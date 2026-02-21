Co dnes dělají olympijské legendy: zdolání Everestu, byznys s oblečením i život v ústraní
Od stupňů vítězů se jejich cesty vydaly do byznysu, politiky či ke zdolání nejvyšší hory světa. Život po kariéře ukazuje, že zlaté medaile byly pro mnohé olympijské legendy teprve začátkem. Jak žijí někdejší hvězdní sportovci po kariéře? Někteří zůstali věrní sportu jako trenéři a televizní experti. Jiní vybudovali úspěšné firmy, vstoupili do veřejného života či se vydali na dobrodružné expedice. Podívejte se, kdo je úspěšným byznysmemen nebo kdo vystoupal na Mount Everest.
Marit Björgenová
45 let
běh na lyžích
Norsko
S patnácti medailemi (8-4-3) je historicky nejúspěšnější zimní olympioničkou všech dob. Dominovala ve stopě mezi lety 2002 a 2018, přičemž v Pchjongčchangu se loučila ziskem pěti cenných kovů. Její síla a technika jí vynesly 114 vítězství ve Světovém poháru. Po skončení bohaté kariéry se věnovala rodině a působila jako expertka na běžecké lyžování pro norskou televizní stanici Viaplay. V sezoně 2024/25 se stala členkou trenérského štábu u norské reprezentace. Do Milána ale kvůli onemocnění v rodině nemohla odcestovat.
Ole Einar Björndalen
52 let
biatlon
Norsko
Král biatlonu získal na šesti olympiádách čtrnáct cenných kovů (8-4-2). V Salt Lake City 2002 dokázal vyhrát všechny čtyři vypsané biatlonové disciplíny, což se nikomu jinému nepodařilo. Na špičkové úrovni závodil až do 44 let. Celkem posbíral neuvěřitelných 45 medailí (20-14-11) z mistrovství světa. V roce 2016 si vzal běloruskou biatlonistku Darju Domračevovou, mají dvě dcery. Po ukončení kariéry trénoval čínskou reprezentaci pro hry v Pekingu. Nyní působí hlavně jako hlavní biatlonový expert pro norskou stanici TV2.
Björn Daehlie
58 let
běh na lyžích
Norsko
Ikona 90. let, která na třech olympiádách vybojovala dvanáct medailí (8-4-0). Jeho osm zlatých ze ZOH bylo až do Her v Miláně a Cortině rekordem, než ho překonal krajan a novodobý fenomén Johannes Klaebo. Daehlie proslul extrémními fyzickými parametry a byl prvním lyžařem – běžcem, který se stal celosvětovou celebritou. Musel skončit v roce 2001 kvůli chronickému zranění zad. Je jedním z nejbohatších norských sportovců díky své značce oblečení Daehlie Sportswear. Investuje do realit v Norsku a Švédsku.
Ireen Wüstová
39 let
rychlobruslení
Nizozemsko
Jako první sportovkyně v historii vyhrála individuální zlato na pěti různých olympiádách (2006 - 2022). Má třináct olympijských medailí (6-5-2), což z ní dělá nejúspěšnější rychlobruslařku dějin. V Pekingu 2022 vyhrála zlato ve 35 letech a zanedlouho skončila. Působí jako mentorka v projektu TalentNED. Předává své zkušenosti a pomáhá mladým nadějím zvládat psychický tlak při přechodu do profesionálního sportu.
Stefania Belmondová
57 let
běh na lyžích
Itálie
Italská legenda získala deset olympijských medailí (2-3-5). Nezapomenutelné je její zlato ze Salt Lake City 2002 na patnáct kilometrů. Tehdy vyhrála, i když v průběhu závodu zlomila hůlku. Zúčastnila se pěti olympiád a byla hlavní soupeřkou norských a ruských běžkyň. V roce 2006 měla čest zapálit olympijský oheň v Turíně. Žije v regionu Piemont, největší prioritou jsou její dva synové. Příležitostně komentuje lyžařské přenosy pro italskou televizi RAI.
