ONLINE 14. dne ZOH: Biatlonový vrchol i hokejová semifinále. V akci Zdráhalová i skikrosařky
Zimní olympiáda 2026 už pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu bude biatlonový závod s hromadným startem mužů, ve kterém se představí hned dva Češi. Ve své hlavní disciplíně se představí rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Ve skikrosu se do boje vydají dvě české zástupkyně a finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. Celkem bude dnes rozděleno sedm medailových sad. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 14. dne ZOH:
BIATLON: Čeští biatlonisté zatím ani v jednom z individuálních závodů nepronikli do první desítky. Poslední šancí jsou závody s hromadným startem, dnes se mezi muži představí Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos >>>
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na trati 1500 m se jí daří víc a při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Jak si povede na olympiádě? Závod začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos >>>
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: První část pátečního olympijského programu bude patřit ženskému skikrosu, v němž do kvalifikace v 10:00 naskočí i dvě Češky (Diana Cholenská a Lucie Krausová), aby pak pokračovaly ve vyřazovacím pavouku. Sledujte ONLINE přenos z dopolední kvalifikace >>>
Zprávy ze dne 20. února 2026
Program ZOH 2026 - pátek 20. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 skikros ženy - kvalifikace (Cholenská, Krausová),
- 10:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
- 13:15 skikros ženy - finále,
- 13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
- 14:15 biatlon - závod s hromadným startem 15 km muži (Hornig, Krčmář),
- 16:30 rychlobruslení - 1500 m ženy (Zdráhalová),
- 16:40 hokej - muži - semifinále Kanada - Finsko,
- 18:00 dvojboby ženy - 1. a 2. jízda,
- 19:05 curling muži - o 3. místo,
- 19:30 akrobatické lyžováné - U-rampa muži - finále,
- 20:15 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - čtvrtfinále (Vaňková),
- 21:10 hokej - muži - semifinále USA - Slovensko,
- 21:29 rychlobruslení na krátké dráze - štafeta 5000 m muži - finále,
- 22:03 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - finále.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Medailové pořadí ZOH 2026 po 13. dni:
Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.
Hokejistky Spojených států amerických získaly třetí olympijské zlato v historii, radují se znovu po osmi letech. Obhájkyně zlata z Kanady ve finále porazily 2:1 v prodloužení. Američanky sice větší část zápasu prohrávaly, manko 0:1 však smazaly díky úspěšné powerplay. Rozhodující úder si pak v prodloužení připravila Megan Kellerová. Bronzové medaile si už v odpoledním utkání zajistly Švýcarky, které berou ze ženského hokejového turnaje cenný kov po dvanácti letech.
V kvalifikaci na olympijskou soutěž v U-rampě dnes měla v Livignu těžkou nehodu kanadská akrobatická lyžařka Cassie Sharpeová. Třiatřicetiletá spolufavoritka po jednom z triků upadla a tvrdě se uhodila do ledového koryta hlavou. Sharpeová byla zhruba deset minut ošetřována přímo v rampě a poté odvezena na saních. K úlevě diváků i svých soupeřek zamávala oběma pažemi a lehce hýbala hlavou.
Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy. Ve výpravě s výjimkou zraněného Radka Faksy z Dallasu chyběly ostatní posily z NHL, po vlastní ose se vrací kapitán Roman Červenka a přímo do svých švýcarských klubů zamířili Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu. Více čtěte ZDE >>>
Skialpinista Nikita Filippov se dnes stal prvním medailistou z řad nezávislých sportovců a litoval, že na rozdíl od ostatních nemohl slavit stříbro s vlajkou své země. Na druhou stranu ale dodal, že všichni stejně vědí, odkud pochází. „Je to těžké, protože vidím ostatní sportovce s vlajkami a v oblečení se symboly jejich zemí,“ citovala Filippova agentura AP. „Ale to je v pohodě. Všichni vědí, z jaké jsem země. Jsem rád, že jsem tady a že jsem si splnil dětský sen.“
Nizozemský rychlobruslař Joep Wennemars je horkým aspirantem na největšího smolaře letošních olympijských her. V závodě na 1000 metrů nedosáhl na medaili kvůli kolizi s Číňanem C’-wen Lienem, o osm dnů později mu na zisk cenného kovu nestačilo ani překonání původního olympijského rekordu. V extrémně rychlém závodě na 1500 metrů skončil až čtvrtý, v posledních rozjížďkách se před něj dostali hned tři soupeři. Více čtěte ZDE >>>
Na rychlobruslařském oválu v Miláně byla k vidění báječná podívaná. Hned čtyři závodníci v závodě na 1500 metrů překonali původní olympijský rekord. Překvapivé zlato bral Číňan Ning Čung-jen v senzačním čase 1:41,98, druhý skončil americký favorit Jordan Stolz a bronzový pak Nizozemec Kjeld Nuis. Jeho krajan Joep Wennemars dojel i přes původní překonání olympijského rekordu smolně čtvrtý. Českému rychlobruslaři Matoději Jílkovi patřila v cíli šestnáctá pozice. Více čtěte ZDE >>>
„Už takhle jsou fanoušci v zámoří naštvaní, jak to vůbec mohli uznat,“ řekl uznávaný kanadský insider Pierre LeBrun ke gólu českých hokejistů ve čtvrtfinále s Kanadou, který dali v šesti hráčích na ledě. A lajnoví rozhodčí? Podle informací iSportu se to měli dozvědět až po utkání. Na olympijském turnaji už se nepředstaví, přitom nejde o žádné nováčky. VÍCE čtěte ZDE>>>
Jen těsně unikl americký sdruženář Benjamin Loomis během skokanské části olympijského sprintu dvojic vážné nehodě. Sedmadvacetiletého závodníka trefil na můstku jeden z pomocníků sněhovým fukarem, jímž upravoval nájezdovou stopu. Loomis však situaci ustál a pokračoval v nájezdu. „Měl jsem štěstí, že mě to zasáhlo jen do ramene. Kdyby mě to trefilo do obličeje, dopadlo by to jinak,“ řekl Loomis norské televizi NRK.
V Miláně se rozdávají medaile už také z hokejového turnaje. U žen si o bronz zahrály hokejistky Švýcarska proti Švédsku, které zdolalo Česko ve čtvrtfinále. Po dvanácti letech se ze zisku bronzu radují Švýcarky, které zvítězily 2:1 v prodloužení díky gólu Aliny Müllerové. Od 19:10 je na programu finále, v němž se utkají velmoci z Kanady a USA. Poslední zlato vybojovaly v Pekingu Kanaďanky, jenže o čtyři roky dříve se radovaly Američanky.
Čeští hokejisté jsou po konci na olympijském turnaji zpátky v Česku. Přiletěli bez hráčů z NHL či kapitána Romana Červenky.
Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Uvedli to dnes zástupci Českého olympijského výboru. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně. Sáblíková absolvovala v Itálii šesté a poslední olympijské hry v kariéře, rozloučila se na pětikilometrové trati, kde byla jedenáctá. Jílek je v Itálii nejúspěšnějším českým reprezentantem. Po stříbru v závodě na 5000 metrů vyhrál „desítku“ a vybojoval druhé zlato české výpravy na těchto hrách. Před ním triumfovala snowboardistka Zuzana Maděrová.