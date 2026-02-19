SOUHRN 13. dne ZOH: Jílek neuspěl, curleři na závěr zdolali obhájce. Kdo ponese vlajku?
Máme za sebou už 13. den zimních olympijských her 2026. Ve čtvrtek se potřetí v akci představil 19letý fenomén Metoděj Jílek. Dvojnásobný medailista z Milána ve své doplňkové disciplíně na 1500 metrů neuspěl a skončil šestnáctý. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic vybojoval tandem Jiří Konvalinka a Jan Vytrval osmou příčku. Olympijskou premiéru má za sebou skialpinismus a už se také ví, kdo v neděli na slavnostním zakončení ve Veroně ponese českou vlajku: budou to rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Dění z 13. dne ZOH 2026 jsme sledovali ONLINE na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 13. dne ZOH:
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 m. Zvítězil Číňan Ning Čung-jen. Více čtěte ZDE >>>
CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově při své premiéře pod pěti kruhy obsadí osmou příčku.
SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentovalo v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části byli Češi osmí, stejnou příčku si udrželi i po té běžecké. Na vítězné Norsko ztratili přes dvě a půl minuty.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Medailové pořadí ZOH 2026 po 13. dni:
Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.
Hokejistky Spojených států amerických získaly třetí olympijské zlato v historii, radují se znovu po osmi letech. Obhájkyně zlata z Kanady ve finále porazily 2:1 v prodloužení. Američanky sice větší část zápasu prohrávaly, manko 0:1 však smazaly díky úspěšné powerplay. Rozhodující úder si pak v prodloužení připravila Megan Kellerová. Bronzové medaile si už v odpoledním utkání zajistly Švýcarky, které berou ze ženského hokejového turnaje cenný kov po dvanácti letech.
V kvalifikaci na olympijskou soutěž v U-rampě dnes měla v Livignu těžkou nehodu kanadská akrobatická lyžařka Cassie Sharpeová. Třiatřicetiletá spolufavoritka po jednom z triků upadla a tvrdě se uhodila do ledového koryta hlavou. Sharpeová byla zhruba deset minut ošetřována přímo v rampě a poté odvezena na saních. K úlevě diváků i svých soupeřek zamávala oběma pažemi a lehce hýbala hlavou.
Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy. Ve výpravě s výjimkou zraněného Radka Faksy z Dallasu chyběly ostatní posily z NHL, po vlastní ose se vrací kapitán Roman Červenka a přímo do svých švýcarských klubů zamířili Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu. Více čtěte ZDE >>>
Výsledky 13. dne ZOH:
Curling (Cortina):
Muži:
Česko - Švédsko 10:4, Itálie - Švýcarsko 5:9, Čína - Německo 4:6, Norsko - Kanada 8:6.
Konečné pořadí základní části: 1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher, 2. Kanada 9/7, 3. Norsko 9/5, 4. Velká Británie 9/5, 5. USA 9/4, 6. Itálie 9/4, 7. Německo 9/4, 8. Česko 9/3, 9. Švédsko 9/2, 10. Čína 9/2.
Semifinále: Velká Británie - Švýcarsko 8:5, Kanada - Norsko 5:4 po dodatečném endu.
Ženy:
USA - 7:6 po dodatečném endu, Kanada - Korea 10:7, Japonsko - Čína 9:6, Velká Británie - Itálie 7:4.
Konečné pořadí základní části: 1. Švédsko 9/7, 2. USA 9/6, 3. Švýcarsko 9/6, 4. Kanada 9/6, 5. Korea 9/5, 6. Velká Británie 9/5, 7. Dánsko 9/4, 8. Japonsko 9/2, 9. Itálie 9/2, 10. Čína 9/2.
Semifinálové dvojice: Švédsko - Kanada, USA - Švýcarsko. Hraje se v pátek.
Hokej - ženy:
Finále:
USA - Kanada 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 58. Knightová (Edwardsová, Kellerová), 65. Kellerová (Heiseová) - 21. O'Neillová (Staceyová, Fastová). Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 11.171.
Sestavy:
USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová - Knightová, Carpenterová, Dunneová - Murphyová, Heiseová, Bilkaová - Zumwinkleová, Panneková, Coyneová-Schofieldová - Scamurraová, Janeckeová, Curlová-Salemmeová. Trenér: Wroblewski.
Kanada: Desbiensová - Fastová, Larocqueová, Jaquesová, Sheltonová, Ambroseová, Thompsonová, Tabinová - Fillierová, Poulinová, Wattsová - Staceyová, Turnbullová, Clarková - Jennerová, Nurseová, Maltaisová - Spoonerová, O'Neillová, Goslingová. Trenér: Ryan.
O 3. místo:
Švýcarsko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungakerová (Svenssonová, T. Johanssonová). Rozhodčí: Nurmiová (Fin.), Manthaová - Clarkeová, Toddová (všechny Kan.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8243.
Sestavy:
Švýcarsko: Brändliová - Christenová, Baechlerová, Meriguetová, Vallariová, Sigristová, Wetliová, Büchiová - Stalderová, Müllerová, Enzlerová - Martiová, Weyová, Leemannová - Zimmermannová, Herzigová, Lutzová - Quennecová, Rüediová, Schaeferová - Balzerová. Trenér: Muller.
Švédsko: Svenssonová Träffová - Nylénová-Perssonová, Jungakerová, Kjellbinová, Rauniová, Karlssonová, Adolfssonová - T. Johanssonová, Olssonová, Svenssonová - Thuviková, Hjalmarssonová, L. Johanssonová - Bouvengová, Lundinová, Hallinová - Hallová, Ljungblomová, Hedqvistová. Trenér: Lundberg.
Krasobruslení (Milán):
Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,98, 2. Stolz (USA) 1:42,75, 3. Nuis 1:42,82, 4. Wennemars (oba Niz.) 1:43,05, 5. Di Stefano (It.) 1:43,41, 6. Kongshaug (Nor.) 1:43,93, ...16. Jílek (ČR) 1:46,08.
Severská kombinace (Predazzo/Tesero):
Muži - sprint dvojic (velký můstek/ běh 2x7,5 km): 1. Skoglund, J. L. Oftebro (Nor.) 41:18,0, 2. Herola, Hirvonen (Fin.) -0,5, 3. S. Rettenegger, Lamparter (Rak.) -22,3, 4. Kostner, Costa (It.) -1:03,5, 5. Rydzek, Geiger (Něm.) -1:06,1, 6. A. Watabe, Jamamoto (Jap.) -1:36,7, ...8. Vytrval, Konvalinka (ČR) -2:36,7.
Skialpinismus (Bormio):
Sprint:
Muži: 1. Cardona (Šp.) 2:34,03, 2. Filippov (AIN) -1,52, 3. Anselmet (Fr.) -2,31, 4. Lietha (Švýc.) -5,04, 5. Ferrer (Šp.) -20,42, 6. Kistler (Švýc.) -23,84.
Ženy: 1. Fattonová (Švýc.) 2:59,77, 2. Harropová (Fr.) -2,38, 3. Alonsová (Šp.) -10,45, 4. Pallerová (Něm.) -13,49, 5. Muradaová (It.) -15,69, 6. Ravinelová (Fr.) -18,50.