Kjetil André Aamodt
54 let
alpské lyžování
Norsko
Jeden z nejvšestrannějších sjezdařů historie, který vybojoval osm olympijských medailí (4-2-2). Je jediným mužem, který vyhrál tři zlaté olympijské medaile v super-G. Dokázal získat cenný kov v každé sjezdařské disciplíně kromě obřího slalomu. Kariéru ukončil v roce 2007. Pracuje jako televizní komentátor pro norskou stanici NRK a analytik závodů. Provozuje lyžařské kempy pro děti. Je také aktivní v charitativní organizaci Right To Play.
Apolo Ohno
43 let
short track
USA
Nejoblíbenější americký zimní olympionik své éry se ziskem osmi medailí (2-2-4). Short track v USA zpopularizoval a stal se globální celebritou. Jeho styl jízdy byl agresivní a takticky brilantní, což mu vyneslo medaile na třech různých olympiádách. Je velmi úspěšným investorem do technologií a startupů. Vyhrál americkou verzi soutěže StarDance a stal se vyhledávaným motivačním řečníkem. Napsal několik knih o psychologii úspěchu a osobním rozvoji.
Martin Fourcade
37 let
biatlon
Francie
Fenomenální Francouz získal sedm olympijských medailí (5 zlatých, 2 stříbrné). Sedmkrát v řadě (2012 - 2018) ovládl celkové hodnocení Světového poháru, což je absolutní rekord. V Pchjongčchangu 2018 byl nejúspěšnějším sportovcem her se třemi zlaty. Po ukončení kariéry v roce 2020 se stal členem Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Předsedal komisi sportovců pro letní olympijské hry v Paříži. Pořádá vlastní letní biatlonový festival.
Manuela Di Centaová
63 let
běh na lyžích
Itálie
Hlavní hvězda Her v Lillehammeru 1994, kde získala cenný kov v každém z pěti závodů (2-2-1). Celkem má sedm olympijských medailí a dva tituly mistryně světa. Byla první Italkou, která vyhrála celkové hodnocení Světového poháru. Její rivalita se Stefanií Belmondovou přispěla k obrovskému rozmachu lyžování v Itálii. Po kariéře se vydala na dráhu horolezkyně a političky. Byla členkou italského parlamentu a dlouhodobě působí ve strukturách MOV. V roce 2003 se stala první Italkou, která zdolala nejvyšší horu světa Mount Everest.
Janica Kosteličová
44 let
alpské lyžování
Chorvatsko
Nejslavnější chorvatská sportovkyně se ziskem šesti olympijských medailí (4-2-0). V Salt Lake City 2002 získala tři zlaté a jednu stříbrnou, což se jiné sjezdařce na jedněch Hrách nepodařilo. Kariéru musela ukončit předčasně v 25 letech kvůli problémům s koleny. Vrcholově lyžoval i její bratr Ivica. Krátce pracovala jako chorvatská státní tajemnice pro sport. V současnosti se věnuje především své rodině a synovi v Záhřebu. Žije v soukromí, stranou médií a příležitostně podporuje dětské sportovní projekty v Chorvatsku.
Vegard Ulvang
62 let
běh na lyžích
Norsko
Trojnásobný olympijský vítěz z Albertville 1992 a držitel šesti olympijských medailí (3-2-1). Po skončení kariéry se stal vlivným sportovním funkcionářem. Dlouhá léta vede komisi běžeckého lyžování v mezinárodní federaci FIS a je duchovním otcem série závodů Tour de Ski. Je známý jako vášnivý cestovatel a dobrodruh, podnikl expedice na severní pól i přes Grónsko. Založil vlastní značku oblečení Ulvang, firmu později prodal.
Alberto Tomba
59 let
alpské lyžování
Itálie
Nejslavnější italský sjezdař přezdívaný Tomba la Bomba vybojoval pět medailí (3-2-0) na ZOH. Dominoval slalomu a obřímu slalomu na přelomu 80. a 90. let. Svou charismatickou povahou přitáhl k lyžování miliony fanoušků. Během kariéry byl často kritizován za svou aroganci a bouřlivé večírky, časem se zklidnil. Aktivně se podílel na kandidatuře Milána a Cortiny na pořádání ZOH 2026. S lyžařkou Deborah Compagnoniovou zapálil 6. února olympijský oheň u vítězného oblouku Arco della Pace.