SOUHRN 13. dne ZOH: Jílek neuspěl, curleři na závěr zdolali obhájce. Kdo ponese vlajku?

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou SáblíkovouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Češi se radují z gólu Lukáše Sedláka proti Kanadě
Marianne Fattonová je první olympijskou vítězkou ve skialpinismu
Čeští curleři zakončili olympijský turnaj výhrou nad Švédskem
Čeští curleři na závěr olympijského turnaje porazili Švédy
Čeští curleři vybojovali na ZOH v Cortině d´Ampezzo první vítězství, porazili Německo 9:7
Čeští curleři v zápase se Švédskem
Metoděj Jílek na své první olympiádě slaví zlatou medaili
ZOH 2026
Máme za sebou už 13. den zimních olympijských her 2026. Ve čtvrtek se potřetí v akci představil 19letý fenomén Metoděj Jílek. Dvojnásobný medailista z Milána ve své doplňkové disciplíně na 1500 metrů neuspěl a skončil šestnáctý. Čeští curleři na závěr turnaje zapsali cenné vítězství nad Švédskem. V severské kombinaci dvojic vybojoval tandem Jiří Konvalinka a Jan Vytrval osmou příčku. Olympijskou premiéru má za sebou skialpinismus a už se také ví, kdo v neděli na slavnostním zakončení ve Veroně ponese českou vlajku: budou to rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Dění z 13. dne ZOH 2026 jsme sledovali ONLINE  na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 13. dne ZOH:

RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 m. Zvítězil Číňan Ning Čung-jen. Více čtěte ZDE >>>

CURLING: Čeští curleři zakončili olympijský turnaj skvěle, Švédy porazili 10:4. Zapsali třetí vítězství a celkově při své premiéře pod pěti kruhy obsadí osmou příčku.

SEVERSKÁ KOMBINACE: Česko reprezentovalo v závodě dvojic duo Jiří Konvalinka - Jan Vytrval. Po skokanské části byli Češi osmí, stejnou příčku si udrželi i po té běžecké. Na vítězné Norsko ztratili přes dvě a půl minuty.

Zprávy ze dne 19. února 2026

19. února 2026 · 23:16

Medailové pořadí ZOH 2026 po 13. dni:

Krasobruslení
19. února 2026 · 23:04

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.

Lední hokej
19. února 2026 · 22:00

Hokejistky Spojených států amerických získaly třetí olympijské zlato v historii, radují se znovu po osmi letech. Obhájkyně zlata z Kanady ve finále porazily 2:1 v prodloužení. Američanky sice větší část zápasu prohrávaly, manko 0:1 však smazaly díky úspěšné powerplay. Rozhodující úder si pak v prodloužení připravila Megan Kellerová. Bronzové medaile si už v odpoledním utkání zajistly Švýcarky, které berou ze ženského hokejového turnaje cenný kov po dvanácti letech.

Akrobatické lyžování
19. února 2026 · 21:58

V kvalifikaci na olympijskou soutěž v U-rampě dnes měla v Livignu těžkou nehodu kanadská akrobatická lyžařka Cassie Sharpeová. Třiatřicetiletá spolufavoritka po jednom z triků upadla a tvrdě se uhodila do ledového koryta hlavou. Sharpeová byla zhruba deset minut ošetřována přímo v rampě a poté odvezena na saních. K úlevě diváků i svých soupeřek zamávala oběma pažemi a lehce hýbala hlavou.

Lední hokej
19. února 2026 · 20:09

Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy. Ve výpravě s výjimkou zraněného Radka Faksy z Dallasu chyběly ostatní posily z NHL, po vlastní ose se vrací kapitán Roman Červenka a přímo do svých švýcarských klubů zamířili Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu. Více čtěte ZDE >>>

Gól v šesti hráčích na ledě? Tam se stala chyba … Jak hokejový tým zhodnotil celý turnaj? • v=7&#38;iSport.tv

Výsledky 13. dne ZOH:

Curling (Cortina):

Muži:

Česko - Švédsko 10:4, Itálie - Švýcarsko 5:9, Čína - Německo 4:6, Norsko - Kanada 8:6.

Konečné pořadí základní části: 1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher, 2. Kanada 9/7, 3. Norsko 9/5, 4. Velká Británie 9/5, 5. USA 9/4, 6. Itálie 9/4, 7. Německo 9/4, 8. Česko 9/3, 9. Švédsko 9/2, 10. Čína 9/2.

Semifinále: Velká Británie - Švýcarsko 8:5, Kanada - Norsko 5:4 po dodatečném endu.

