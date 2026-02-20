Předplatné

ONLINE 14. dne ZOH: Jen co dozněly vtipy na Čechy, hráli Kanaďané v sedmi

Radko Gudas a Martin Nečas v souboji se Sidneym Crosbym
Radko Gudas a Martin Nečas v souboji se Sidneym Crosbym
Záchranáři zasahují u ležícího Novozélanďana Finleyho Melvilla Ivese
Nikola Zdráhalová po závodu na kilometrové trati
Moment pádu novozélandského lyžaře Finleyho Melvilla Ivese
Děsivý pohled na Finleyho Melvilla Ivese zabaleného v záchranářských saních
Zimní olympiáda 2026 pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu byl biatlonový závod s hromadným startem mužů, Michal Krčmář dojel šestý. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce čtrnáctá. Finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 14. dne ZOH:

BIATLON: Michal Krčmář po čtyřech chybách na poslední střelbě vypadl na OH v závodu s hromadným startem z boje o medaili, je šestý. Vyhrál Dale-Skjevdal.

RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová desáté místo z kilometru nevylepšila, na patnáctistovce skončila čtrnáctá. Více čtěte ZDE >>>

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.

Zprávy ze dne 20. února 2026

Důležitý moment
Rychlobruslení
20. února 2026 · 18:03

Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. Vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová-De Jongová.

Rychlobruslení
20. února 2026 · 17:39

Nikola Zdráhalová už se připravuje na svůj start na trati 1500 metrů. Na řadu přijde v posledním páru, přímo z ledové plochy by ji z pozice trenérky měla podporovat její partnerka Martina Sáblíková. V závodě momentálně vede Kanaďanka Valerie Maltaisová. Před námi jsou poslední tři dvojice. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Alpské lyžování
20. února 2026 · 17:37

Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X. Více čtěte ZDE >>>

Lindsey Vonnová se dál zotavuje z těžkých následků pádu v olympijském sjezdu
Lindsey Vonnová se dál zotavuje z těžkých následků pádu v olympijském sjezdu
Biatlon
20. února 2026 · 17:21

„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je do šesti. Kdybych dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Když se podíváte na ten závod, je to sakra daleko od medaile,“ hlásí Michal Krčmář po šestém místě v závodě s hromadným startem. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Michala Krčmáře vzal český tým na ramena po šestém místu v závodě s hromadným startem
Michala Krčmáře vzal český tým na ramena po šestém místu v závodě s hromadným startem
Rychlobruslení
20. února 2026 · 17:19

Nikola Zdráhalová pojede na oblíbené patnáctistovce v poslední rozjížďce, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Lední hokej
20. února 2026 · 17:04

Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hráči na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas a nařídili Javorovým listům trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE>>>

Lední hokej
20. února 2026 · 15:59

Kanadská reprezentace se bude muset v utkání proti Finsku v semifinále olympijského turnaje obejít bez kapitána Sidney Crosbyho. Tým oznámil, že poté, co utrpěl zranění v utkání s českým týmem, není fit.

Radko Gudas a Martin Nečas v souboji se Sidneym Crosbym
Radko Gudas a Martin Nečas v souboji se Sidneym Crosbym
Biatlon
20. února 2026 · 15:19

Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol. Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil devatenácté místo. Více čtěte ZDE>>>

Michal Krčmář na olympiádě
Michal Krčmář na olympiádě
Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 13:24

Královna padla. Švédka Sandra Naeslundová neobhájila zlato z Pekingu 2022 ve skikrosu. Stylem od kvalifikace až po finále si dojela pro zlato suverénně Daniela Maierová z Německa. Naeslundová udělala ve finále chybu a bere až bronz za stříbrnou Švýcarkou Fanny Smithovou.

Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 13:03

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů v U-rampě měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních.

Moment pádu novozélandského lyžaře Finleyho Melvilla Ivese
Moment pádu novozélandského lyžaře Finleyho Melvilla Ivese
Záchranáři zasahují u ležícího Novozélanďana Finleyho Melvilla Ivese
Záchranáři zasahují u ležícího Novozélanďana Finleyho Melvilla Ivese
Děsivý pohled na Finleyho Melvilla Ivese zabaleného v záchranářských saních
Děsivý pohled na Finleyho Melvilla Ivese zabaleného v záchranářských saních
Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 12:18

Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze. „Bylo to super, jen mi holky po startu trochu ujely. Je to neuvěřetilná zkušenost. Před třemi lety jsem byla na Olympiádě dětí a mládeže. Nedokázala jsem si tehdy představit, že za tři roky budu na velké olympiádě,“ řekla osmnáctiletá Krausová, která je dcerou skikrosové legendy a dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause. VÍCE o Lucii Krausové čtěte ZDE>>>

Lucie Krausová se představí na olympiádě
Lucie Krausová se představí na olympiádě
Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 12:18

Akrobatický lyžař Nicholas Novák nepostoupil z kvalifikace závodu, který v roce 2002 v Salt Lake City slavně vyhrál Aleš Valenta. Český reprezentant v obou skocích při dopadu skončil na zádech a obsadil až 22. místo. Postupovalo 12 nejlepších.

Důležitý moment
Lední hokej
20. února 2026 · 11:50

V třiasedmdesáti je neustále plný elánu. A máte pocit, že posledních dvacet let vypadá úplně stejně… „To je tím, že svou práci miluju,“ říká nejmocnější muž hokejové planety. Gary Bettman, komisař NHL, je ve funkci od roku 1993 a jediný aktivní hráč od té doby je Jaromír Jágr. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz mluví také o možnosti Světového poháru v Praze. A budou Češi na dalším Turnaji čtyř zemí? Čtěte ZDE>>>

Gary Bettman, komisař NHL
Gary Bettman, komisař NHL
Gary Bettman během rozhovoru s redaktorem iSportu Zdeňkem Jandou
Gary Bettman během rozhovoru s redaktorem iSportu Zdeňkem Jandou
Akrobatické lyžování
20. února 2026 · 10:57

V kvalifikaci skikrosařek zazářila Němka Daniela Maierová, která dokázala porazit o 21 setin sekundy vládkyni skikrosu posledních velkých akcí Sandru Naeslundovou ze Švédska. Češkám se příliš nedařilo. V poli 32 závodnic obsadila Diana Cholenská 26. a Lucie Krausová 29. místo.

Lední hokej
20. února 2026 · 10:50

Nečekaně ovládli skupinu a po postupu přes Německo budou bojovat o olympijské medaile. Stejně jako před čtyřmi roky. Před Slovenskem se však v semifinále tyčí zatím největší výzva. Tým USA, který už před startem turnaje mnozí viděli ve finále proti Kanadě. „Je to o jednom zápase a pak se může stát cokoliv. Dát ze sebe maximum a věřím chlapcům, že vyhrajeme,“ vyhlašoval útočník Martin Pospíšil po čtvrtečním tréninku. V pátek večer (21:10) vyjede se spoluhráči do boje. Více čtěte ZDE>>>

Útočník Juraj Slafkovský touží dotáhnout Slovensko do finále olympijského turnaje
Útočník Juraj Slafkovský touží dotáhnout Slovensko do finále olympijského turnaje

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

