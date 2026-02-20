ONLINE 14. dne ZOH: Zdráhalová mimo TOP 10, Crosby po duelu s Čechy nenastoupil
Zimní olympiáda 2026 pomalu míří do finiše, zbývají poslední tři dny Her. Jedním z hitů pátečního programu byl biatlonový závod s hromadným startem mužů, Michal Krčmář dojel šestý. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce čtrnáctá. Finalisty pozná hokejový turnaj mužů, kde o senzační postup budou večer usilovat Slováci proti USA. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne sledujte na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 14. dne ZOH:
BIATLON: Michal Krčmář po čtyřech chybách na poslední střelbě vypadl na OH v závodu s hromadným startem z boje o medaili, je šestý. Vyhrál Dale-Skjevdal.
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová desáté místo z kilometru nevylepšila, na patnáctistovce skončila čtrnáctá. Více čtěte ZDE >>>
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Hokejisté Kanady porazili v prvním semifinále olympijského turnaje v Miláně Finsko 3:2. Obrat ze stavu 0:2 dokonal v čase 59:24 Nathan MacKinnon. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. Vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová-De Jongová. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová už se připravuje na svůj start na trati 1500 metrů. Na řadu přijde v posledním páru, přímo z ledové plochy by ji z pozice trenérky měla podporovat její partnerka Martina Sáblíková. V závodě momentálně vede Kanaďanka Valerie Maltaisová. Před námi jsou poslední tři dvojice. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X. Více čtěte ZDE >>>
„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je do šesti. Kdybych dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Když se podíváte na ten závod, je to sakra daleko od medaile,“ hlásí Michal Krčmář po šestém místě v závodě s hromadným startem. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová pojede na oblíbené patnáctistovce v poslední rozjížďce, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hráči na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas a nařídili Javorovým listům trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE>>>
Kanadská reprezentace se bude muset v utkání proti Finsku v semifinále olympijského turnaje obejít bez kapitána Sidney Crosbyho. Tým oznámil, že poté, co utrpěl zranění v utkání s českým týmem, není fit.
Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol. Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil devatenácté místo. Více čtěte ZDE>>>
Královna padla. Švédka Sandra Naeslundová neobhájila zlato z Pekingu 2022 ve skikrosu. Stylem od kvalifikace až po finále si dojela pro zlato suverénně Daniela Maierová z Německa. Naeslundová udělala ve finále chybu a bere až bronz za stříbrnou Švýcarkou Fanny Smithovou.
V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů v U-rampě měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních.
Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze. „Bylo to super, jen mi holky po startu trochu ujely. Je to neuvěřetilná zkušenost. Před třemi lety jsem byla na Olympiádě dětí a mládeže. Nedokázala jsem si tehdy představit, že za tři roky budu na velké olympiádě,“ řekla osmnáctiletá Krausová, která je dcerou skikrosové legendy a dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause. VÍCE o Lucii Krausové čtěte ZDE>>>
Akrobatický lyžař Nicholas Novák nepostoupil z kvalifikace závodu, který v roce 2002 v Salt Lake City slavně vyhrál Aleš Valenta. Český reprezentant v obou skocích při dopadu skončil na zádech a obsadil až 22. místo. Postupovalo 12 nejlepších.
V třiasedmdesáti je neustále plný elánu. A máte pocit, že posledních dvacet let vypadá úplně stejně… „To je tím, že svou práci miluju,“ říká nejmocnější muž hokejové planety. Gary Bettman, komisař NHL, je ve funkci od roku 1993 a jediný aktivní hráč od té doby je Jaromír Jágr. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz mluví také o možnosti Světového poháru v Praze. A budou Češi na dalším Turnaji čtyř zemí? Čtěte ZDE>>>
V kvalifikaci skikrosařek zazářila Němka Daniela Maierová, která dokázala porazit o 21 setin sekundy vládkyni skikrosu posledních velkých akcí Sandru Naeslundovou ze Švédska. Češkám se příliš nedařilo. V poli 32 závodnic obsadila Diana Cholenská 26. a Lucie Krausová 29. místo.