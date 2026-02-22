Odměny za medaile: v Asii až 16 milionů, Klaebo za šest zlatých nic. Co Češi?
Nejúspěšnější zemí, co se týče medailí, na těchto zimních olympijských hrách, je nyní Norsko. Mnozí by si řekli, třeba i podle toho, jak je to v Česku, že se mohou jejich medailisté těšit na solidní odměny. Jenže právě v této zemi to tak nefunguje. Od svého olympijského výboru nedostanou ani korunu. Naopak majitel zlata ze Singapuru či Hongkongu by byl zajištěný na hodně dlouhou dobu. Jak tedy na tom jsou v zahraničí s bonusy za medaile z Her v Milánu a Cortině?
Odměny olympijských medailistů jsou tématem, které vždy zaujme spoustu lidí. Ty české, stejně jako jinde v zahraničí, byly odsouhlaseny už nějakou dobu před startem Her. Za zlato dostanou Zuzana Maděrová či Metoděj Jílek 2,4 milionu korun, stříbro je v hodnotě 1,8 a bronz 1,2 milionu.
S těmito sumami je Česko přibližně v polovině žebříčku, který sestavil americký list USA Today společně s CNBC.
Na jeho vrcholu je stát, který byste úplně nehádali. Nejštědřejší je, nebo spíš se dá říct, by byl Singapur. Tam za zlato nabízí bonus v hodnotě 16,2 milionů korun, za stříbro 8,1 a za bronz čtyři miliony. Podobně je na tom Hongkong: za zlatou medaili 15,8 milionu, stříbro 7,9 a bronz 3,9 milionu.
Ovšem v těchto zemích mohou být ti, kteří mají dohled nad pokladnou, naprosto v; klidu. Singapur měl na Hrách jediného sportovce – lyžaře, jenž ani nepostoupil do druhého kola obřího slalomu. A podobně je na tom Hongkong. Ani jeho zástupci v lyžování a short tracku na medaili zdaleka nedosáhli.
Částky v žebříčku u dalších zemí už ale takových horentních sum nedosahují. Na třetím místě je Malajsie, kde je vypsáno za zlato v přepočtu pět milionů korun. Lépe než Češi jsou na tom ještě v Kazachstánu, Polsku, Itálii, Jižní Koreji, Slovinsku, Bulharsku a Estonsku.
Naopak Norové, kteří pro svou zemi získali už přes 30 medailí, s bonusem od svého olympijského výboru počítat nemohou. Takže třeba rekordman Johannes Hösflot Klaebo, jenž na těchto Hrách získal už šest zlatých medailí, musí doufat, že jej nějak odmění alespoň lyžařský svaz. Olympiatoppen, který má norské olympioniky na starosti, totiž jde cestou podpory v přípravě na Hry, ne odměn za ně.
To v Polsku mohou počítat s pěknou finanční odměnou (zlato 4,3 mil., stříbro 3,4 mil., bronz 2,5 mil. Kč), ale také tou materiální. Zlatý medailista dostane ještě auto Toyota Corolla, plně vybavený dvoupokojový apartmán, obraz, poukaz na dovolenou a šperky.
Odměny za zlato
Singapur - 16,2 mil. Kč
Hongkong - 15,8 mil. Kč
Malajsie - 5,2 mil. Kč
Kazachstán - 5,1 mil. Kč
Polsko - 4 mil. Kč
…
ČESKO - 2,4 mil. Kč
Kdo odměny nevyplácí
- Norsko
- Švédsko
- Velká Británie