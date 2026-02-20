Předplatné

ONLINE 14. dne ZOH: Děsivý pohled v U-rampě. Favorita po těžkém pádu odvezli záchranáři

Záchranáři zasahují u ležícího Novozélanďana Finleyho Melvilla Ivese
Záchranáři zasahují u ležícího Novozélanďana Finleyho Melvilla IveseZdroj: ČTK / AP / Gregory Bull
Nikola Zdráhalová po závodu na kilometrové trati
Moment pádu novozélandského lyžaře Finleyho Melvilla Ivese
Děsivý pohled na Finleyho Melvilla Ivese zabaleného v záchranářských saních
ZOH 2026
Zimní olympiáda 2026 už pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu bude biatlonový závod s hromadným startem mužů, ve kterém se představí hned dva Češi. Ve své hlavní disciplíně se představí rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. Celkem bude dnes rozděleno sedm medailových sad. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 14. dne ZOH:

BIATLON: Čeští biatlonisté zatím ani v jednom z individuálních závodů nepronikli do první desítky. Poslední šancí jsou závody s hromadným startem, dnes se mezi muži představí Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos >>>

RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na trati 1500 m se jí daří víc a při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Jak si povede na olympiádě? Závod začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos >>>

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.

Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Zprávy ze dne 20. února 2026

Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 13:03

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů v U-rampě měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních.

Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 12:18

Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze. „Bylo to super, jen mi holky po startu trochu ujely. Je to neuvěřetilná zkušenost. Před třemi lety jsem byla na Olympiádě dětí a mládeže. Nedokázala jsem si tehdy představit, že za tři roky budu na velké olympiádě,“ řekla osmnáctiletá Krausová, která je dcerou skikrosové legendy a dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause. VÍCE o Lucii Krausové čtěte ZDE>>>

Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 12:18

Akrobatický lyžař Nicholas Novák nepostoupil z kvalifikace závodu, který v roce 2002 v Salt Lake City slavně vyhrál Aleš Valenta. Český reprezentant v obou skocích při dopadu skončil na zádech a obsadil až 22. místo. Postupovalo 12 nejlepších.

Důležitý moment
Lední hokej
20. února 2026 · 11:50

V třiasedmdesáti je neustále plný elánu. A máte pocit, že posledních dvacet let vypadá úplně stejně… „To je tím, že svou práci miluju,“ říká nejmocnější muž hokejové planety. Gary Bettman, komisař NHL, je ve funkci od roku 1993 a jediný aktivní hráč od té doby je Jaromír Jágr. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz mluví také o možnosti Světového poháru v Praze. A budou Češi na dalším Turnaji čtyř zemí? Čtěte ZDE>>>

Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 10:57

V kvalifikaci skikrosařek zazářila Němka Daniela Maierová, která dokázala porazit o 21 setin sekundy vládkyni skikrosu posledních velkých akcí Sandru Naeslundovou ze Švédska. Češkám se příliš nedařilo. V poli 32 závodnic obsadila Diana Cholenská 26. a Lucie Krausová 29. místo.

Lední hokej
20. února 2026 · 10:50

Nečekaně ovládli skupinu a po postupu přes Německo budou bojovat o olympijské medaile. Stejně jako před čtyřmi roky. Před Slovenskem se však v semifinále tyčí zatím největší výzva. Tým USA, který už před startem turnaje mnozí viděli ve finále proti Kanadě. „Je to o jednom zápase a pak se může stát cokoliv. Dát ze sebe maximum a věřím chlapcům, že vyhrajeme,“ vyhlašoval útočník Martin Pospíšil po čtvrtečním tréninku. V pátek večer (21:10) vyjede se spoluhráči do boje. Více čtěte ZDE>>>

Lední hokej
20. února 2026 · 09:00

Osmé místo na olympiádě není příčkou, která by měla v českém hokeji vzbuzovat pozitivní vášně. Extrémně silný moment v podobě působivého vzdoru vůči Kanadě však přehlušil předchozí rozpaky z matných výkonů. Nyní jde o to, aby si sledovaný sport vzal z pětihvězdičkového milánského turnaje správné poučení. Jak v rozhovoru pro deník Sport a web iSport zmínil Alois Hadamczik (73), do trenérského vedení se nebude sahat a podle všeho se stávající partě nabídnou nové kontrakty. Celý rozhovor si přečtěte ZDE>>>

