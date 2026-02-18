Jak to mohli sudí přehlédnout? Gól Paláta neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti!
Čeští hokejisté dlouho drželi zdatně krok se superfavoritem olympijského turnaje, nakonec padli až v prodloužení (3:4). Byli přitom velmi blízko výhře v základní hrací době, Kanaďané srovnali až tři a půl minuty před koncem. Do té doby rozdílový gól vstřelil Ondřej Palát. Jenže podle pravidel neměl platit…
Tuhý boj o každý puk, skvělá souhra Romana Červenky s Lukášem Sedlákem i parádní bomba Davida Pastrňáka. Češi favorita deptali, do poslední třetiny se šlo za vyrovnaného stavu 2:2. Národní tým podával skvělý bojovný výkon.
Ve třinácté minutě třetí třetiny pak přišla euforická situace. Martin Nečas unikal po pravém křídle, krásně stáhl hru a vyzval ke skórování Ondřeje Paláta. Ale… Národní tým hrál v době vstřelení branky v šesti.
Čeští hokejisté hráli v šesti při gólu Ondřeje Paláta • Repro ČT Sport
Už při tuhém bránění před únikem Nečase je vidět, že Češi jsou ve vlastním pásmu v početní výhodě. Nikdo si ničeho nevšiml, nikdo nic nesignalizoval. Forvard Colorada tak mohl směle pokračovat směr kanadská brána, aby poté Palát rozjásal české fanoušky.
I následné oslavy přímo na ledě proběhly v šesti hráčích. Kromě Paláta s Nečasem slavili Tomáš Hertl, Jan Rutta a Davidové Špaček s Pastrňákem.
Stejná situace už přitom českou reprezentaci poškodila ve skupině. V utkání se Švýcarskem si Sedlák stěžoval na to, že soupeř vstřelil rozhodující branku rovněž při nepovolené početní výhodě.