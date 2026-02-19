Opilá reportérka na ZOH! Místo sportu vyprávěla o kávě a sněhu, pak se omluvila
Dala si drink a v živém televizním vstupu pobavila Austrálii. Reportérka Danika Masonová měla promluvit o dění na Hrách i o domácí ragbyové lize. Mezi odpovědi, které drmolila v podnapilém stavu, ale vsunula taky poznámku o ceně kávy v Itálii a nakonec si lehla do sněhu, aby dělala „andělíčka“. Den poté se omluvila a vysvětlila, proč se do takového stavu dostala.
Televizní pořad Australská snídaně se dočkal nevídané vlny pozornosti. Ve středu se do něj se živým vstupem z italského Livigna připojila reportérka Danika Masonová, aby zhodnotila výsledky australských sportovců na probíhající olympiádě a přidala komentář k ragbyové lize, na kterou se specializuje. Běžný živý vstup se ale proměnil ve vtipnou scénku, jež nyní koluje sociálními sítěmi.
„Cena kávy je tady docela v pohodě,“ začala Masonová a z jejího projevu bylo ihned jasné, že se před začátkem vysílání „posilnila“. „Je to spíš cena kávy v USA, na kterou si musíme zvykat. Nejsem si jistá s těmi leguány. Kam tím vůbec míříme. No nic, pojďme se vrátit ke sportu, protože se toho doma děje hodně,“ drmolila reportérka, až skutečně přešla k aktuálnímu dění v australské ragbyové lize.
Moderátoři Karl Stefanovic a Jayne Azzopardiová se neubránili smíchu, kolegyni se ale snažili podpořit. „Je tam zřejmě tak mrazivý vítr, že moc nemůžeš hýbat rty,“ pokusil se Stefanovic vysvětlit reportérčino drmolení způsobené alkoholem.
Upřímně mě to mrzí, omluvila se
Masonová se na závěr vstupu vrhla do sněhu. „Upřímně, ten sníh je hrozně lákavý. Koukněte, tohle napadlo přes noc. Celý den přemýšlím nad tím, že chci dělat sněhového andělíčka,“ povídala reportérka a otočila se na zasněžený prostor za sebou. Kolegové ji povzbudili, ať neváhá.
Následující den se v televizi připojila znovu a upřímně se omluvila divákům a kolegům. „Podívejte, špatně jsem odhadla situaci. Neměla jsem si dát drink. A zvlášť v těchto podmínkách. Je zima, jsme ve vysoké nadmořské výšce. A to, že jsem neměla večeři, tomu asi taky nepomohlo,“ vyjádřila se Masonová. „Chci ale převzít plnou odpovědnost. Není to standard, který si pro sebe nastavuji. Takže tímto říkám, že mě to upřímně mrzí,“ dodala.
Fanoušci ji ale na sociálních sítích podpořili. Někteří se shodli, že dát si drink a bavit se patří k australské nátuře.