Lední hokej
20. února 2026 · 08:00

Není to snadná disciplína. Abyste mohli zhodnotit krátkodobý turnaj s pěti zápasy individuální optikou, potřebujete zvážit nejen samotné herní situace, ale také role, kontext utkání nebo různorodá očekávání. Deník Sport a web iSport se pustily do co možná nejobjektivnějšího průzkumu výkonů českých hokejistů pod pěti kruhy a nechává k posouzení, zda se trefil. Na jaké známky si přišli Lukáš Dostál, David Pastrňák nebo Martin Nečas? Nejnižší možnou hodnotou je 1, nejvyšší 10. Více čtěte ZDE>>>

Krasobruslení
20. února 2026 · 05:00

Program ZOH 2026 - pátek 20. 2. (pouze finále a česká účast):

  • 10:00 skikros ženy - kvalifikace (Cholenská, Krausová),
  • 10:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
  • 13:15 skikros ženy - finále,
  • 13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
  • 14:15 biatlon - závod s hromadným startem 15 km muži (Hornig, Krčmář),
  • 16:30 rychlobruslení - 1500 m ženy (Zdráhalová),
  • 16:40 hokej - muži - semifinále Kanada - Finsko,
  • 18:00 dvojboby ženy - 1. a 2. jízda,
  • 19:05 curling muži - o 3. místo,
  • 19:30 akrobatické lyžováné - U-rampa muži - finále,
  • 20:15 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - čtvrtfinále (Vaňková),
  • 21:10 hokej - muži - semifinále USA - Slovensko,
  • 21:29 rychlobruslení na krátké dráze - štafeta 5000 m muži - finále,
  • 22:03 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - finále.

Zprávy ze dne 19. února 2026

19. února 2026 · 23:16

Medailové pořadí ZOH 2026 po 13. dni:

Krasobruslení
19. února 2026 · 23:04

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.

Lední hokej
19. února 2026 · 22:00

Hokejistky Spojených států amerických získaly třetí olympijské zlato v historii, radují se znovu po osmi letech. Obhájkyně zlata z Kanady ve finále porazily 2:1 v prodloužení. Američanky sice větší část zápasu prohrávaly, manko 0:1 však smazaly díky úspěšné powerplay. Rozhodující úder si pak v prodloužení připravila Megan Kellerová. Bronzové medaile si už v odpoledním utkání zajistly Švýcarky, které berou ze ženského hokejového turnaje cenný kov po dvanácti letech.

Akrobatické lyžování
19. února 2026 · 21:58

V kvalifikaci na olympijskou soutěž v U-rampě dnes měla v Livignu těžkou nehodu kanadská akrobatická lyžařka Cassie Sharpeová. Třiatřicetiletá spolufavoritka po jednom z triků upadla a tvrdě se uhodila do ledového koryta hlavou. Sharpeová byla zhruba deset minut ošetřována přímo v rampě a poté odvezena na saních. K úlevě diváků i svých soupeřek zamávala oběma pažemi a lehce hýbala hlavou.

Lední hokej
19. února 2026 · 20:09

Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy. Ve výpravě s výjimkou zraněného Radka Faksy z Dallasu chyběly ostatní posily z NHL, po vlastní ose se vrací kapitán Roman Červenka a přímo do svých švýcarských klubů zamířili Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu. Více čtěte ZDE >>>

Skialpinismus
19. února 2026 · 19:28

Skialpinista Nikita Filippov se dnes stal prvním medailistou z řad nezávislých sportovců a litoval, že na rozdíl od ostatních nemohl slavit stříbro s vlajkou své země. Na druhou stranu ale dodal, že všichni stejně vědí, odkud pochází. „Je to těžké, protože vidím ostatní sportovce s vlajkami a v oblečení se symboly jejich zemí,“ citovala Filippova agentura AP. „Ale to je v pohodě. Všichni vědí, z jaké jsem země. Jsem rád, že jsem tady a že jsem si splnil dětský sen.“

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

