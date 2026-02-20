ONLINE 14. dne ZOH: Pád Češky v short tracku, čtvrtfinálovou jízdu nedokončila
Zimní olympiáda 2026 pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu byl biatlonový závod s hromadným startem mužů, Michal Krčmář dojel šestý. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce čtrnáctá. Finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 14. dne ZOH:
BIATLON: Michal Krčmář po čtyřech chybách na poslední střelbě vypadl na OH v závodu s hromadným startem z boje o medaili, je šestý. Vyhrál Dale-Skjevdal.
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová desáté místo z kilometru nevylepšila, na patnáctistovce skončila čtrnáctá. Více čtěte ZDE >>>
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira a po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval medailovou sbírku z her.
Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole. Šestadvacetiletá debutantka pod pěti kruhy upadla v závěru páté ze šesti rozjížděk v době, kdy už se ztrátou na vedoucí čtyřčlennou skupinu bojovala o páté místo.
Porážku musejí vstřebat Finové. Ale nemají se za co stydět, Kanadě vzdorovali ze všech sil. „Jsem opravdu pyšný na každého hráče. Jak jsme opravdu tvrdě bojovali. Ale nakonec nám to nepomohlo k tomu, abychom mohli být šťastní,“ uvedl útočník Mikko Rantanen. „Jsem na nás pyšný. Opravdu jsme byli v pozici, že jsme si dali šanci. Byli jsme blízko, ale takový je hokej,“ reagoval kapitán Mikael Granlund.
Byl to záchvěv poslední naděje. Finský kouč Antti Pennanen si ještě vyžádal trenérskou výzvu, aby zpochybnil kanadský gól v čase 59:24. Bylo to o milimetry, ale nakonec se ukázalo, že žádný prohřešek proti pravidlům při přechodu modré čáry ze strany Kanaďanů nebyl. „Byl jsem si téměř jistý, že je to v pořádku. Ale nikdy nevíte, jestli se ještě neobjeví třeba nějaký jiný záběr,“ reagoval kanadský trenér Jon Cooper na tiskové konferenci. Stejně jako po minulém utkání s českým týmem musel odpovídat na to, jaké to bylo dotahovat. Tentokrát dokonce o dva góly. Více o zápase čtěte ZDE >>>
Hokejisté Kanady porazili v prvním semifinále olympijského turnaje v Miláně Finsko 3:2. Obrat ze stavu 0:2 dokonal v čase 59:24 Nathan MacKinnon. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. Vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová-De Jongová. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová už se připravuje na svůj start na trati 1500 metrů. Na řadu přijde v posledním páru, přímo z ledové plochy by ji z pozice trenérky měla podporovat její partnerka Martina Sáblíková. V závodě momentálně vede Kanaďanka Valerie Maltaisová. Před námi jsou poslední tři dvojice. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X. Více čtěte ZDE >>>
„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je do šesti. Kdybych dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Když se podíváte na ten závod, je to sakra daleko od medaile,“ hlásí Michal Krčmář po šestém místě v závodě s hromadným startem. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová pojede na oblíbené patnáctistovce v poslední rozjížďce, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hráči na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas a nařídili Javorovým listům trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE>>>
Kanadská reprezentace se bude muset v utkání proti Finsku v semifinále olympijského turnaje obejít bez kapitána Sidney Crosbyho. Tým oznámil, že poté, co utrpěl zranění v utkání s českým týmem, není fit.
Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol. Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil devatenácté místo. Více čtěte ZDE>>>
Královna padla. Švédka Sandra Naeslundová neobhájila zlato z Pekingu 2022 ve skikrosu. Stylem od kvalifikace až po finále si dojela pro zlato suverénně Daniela Maierová z Německa. Naeslundová udělala ve finále chybu a bere až bronz za stříbrnou Švýcarkou Fanny Smithovou.
V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů v U-rampě měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních.