na 5000 metrů vyhrál „desítku“ a vybojoval druhé zlato české výpravy na těchto hrách. Před ním triumfovala snowboardistka Zuzana Maděrová.
Metoděj Jílek dnes další medaili nepřidá. Do cíle dojel jako průběžně čtvrtý, na start se postaví ještě osm párů.
Za malou chvíli začne rychlobruslařský závod na 1500 metrů, v němž bude bojovat o další medaili Metoděj Jílek. Na řadu přijde v sedmém páru s Němcem Hendrikem Dombekem. Sledujte ONLINE přenos >>>
Biatlonistu Michala Krčmáře čeká v pátek na 99 procent poslední start na olympijských hrách v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekl, že se před pravděpodobnou derniérou v závodě s hromadným startem cítí dobře. O dalším pokračování kariéry se pětatřicetiletý reprezentant rozhodne v příštích týdnech. Do konce sezony chce mít jasno.
Vizitky rozhodčích, kteří neviděli českou hru v šesti:
David Brisebois (Kan.) - 49 let, 27 sezon v NHL, 1560 zápasů (95 play off, 1 finále SC)
Jonny Murray (USA) - 51 let, 26 sezon v NHL, 1555 zápasů (203 play off, 7 finále SC)
Strhující finiš týmového sprintu severské kombinace! V běžecké části až do poslední chvíle bojovali o zlato dvojice Norska a Finska, ale nakonec křepčil Nor Jens Luraas Oftebro, jenž zapsal třetí zlatou medaili z letošní olympiády. Bronz si zajistili Rakušané, kteří čtvrtou Itálii za sebou nechali o jednačtyřicet sekund. Českému tandemu Jiří Konvalinka - Jan Vytrval patřila v cíli osmá pozice.
Víkend v olympijském Miláně se nebude týkat českých hokejistů, kteří sahali po prvotřídní senzaci, ve středečním čtvrtfinále měli vysoce favorizované Kanaďany na lopatě, jenže sen nakonec při bolavých kulisách shořel. Národní tým obsadil se ve čtvrtek odpoledne se postupně vydával do svých domovů. Na palubě speciálu směr Praha byl i Alois Hadamczik, jenž se před odletem pro iSport vyjádřil k vystoupení mužstva i k budoucnosti realizačního štábu v čele s Radimem Rulíkem. Více čtěte ZDE>>>
Mužské finále skialpinismu ovládl Španěl Oriol Cardona těsně před Rusem Nikitou Filippovem, jenž závodí pod neutrální vlajkou. Bronz patří favorizovanému Francouzi Thibaultu Anselmetovi.
Skialpinismus má za sebou svou historickou premiéru na olympijských hrách. Ženský závod vyhrála Švýcarka Marianne Fattonová před Emily Harropovou z Francie. Bronz brala díky silnému závěru Španělka Ana Alonsová. Závodnice ve skialpinismu kombinují sjezdy, výšlapy strmým terénem s lyžemi na nohách nebo na ramenou, jedná se o fyzicky velmi náročnou disciplínu. Za pár minut bude na programu i mužské finále.