ONLINE 13. dne ZOH: První medailisté ve skialpinismu. Curleři skončili osmí
Čtvrteční program zimních olympijských her v Milánu a Cortině nabízí další závod devatenáctileté senzace Metoděje Jílka. Ten pojede klání na 1500 metrů. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic bojují Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. ONLINE přenos ze třináctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek bude závodit už o třetí medaili na olympijských hrách. Trať na 1500 metrů ale nepatří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Závodit bude od 16:30. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově při své premiéře pod pěti kruhy obsadí osmou příčku.
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentuje v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části jsou Češi osmí, běh začíná ve 14:00. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. února 2026
Mužské finále skialpinismu ovládl Španěl Oriol Cardona těsně před Rusem Nikitou Filippovem, jenž závodí pod neutrální vlajkou. Bronz patří favorizovanému Francouzi Thibaultu Anselmetovi.
Skialpinismus má za sebou svou historickou premiéru na olympijských hrách. Ženský závod vyhrála Švýcarka Marianne Fattonová před Emily Harropovou z Francie. Bronz brala díky silnému závěru Španělka Ana Alonsová. Závodnice ve skialpinismu kombinují sjezdy, výšlapy strmým terénem s lyžemi na nohách nebo na ramenou, jedná se o fyzicky velmi náročnou disciplínu. Za pár minut bude na programu i mužské finále.
Velká čtvrtfinálová bitva a těsný postup hokejistů Kanady přes českou reprezentaci (4:3 v prodloužení) do semifinále hokejového turnaje. Jedno z hlavních témat? Kuriózní situace před gólem Ondřeje Paláta. Když posílal necelých osm minut před koncem Česko do vedení, bylo na ledě už nějakou chvíli (minimálně) šest hráčů národního týmu. V zámoří se situací po postupu spíše baví a podotýkají, že Čechů bylo na ledě dokonce osm. A nebo ještě víc... „Jsou tak rychlí, že si jich ani nevšimnete!“ popichuje jeden z fanoušků na sociální síti X u fotky s šestnácti českými hokejisty. Více čtěte ZDE>>>
V Rusku mu dávali šanci na medaili. Jenže krasobruslař Petr Gumennik skončil na olympiádě šestý kvůli zpackanému krátkému programu. Chtěl si možná zlepšit náladu v exhibici, která je už tradičním odlehčeným vrcholem velkých akcí. Dokonce si do Itálie přivezl speciální kostým z filmu Transformers. Bylo to však zbytečné, Gumennik není mezi pozvanými a v Rusku opětovně pláčou nad křivdou. Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři zakončili turnaj v Cortině d'Ampezzo vítězstvím, obhájce zlata Švédy porazili 10:4. S bilancí 3-6 skončí celkově osmí. Český tým završil působení na turnaji třetí výhrou po sobě a navázal na triumfy nad Čínou a Německem. Předtím postupně prohrál s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií a Kanadou.
Sdruženáři mají za sebou úvodní část v týmovém sprintu, nejprve skákali na velkém můstku. V závodu, do kterého zasáhlo celkem čtrnáct týmů, bojuje i česká dvojice Jan Vytrval - Jiří Konvalinka. Vytrval skočil 111 metrů, za což získal 94,6 bodu. Jiří Konvalinka doletěl o osm metrů dál a zapsal 104,3 bodu. Češi jsou na průběžném osmém místě, do běžecké části na 2x7,5 kilometru půjdou se ztrátou jedné minuty a tří sekund. Vedou zatím Němci s třináctisekundovým náskokem na Nory.
Po zlatu z trati na deset kilometrů se na chvíli stáhl z pozornosti, aby se opět připravil. Rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou poslední dva olympijské závody, a přestože nejde o jeho nejsilnější disciplíny, může bojovat o velmi dobré umístění. Pokud ho nezbrzdí nachlazení z posledních dní. „Cítím se líp, než jsem čekal. Snažil jsem se s tím bojovat a nevěděl jsem, co to s mým tělem udělá. Řekl bych, že trénink byl lehce nad očekávání,“ prozradil devatenáctiletý talent po středečním tréninku. Více ZDE>>>
S Pavlem Zachou se v národním týmu počítalo na pozici prvního centra, který si bude hovět s hlavní hvězdou Davidem Pastrňákem, spoluhráčem z Bostonu. Sen osmadvacetiletého útočníka však sebralo zranění těsně před ZOH. V rozpravě se zámořskými novináři se k nešťastné události poprvé veřejně vyjádřil. „Původně jsem si myslel, že pojedu,“ přiznal. Jak probíhala domluva s reprezentací? Více čtěte ZDE >>>
Čeští curleři hrají proti Švédsku poslední zápas na Hrách, v případě vítězství ještě mohou usilovat o konečné sedmé místo. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Vytrvalé sněžení odložilo v Livignu akrobatickým skokanům na lyžích včetně Nicholase Nováka olympijský závod z dneška na pátek. Původně měla kvalifikace začít již v úterý, kdy ale v horském středisku rovněž panovalo nevlídné počasí. Ženy stihly závodit ve středu, muži měli začít dnes v 11:00. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že nově bude začátek páteční kvalifikace v 10:30.
Čtvrteční program na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo (pouze finále a česká účast):
9:05 curling muži: Česko - Švédsko,
10:00 severská kombinace - sprint dvojic - skoky (Konvalinka, Vytrval),
11:00 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
13:55 skialpinismus - sprint muži a ženy - finále,
14:00 severská kombinace - sprint dvojic - běh (Konvalinka, Vytrval),
14:00 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
14:40 hokej - ženy - o 3. místo: Švýcarsko - Švédsko,
16:30 rychlobruslení - 1500 m muži (Jílek),
19:00 krasobruslení ženy - volné jízdy,
19:10 hokej - ženy - finále: USA - Kanada.
Semifinálové dvojice hokejového turnaje jsou jasné. Mezi nejlepší čtyři postupují Kanada, USA, Slovensko a Finsko. Kdo na koho narazí a kdy se zápasy odehrají čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. února 2026
Medailové pořadí po 12. dni ZOH