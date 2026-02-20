ONLINE 14. dne ZOH: Velká ztráta pro Kanadu, Crosby nebude hrát semifinále
Zimní olympiáda 2026 pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu byl biatlonový závod s hromadným startem mužů, Michal Krčmář dojel šestý. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Ve své hlavní disciplíně se představí rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 14. dne ZOH:
BIATLON: Michal Krčmář po čtyřech chybách na poslední střelbě vypadl na OH v závodu s hromadným startem z boje o medaili, je šestý. Vyhrál Dale-Skjevdal.
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na trati 1500 m se jí daří víc a při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Jak si povede na olympiádě? Závod začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos >>>
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Kanadská reprezentace se bude muset v utkání proti Finsku v semifinále olympijského turnaje obejít bez kapitána Sidney Crosbyho. Tým oznámil, že poté, co utrpěl zranění v utkání s českým týmem, není fit.
Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol. Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil devatenácté místo. Více čtěte ZDE>>>
Královna padla. Švédka Sandra Naeslundová neobhájila zlato z Pekingu 2022 ve skikrosu. Stylem od kvalifikace až po finále si dojela pro zlato suverénně Daniela Maierová z Německa. Naeslundová udělala ve finále chybu a bere až bronz za stříbrnou Švýcarkou Fanny Smithovou.
V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů v U-rampě měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních.
Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze. „Bylo to super, jen mi holky po startu trochu ujely. Je to neuvěřetilná zkušenost. Před třemi lety jsem byla na Olympiádě dětí a mládeže. Nedokázala jsem si tehdy představit, že za tři roky budu na velké olympiádě,“ řekla osmnáctiletá Krausová, která je dcerou skikrosové legendy a dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause. VÍCE o Lucii Krausové čtěte ZDE>>>
Akrobatický lyžař Nicholas Novák nepostoupil z kvalifikace závodu, který v roce 2002 v Salt Lake City slavně vyhrál Aleš Valenta. Český reprezentant v obou skocích při dopadu skončil na zádech a obsadil až 22. místo. Postupovalo 12 nejlepších.
V třiasedmdesáti je neustále plný elánu. A máte pocit, že posledních dvacet let vypadá úplně stejně… „To je tím, že svou práci miluju,“ říká nejmocnější muž hokejové planety. Gary Bettman, komisař NHL, je ve funkci od roku 1993 a jediný aktivní hráč od té doby je Jaromír Jágr. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz mluví také o možnosti Světového poháru v Praze. A budou Češi na dalším Turnaji čtyř zemí? Čtěte ZDE>>>
V kvalifikaci skikrosařek zazářila Němka Daniela Maierová, která dokázala porazit o 21 setin sekundy vládkyni skikrosu posledních velkých akcí Sandru Naeslundovou ze Švédska. Češkám se příliš nedařilo. V poli 32 závodnic obsadila Diana Cholenská 26. a Lucie Krausová 29. místo.
Nečekaně ovládli skupinu a po postupu přes Německo budou bojovat o olympijské medaile. Stejně jako před čtyřmi roky. Před Slovenskem se však v semifinále tyčí zatím největší výzva. Tým USA, který už před startem turnaje mnozí viděli ve finále proti Kanadě. „Je to o jednom zápase a pak se může stát cokoliv. Dát ze sebe maximum a věřím chlapcům, že vyhrajeme,“ vyhlašoval útočník Martin Pospíšil po čtvrtečním tréninku. V pátek večer (21:10) vyjede se spoluhráči do boje. Více čtěte ZDE>>>
Osmé místo na olympiádě není příčkou, která by měla v českém hokeji vzbuzovat pozitivní vášně. Extrémně silný moment v podobě působivého vzdoru vůči Kanadě však přehlušil předchozí rozpaky z matných výkonů. Nyní jde o to, aby si sledovaný sport vzal z pětihvězdičkového milánského turnaje správné poučení. Jak v rozhovoru pro deník Sport a web iSport zmínil Alois Hadamczik (73), do trenérského vedení se nebude sahat a podle všeho se stávající partě nabídnou nové kontrakty. Celý rozhovor si přečtěte ZDE>>>
Není to snadná disciplína. Abyste mohli zhodnotit krátkodobý turnaj s pěti zápasy individuální optikou, potřebujete zvážit nejen samotné herní situace, ale také role, kontext utkání nebo různorodá očekávání. Deník Sport a web iSport se pustily do co možná nejobjektivnějšího průzkumu výkonů českých hokejistů pod pěti kruhy a nechává k posouzení, zda se trefil. Na jaké známky si přišli Lukáš Dostál, David Pastrňák nebo Martin Nečas? Nejnižší možnou hodnotou je 1, nejvyšší 10. Více čtěte ZDE>>>
Program ZOH 2026 - pátek 20. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 skikros ženy - kvalifikace (Cholenská, Krausová),
- 10:30 akrobatické lyžování - skoky muži - kvalifikace (Novák)
- 13:15 skikros ženy - finále,
- 13:30 akrobatické lyžování - skoky muži - finále,
- 14:15 biatlon - závod s hromadným startem 15 km muži (Hornig, Krčmář),
- 16:30 rychlobruslení - 1500 m ženy (Zdráhalová),
- 16:40 hokej - muži - semifinále Kanada - Finsko,
- 18:00 dvojboby ženy - 1. a 2. jízda,
- 19:05 curling muži - o 3. místo,
- 19:30 akrobatické lyžováné - U-rampa muži - finále,
- 20:15 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - čtvrtfinále (Vaňková),
- 21:10 hokej - muži - semifinále USA - Slovensko,
- 21:29 rychlobruslení na krátké dráze - štafeta 5000 m muži - finále,
- 22:03 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - finále.
Zprávy ze dne 19. února 2026
Medailové pořadí ZOH 2026 po 13. dni:
Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských krasobruslařek, které počínaje Soči 2014 vyhrály troje olympijské hry za sebou. Tentokrát je zastupovala jen Adelija Petrosjanová v neutrálních barvách, která po neúspěšném pokusu o čtverný toeloop skončila šestá.
Hokejistky Spojených států amerických získaly třetí olympijské zlato v historii, radují se znovu po osmi letech. Obhájkyně zlata z Kanady ve finále porazily 2:1 v prodloužení. Američanky sice větší část zápasu prohrávaly, manko 0:1 však smazaly díky úspěšné powerplay. Rozhodující úder si pak v prodloužení připravila Megan Kellerová. Bronzové medaile si už v odpoledním utkání zajistly Švýcarky, které berou ze ženského hokejového turnaje cenný kov po dvanácti letech.