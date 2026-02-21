SOUHRN 14. dne ZOH: Krčmář jel s nejlepšími, Zdráhalová čtrnáctá. Pád Češky v short tracku
Zimní olympiáda 2026 pomalu míří do finiše, je za námi už 14. den Her. Jedním z hitů pátečního programu byl biatlonový závod s hromadným startem mužů, Michal Krčmář dojel šestý. Dvě české skikrosařky skončily už po osmifinálových jízdách. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce čtrnáctá. Slovenští hokejisté nestačili na Američany a zahrají si o bronz. ONLINE přenos ze čtrnáctého dne jsme sledovali na webu iSport. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 14. dne ZOH:
BIATLON: Michal Krčmář po čtyřech chybách na poslední střelbě vypadl na OH v závodu s hromadným startem z boje o medaili, je šestý. Vyhrál Dale-Skjevdal.
RYCHLOBRUSLENÍ: Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová desáté místo z kilometru nevylepšila, na patnáctistovce skončila čtrnáctá. Více čtěte ZDE >>>
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Obě české skikrosařky Lucie Krausová a Diana Cholenská po zvládnuté kvalifikaci dle papírových předpokladů skončily v osmifinálových jízdách a nepostoupily do další fáze.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Hokejisté Spojených států amerických vyhráli v semifinále nad Slovenskem 6:2 a budou v neděli bojovat v duelu neporažených celků na turnaji o zlato proti Kanadě. Finále začne ve 14:10. Slováci budou usilovat o obhajobu historického bronzu z roku 2022 v Pekingu proti Finům, kteří minule pod pěti kruhy slavili premiérové zlato. Více čtěte ZDE >>>
Medailové pořadí zemí po 14. dnu:
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira a po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval medailovou sbírku z her.
Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole. Šestadvacetiletá debutantka pod pěti kruhy upadla v závěru páté ze šesti rozjížděk v době, kdy už se ztrátou na vedoucí čtyřčlennou skupinu bojovala o páté místo.
Shrnutí výsledků 14. dne ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo:
Akrobatické lyžování (Livigno):
Muži - skoky: 1. Wang Sin-ti (Čína) 132,60, 2. Roth (Švýc.) 131,58, 3. Li Tchien-ma 123,93, 4. Sun Ťia-sü (oba Čína) 123,42, 5. Werner (Švýc.) 99,32, 6. Čchi Kuang-pchu (Čína) 81,00, ...v kvalifikaci 22. Novák (ČR).
Muži - U-rampa: 1. Ferreira (USA) 93,75, 2. Sildaru (Est.) 93,00, 3. Mackay (Kan.) 91,00, 4. Goepper 89,00, 5. Irving (oba USA) 88,00, 6. Kenworthy (Brit.) 84,75.
Ženy - skikros: 1. Maierová (Něm.), 2. Smithová (Švýc.), 3. Näslundová (Švéd.), 4. Bergerová Sabbatelová (Fr.), 5. Gantenbeinová (Švýc.), 6. Grilletová Aubertová (Fr.), ...24. Cholenská, 29. Krausová (obě ČR) - obě vyřazeny v osmifinále.
Biatlon (Anterselva):
Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. Dale-Skjevdal 39:17,1 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -10,5 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -25,6 (4), 4. Horn (Něm.) -35,5 (1), 5. Christiansen (Nor.) -1:48,1 (3), 6. Krčmář -2:03,6 (5), ...19. Hornig (oba ČR) -3:38,9 (5).
Boby (Cortina):
Ženy - dvojboby (po 2 ze čtyř jízd): 1. Nolteová, Leviová 1:53,93 (56,97+56,96), 2. Buckwitzová, Schutenová (všechny Něm.) -0,18 (57,05+57,06), 3. Armbrusterová Humphriesová, Jonesová (USA) -0,23 (56,92+57,24), 4. Kalická, Prepensová (Něm.) -0,43 (57,13+57,23), 5. Loveová, Hillová (USA) -0,62 (57,18+57,37), 6. Haslerová, Pasternacková (Švýc.) -0,90 (57,22+57,61).
Curling (Cortina):
Muži - o 3. místo: Norsko - Švýcarsko 1:9.
Ženy - semifinále: Kanada - Švédsko 3:6, USA - Švýcarsko 4:7.
Hokej - muži (Milán):
Semifinále:
Kanada - Finsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Reinhart (C. Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini) - 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia). Rozhodčí: Furlatt, O'Rourke (oba Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Daisy (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 11.155.
USA - Slovensko 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 5. D. Larkin (Werenski, T. Thompson), 20. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 33. J. Hughes (Werenski), 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 39. J. Hughes (Werenski, Boldy), 51. B. Tkachuk (Trocheck, Hanifin) - 45. Slafkovský (Ružička, Fehérváry), 54. Regenda (Kelemen, Fehérváry) . Rozhodčí: Deyer (Kan.), Rooney (USA) - Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 5:5, navíc B. Tkachuk, M. Tkachuk - Černák všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 11.240.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.
Rychlobruslení na krátké dráze (Milán):
Muži - štafeta 5000 m: 1. Nizozemsko (J. Van 't Wout, Boer, Emons, M. Van 't Wout) 6:51,847, 2. Korea (Hwang Te-hon, I Čong-min, I Čun-so, Lim Čong-un) 6:52,239, 3. Itálie (Sighel, Nadaklini, Spechenhauser, Cassinelli) 6:52,239, 4. Kanada, finále B: 5. Čína, 6. Belgie.
Ženy - 1500 m: 1. Kim Kil-i 2:32,076, 2. Čche Min-čong (obě Korea) 2:32,450, 3. Stoddardová (USA) 2:32,578, 4. Jang Ťing-žu (Čína) 2:32,713, 5. Fontanaová 2:32,738, 6. Sighelová (obě It.) 2:33,052, ...31. Vaňková (ČR) nedokončila čtvrtfinále.