ONLINE 15. dne ZOH: Fenomén Klaebo má šesté zlato! Jako první v historii zimních Her
Jdeme do finále, olympijské hry v severní Itálii vrcholí závěrečným víkendem. Rychlobruslař Metoděj Jílek v sobotu jede závod s hromadným startem a pokusí se ještě rozšířit českou medailovou sbírku. Biatlonistky také čeká populární „masák“, hokejový turnaj mužů pozná bronzové medailisty. Dění z Her sledujte v ONLINE reportáži na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 15. dne ZOH:
- RYCHLOBRUSLENÍ: Poslední šance na pátou českou medaili? Metoděj Jílek už má zlato a stříbro, o cenný kov teď zkusí zabojovat i v závodě s hromadným startem. Program začíná semifinálovými jízdami v 15.00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- BIATLON: Ženy se loučí s olympijskou Anterselvou závodem s hromadným startem, na startu je i Tereza Voborníková. ONLINE přenos sledujte od 14.15 ZDE >>>
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Na závěr programu běžců na lyžích se jela maratonská padesátka, Johannes Klaebo získal rekordní šesté zlato na těchto Hrách. Nejlepší Čech Matyáš Bauer doběhl jednadvacátý, Mike Ophoff byl osmadvacátý. Michal Novák závod nedokončil.
Zprávy ze dne 21. února 2026
Smíšenou štafetu skialpinistů vyhráli mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Druzí byli Švýcaři před Španěly.
Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo získal díky triumfu v běhu na 50 km klasicky jako první sportovec na jedné zimní olympiádě šest zlatých medailí. Celkem má jedenácté olympijské zlato. Z Čechů doběhl nejlépe Matyáš Bauer, umístil se na 21. místě. Krátce po něm do cíle dorazil jeho reprezentační parťák Mike Ophoff na 28. místě. Michal Novák kvůli zdravotním problémům po 20 kilometrech vzdal.
Český skikrosař Daniel Paulus dojel v osmifinálové jízdě čtvrtý, po diskvalifikaci svých dvou soupeřů ale postoupil do čtvrtfinále olympijského závodu skikrosařů v Livignu. Ve čtvrtfinálové jízdě pak byl Paulus znovu čtvrtý a na tom už se nic nezměnilo, při své premiéře pod pěti kruhy tak obsadil 16. místo. Závod ovládli domácí Italové, vyhrál Simone Deromedis před krajanem Federicem Tomasonim.
V plném proudu je závod běžců na lyžích na 50 kilometrů, přidá Johannes Klaebo další zlatou medaili? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu. Pětadvacetiletá závodnice zůstala v nemocnici, oko má v pořádku. Více čtěte ZDE>>>
Postoupili do olympijského finále a v milánské Santa Giulia Aréně přivítali speciální návštěvu. Semifinálový zápas hokejového turnaje mezi výběrem USA a Slovenskem sledovali přímo z tribuny rodiče tragicky zesnulého útočníka Johnnyho Gaudreaua. Jeho dres dál visí v kabině národního týmu, také pro něj chtějí Američané po dlouhých 46 letech ovládnout olympijský turnaj. „Vím, že na nás dolů kouká a jsem si jistý, že se usmívá, že budeme hrát o zlatou medaili,“ vyprávěl obránce Charlie McAvoy po postupu do velkolepé bitvy s Kanadou (neděle 14:10). Více čtěte ZDE>>>
S pěti medailemi je nejdekorovanější freestyle lyžařkou olympijské historie a to ji ještě v Livignu čeká poslední disciplína, soutěž v U-rampě. Přesto platí Eileen Guová (22 let) za kontroverzní postavu, jelikož reprezentuje Čínu, i když se narodila, vyrůstala a žije v Americe. Ani s přibývajícími úspěchy jedné z nejlépe placených sportovkyň planety toto téma nechladne. Spíš naopak. Více čtěte ZDE>>>
Byl kapitánem zlatého týmu v Naganu, jako trenér zažil turnaj pod pěti kruhy dvakrát. V Salt Lake City 2002, kdy dělal asistenta, a osm let později ve Vancouveru vedl Vladimír Růžička mužstvo coby hlavní kouč. Na obou olympiádách Češi vypadli ve čtvrtfinále, stejně jako letos v Miláně. „Bylo to jako sedmé utkání play off,“ vracel se k bitvě s Kanadou. Přidal i postřehy k českému týmu, ale nejen k němu. Překvapilo ho, že Červenka a Pastrňák spolu nehráli od začátku. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Program ZOH - SOBOTA 21. 2. (pouze finále a česká účast):
10:00 skikros muži - kvalifikace (Paulus),
10:00 čtyřboby muži - 1. a 2. jízda,
11:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem muži (Bauer, Novák, Ophoff),
13:15 skikros muži - finále,
13:30 skialpinismus - smíšená štafeta,
14:05 curling ženy - o 3. místo,
14:15 biatlon - závod s hromadným startem 12,5 km ženy (Voborníková),
15:00 rychlobruslení - závod s hromadným startem muži - semifinále (Jílek),
16:40 rychlobruslení - závod s hromadným startem muži - finále,
17:15 rychlobruslení - závod s hromadným startem ženy - finále,
19:00 dvojboby ženy - 3. a 4. jízda,
19:05 curling muži - finále: Británie - Kanada,
19:30 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
20:40 hokej muži - o 3. místo.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Hokejisté Spojených států amerických vyhráli v semifinále nad Slovenskem 6:2 a budou v neděli bojovat v duelu neporažených celků na turnaji o zlato proti Kanadě. Finále začne ve 14:10. Slováci budou usilovat o obhajobu historického bronzu z roku 2022 v Pekingu proti Finům, kteří minule pod pěti kruhy slavili premiérové zlato. Více čtěte ZDE >>>
Medailové pořadí zemí po 14. dnu:
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira a po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval medailovou sbírku z her.
Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole. Šestadvacetiletá debutantka pod pěti kruhy upadla v závěru páté ze šesti rozjížděk v době, kdy už se ztrátou na vedoucí čtyřčlennou skupinu bojovala o páté místo.
Porážku musejí vstřebat Finové. Ale nemají se za co stydět, Kanadě vzdorovali ze všech sil. „Jsem opravdu pyšný na každého hráče. Jak jsme opravdu tvrdě bojovali. Ale nakonec nám to nepomohlo k tomu, abychom mohli být šťastní,“ uvedl útočník Mikko Rantanen. „Jsem na nás pyšný. Opravdu jsme byli v pozici, že jsme si dali šanci. Byli jsme blízko, ale takový je hokej,“ reagoval kapitán Mikael Granlund.