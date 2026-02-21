ONLINE 15. dne ZOH: Jílek v závodě s hromadným startem, v akci i Voborníková a běžci
Jdeme do finále, olympijské hry v severní Itálii vrcholí závěrečným víkendem. Rychlobruslař Metoděj Jílek v sobotu jede závod s hromadným startem a pokusí se ještě rozšířit českou medailovou sbírku. Biatlonistky také čeká populární „masák“, hokejový turnaj mužů pozná bronzové medailisty. Dění z Her sledujte v ONLINE reportáži na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 15. dne ZOH:
- RYCHLOBRUSLENÍ: Poslední šance na pátou českou medaili? Metoděj Jílek už má zlato a stříbro, o cenný kov teď zkusí zabojovat i v závodě s hromadným startem. Program začíná semifinálovými jízdami v 15.00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- BIATLON: Ženy se loučí s olympijskou Anterselvou závodem s hromadným startem, na startu je i Tereza Voborníková. ONLINE přenos sledujte od 14.15 ZDE >>>
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Na závěr programu běžců na lyžích se jede maratonská padesátka klasickou technikou, v akci jsou tři Češi - Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff. ONLINE přenos sledujte od 11.00 ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. února 2026
Program ZOH - SOBOTA 21. 2. (pouze finále a česká účast):
10:00 skikros muži - kvalifikace (Paulus),
10:00 čtyřboby muži - 1. a 2. jízda,
11:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem muži (Bauer, Novák, Ophoff),
13:15 skikros muži - finále,
13:30 skialpinismus - smíšená štafeta,
14:05 curling ženy - o 3. místo,
14:15 biatlon - závod s hromadným startem 12,5 km ženy (Voborníková),
15:00 rychlobruslení - závod s hromadným startem muži - semifinále (Jílek),
16:40 rychlobruslení - závod s hromadným startem muži - finále,
17:15 rychlobruslení - závod s hromadným startem ženy - finále,
19:00 dvojboby ženy - 3. a 4. jízda,
19:05 curling muži - finále: Británie - Kanada,
19:30 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
20:40 hokej muži - o 3. místo.
Zprávy ze dne 20. února 2026
Hokejisté Spojených států amerických vyhráli v semifinále nad Slovenskem 6:2 a budou v neděli bojovat v duelu neporažených celků na turnaji o zlato proti Kanadě. Finále začne ve 14:10. Slováci budou usilovat o obhajobu historického bronzu z roku 2022 v Pekingu proti Finům, kteří minule pod pěti kruhy slavili premiérové zlato. Více čtěte ZDE >>>
Medailové pořadí zemí po 14. dnu:
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira a po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval medailovou sbírku z her.
Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole. Šestadvacetiletá debutantka pod pěti kruhy upadla v závěru páté ze šesti rozjížděk v době, kdy už se ztrátou na vedoucí čtyřčlennou skupinu bojovala o páté místo.
Porážku musejí vstřebat Finové. Ale nemají se za co stydět, Kanadě vzdorovali ze všech sil. „Jsem opravdu pyšný na každého hráče. Jak jsme opravdu tvrdě bojovali. Ale nakonec nám to nepomohlo k tomu, abychom mohli být šťastní,“ uvedl útočník Mikko Rantanen. „Jsem na nás pyšný. Opravdu jsme byli v pozici, že jsme si dali šanci. Byli jsme blízko, ale takový je hokej,“ reagoval kapitán Mikael Granlund.
Byl to záchvěv poslední naděje. Finský kouč Antti Pennanen si ještě vyžádal trenérskou výzvu, aby zpochybnil kanadský gól v čase 59:24. Bylo to o milimetry, ale nakonec se ukázalo, že žádný prohřešek proti pravidlům při přechodu modré čáry ze strany Kanaďanů nebyl. „Byl jsem si téměř jistý, že je to v pořádku. Ale nikdy nevíte, jestli se ještě neobjeví třeba nějaký jiný záběr,“ reagoval kanadský trenér Jon Cooper na tiskové konferenci. Stejně jako po minulém utkání s českým týmem musel odpovídat na to, jaké to bylo dotahovat. Tentokrát dokonce o dva góly. Více o zápase čtěte ZDE >>>
Hokejisté Kanady porazili v prvním semifinále olympijského turnaje v Miláně Finsko 3:2. Obrat ze stavu 0:2 dokonal v čase 59:24 Nathan MacKinnon. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. Vyhrála Nizozemka Antoinette Rijpmaová-De Jongová. Více čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová už se připravuje na svůj start na trati 1500 metrů. Na řadu přijde v posledním páru, přímo z ledové plochy by ji z pozice trenérky měla podporovat její partnerka Martina Sáblíková. V závodě momentálně vede Kanaďanka Valerie Maltaisová. Před námi jsou poslední tři dvojice. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Utrpení nekončí. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin. Dvojnásobná mistryně světa o tom informovala na sociální síti X. Více čtěte ZDE >>>
„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je do šesti. Kdybych dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Když se podíváte na ten závod, je to sakra daleko od medaile,“ hlásí Michal Krčmář po šestém místě v závodě s hromadným startem. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Nikola Zdráhalová pojede na oblíbené patnáctistovce v poslední rozjížďce, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hráči na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas a nařídili Javorovým listům trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE>>>
Kanadská reprezentace se bude muset v utkání proti Finsku v semifinále olympijského turnaje obejít bez kapitána Sidney Crosbyho. Tým oznámil, že poté, co utrpěl zranění v utkání s českým týmem, není fit.