Jak to mohli sudí přehlédnout? Gól Paláta neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti!

Čeští hokejisté hráli při gólu Ondřeje Paláta v šesti
Zklamání Davida Pastrňáka po prohře s Kanadou
Martin Nečas v ohromné šanci netrefil
Nick Suzuki se raduje z vyrovnávací trefy proti Česku
David Pastrňák slaví veledůležitou branku
Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit…

Tuhý boj o každý puk, skvělá souhra Romana Červenky s Lukášem Sedlákem i parádní bomba Davida Pastrňáka. Češi favorita deptali, do poslední třetiny se šlo za vyrovnaného stavu 2:2. Národní tým podával skvělý bojovný výkon.

Ve třinácté minutě třetí třetiny pak přišla euforická situace. Martin Nečas unikal po pravém křídle, krásně stáhl hru a vyzval ke skórování Ondřeje Paláta. Ale… Národní tým hrál v době vstřelení branky v šesti.

Už při tuhém bránění před únikem Nečase je vidět, že Češi jsou ve vlastním pásmu v početní výhodě. Nikdo si ničeho nevšiml, nikdo nic nesignalizoval. Forvard Colorada tak mohl směle pokračovat směr kanadská brána, aby poté Palát rozjásal české fanoušky.

I následné oslavy přímo na ledě proběhly v šesti hráčích. Kromě Paláta s Nečasem slavili Tomáš Hertl, Jan Rutta a Davidové Špaček s Pastrňákem.

Stejná situace už přitom českou reprezentaci poškodila ve skupině. V utkání se Švýcarskem si Sedlák stěžoval na to, že soupeř vstřelil rozhodující branku rovněž při nepovolené početní výhodě.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