Ženy:

USA - 7:6 po dodatečném endu, Kanada - Korea 10:7, Japonsko - Čína 9:6, Velká Británie - Itálie 7:4.

Konečné pořadí základní části: 1. Švédsko 9/7, 2. USA 9/6, 3. Švýcarsko 9/6, 4. Kanada 9/6, 5. Korea 9/5, 6. Velká Británie 9/5, 7. Dánsko 9/4, 8. Japonsko 9/2, 9. Itálie 9/2, 10. Čína 9/2.

Semifinálové dvojice: Švédsko - Kanada, USA - Švýcarsko. Hraje se v pátek.

Hokej - ženy:

Finále:

USA - Kanada 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 58. Knightová (Edwardsová, Kellerová), 65. Kellerová (Heiseová) - 21. O'Neillová (Staceyová, Fastová). Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 11.171.

Sestavy:

USA: Frankelová - Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová - Knightová, Carpenterová, Dunneová - Murphyová, Heiseová, Bilkaová - Zumwinkleová, Panneková, Coyneová-Schofieldová - Scamurraová, Janeckeová, Curlová-Salemmeová. Trenér: Wroblewski.

Kanada: Desbiensová - Fastová, Larocqueová, Jaquesová, Sheltonová, Ambroseová, Thompsonová, Tabinová - Fillierová, Poulinová, Wattsová - Staceyová, Turnbullová, Clarková - Jennerová, Nurseová, Maltaisová - Spoonerová, O'Neillová, Goslingová. Trenér: Ryan.

O 3. místo:

Švýcarsko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungakerová (Svenssonová, T. Johanssonová). Rozhodčí: Nurmiová (Fin.), Manthaová - Clarkeová, Toddová (všechny Kan.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8243.

Sestavy:

Švýcarsko: Brändliová - Christenová, Baechlerová, Meriguetová, Vallariová, Sigristová, Wetliová, Büchiová - Stalderová, Müllerová, Enzlerová - Martiová, Weyová, Leemannová - Zimmermannová, Herzigová, Lutzová - Quennecová, Rüediová, Schaeferová - Balzerová. Trenér: Muller.

Švédsko: Svenssonová Träffová - Nylénová-Perssonová, Jungakerová, Kjellbinová, Rauniová, Karlssonová, Adolfssonová - T. Johanssonová, Olssonová, Svenssonová - Thuviková, Hjalmarssonová, L. Johanssonová - Bouvengová, Lundinová, Hallinová - Hallová, Ljungblomová, Hedqvistová. Trenér: Lundberg.

Krasobruslení (Milán):

Ženy - konečné pořadí: 1. Liuová (USA) 226,79, 2. Sakamotová 224,90, 3. Nakaiová 219,16, 4. Čibová 217,88 (všechny Jap.), 5. Glennová (USA) 214,91, 6. Petrosjanová (AIN) 214,53.

Rychlobruslení (Milán):

Muži - 1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,98, 2. Stolz (USA) 1:42,75, 3. Nuis 1:42,82, 4. Wennemars (oba Niz.) 1:43,05, 5. Di Stefano (It.) 1:43,41, 6. Kongshaug (Nor.) 1:43,93, ...16. Jílek (ČR) 1:46,08.

Severská kombinace (Predazzo/Tesero):

Muži - sprint dvojic (velký můstek/ běh 2x7,5 km): 1. Skoglund, J. L. Oftebro (Nor.) 41:18,0, 2. Herola, Hirvonen (Fin.) -0,5, 3. S. Rettenegger, Lamparter (Rak.) -22,3, 4. Kostner, Costa (It.) -1:03,5, 5. Rydzek, Geiger (Něm.) -1:06,1, 6. A. Watabe, Jamamoto (Jap.) -1:36,7, ...8. Vytrval, Konvalinka (ČR) -2:36,7.

Skialpinismus (Bormio):

Sprint:

Muži: 1. Cardona (Šp.) 2:34,03, 2. Filippov (AIN) -1,52, 3. Anselmet (Fr.) -2,31, 4. Lietha (Švýc.) -5,04, 5. Ferrer (Šp.) -20,42, 6. Kistler (Švýc.) -23,84.

Ženy: 1. Fattonová (Švýc.) 2:59,77, 2. Harropová (Fr.) -2,38, 3. Alonsová (Šp.) -10,45, 4. Pallerová (Něm.) -13,49, 5. Muradaová (It.) -15,69, 6. Ravinelová (Fr.) -18,50.

 

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

