V Miláně zastupuje Česko i umělecká reprezentace. Výstava je propojená se sportem
Jste na poslední víkend v Miláně a říkáte si, co v olympijském epicentru ještě podniknout? Můžete se zajít podívat na výstavu „Hry zimních obrazů“ (Games of Winter Images), která potrvá až do 15. března a najdete ji na generálním konzulátu. Expozice nabízí reprezentativní výběr děl předních českých umělců a koná se pod záštitou prezidenta Petra Pavla. Ten si ji také během prvního víkendu stihl i prohlédnout. Projekt se navíc poprvé v moderní historii ČR stal oficiální součástí Kulturní olympiády, prestižního doprovodného programu pořadatelského města her.
V Miláně nejsou k vidění pouze špičkové sportovní výkony, ale i díla českých umělců. Kurátor výstavy Petr Volf koncepčně pojal vybrané umělce jako symbolickou „reprezentaci“ – kulturní výběr České republiky. Vystavené malby, sochy a fotografie mistrně zachycují pohyb, fyzický výkon, napětí i vnitřní soustředění sportovců.
„Výstava odkazuje na coubertinovskou tradici úzké vazby mezi sportem a uměním,“ vysvětluje Volf. „Umělci zde vystupují jako reprezentanti vizuální kultury a tvoří tým, v němž má každý člen nezastupitelnou roli a unikátní poetiku schopnou oslovit jak sportovní fanoušky, tak milovníky současného umění.“
Projekt byl realizovaný díky spolupráci platformy Sport in Art, Českých center, Generálního konzulátu ČR v Miláně a dalších partnerů.
„Rád bych poděkoval platformě Sport in Art za skvělou spolupráci. Sport a umění k sobě patří přes dva tisíce let a nás těší, že díky této iniciativě můžeme překročit české hranice a oslovit mezinárodní publikum,“ uvedl Alexandr Kliment, předseda České olympijské akademie.
„Zpětná vazba, kterou již nyní dostáváme od zahraničních kolegů, je pro nás inspirací k plánování dalších čísel. Rád bych poděkovali i prezidentovi EOA, profesoru Manfredu Lämmerovi, za jeho dlouhodobou podporu a intenzivní úsilí při propojování potenciálu olympijských akademií napříč Evropou,“ dodal Kliment.
Hostem slavnostní vernisáže byl vedle prezidenta Pavla i Jiří Kejval, šéf ČOV, členky hokejové reprezentace nebo Ivan Počuch, generální konzul ČR v Miláně.
V rámci vernisáže proběhl i křest speciálního anglického vydání časopisu Sport in Art, vytvořeného ve spolupráci s Evropskými olympijskými akademiemi a Českou olympijskou akademií.
Časopis mapuje historii sportu v umění od antického Řecka (776 př. n. l.) až po obnovu olympijské myšlenky Pierrem de Coubertinem. Významná část je věnována deseti nejzásadnějším světovým uměleckým dílům se sportovní tematikou, včetně analýz děl sochaře Myróna či malířů Édouarda Maneta, Henriho Rousseaua, Pierra-Augusta Renoira a George Wesleyho Bellowse.
Výstava Hry zimních obrazů
Místo konání: Generální konzulát ČR v Miláně/České centrum Milán, Via G. B. Morgagni 20, Milán
Termín: 6. 2. – 15. 3. 2026
Kurátor: Petr Volf
Vystavující umělci: Alena Anderlová, Milan Cais, Michal Cihlář, Martin Daněk, Jakub Flejšar, Roman Franta, Jan Heres, Pavel Jestřáb, Radu Tesaro Kirby, Ondřej Kohout, Anna Krninská, Laura Limbourg, David Mazanec, Ondřej Mestek, Marek Nenutil, Michael Rittstein, Julius Reichel, Jan Soumar, Jan Šafránek, Jakub Špaňhel, Eva Vones a Jan Vytiska