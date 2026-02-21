Předplatné

ONLINE 15. dne ZOH: Šokující pátá česká medaile! Fenomén Klaebo má šesté zlato

Johannes Klaebo získal na olympiádě v Itálii šesté zlato
Johannes Klaebo získal na olympiádě v Itálii šesté zlato
Daniel Paulus (ve žlutém) sice dojel v osmifinálové jízdě čtvrtý, po diskvalifikaci soupeřů ale proklouzl do čtvrtfinále
Johannes Klaebo během olympijské padesátky
Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s trenérem Kalonem Dobbinem
Metoděj Jílek oslavuje svůj triumf na deseti kilometrech v Českém domě
Metoděj Jílek si užívá oslavy zlaté medaile
Jdeme do finále, olympijské hry v severní Itálii vrcholí závěrečným víkendem. A Tereza Voborníková se postarala o senzaci, v závodě s hromadným startem získala bronz! Rychlobruslař Metoděj Jílek také jede závod s hromadným startem a pokusí se českou medailovou sbírku ještě rozšířit. Hokejový turnaj mužů pozná bronzové medailisty. Dění z Her sledujte v ONLINE reportáži na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

České vrcholy 15. dne ZOH:

  • RYCHLOBRUSLENÍ: Poslední šance na českou medaili? Metoděj Jílek už má zlato a stříbro, o cenný kov teď zkusí zabojovat i v závodě s hromadným startem. Semifinále zvládl, finále se jede v 16.40. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
  • BIATLON: Totální senzace! Tereza Voborníková dojela v závodě s hromadným startem třetí a slaví úžasnou bronzovou medaili. Více čtěte ZDE >>>
  • KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Na závěr programu běžců na lyžích se jela maratonská padesátka, Johannes Klaebo získal rekordní šesté zlato na těchto Hrách. Nejlepší Čech Matyáš Bauer doběhl jednadvacátý, Mike Ophoff byl osmadvacátý. Michal Novák závod nedokončil.

Důležitý moment
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
21. února 2026 · 15:32

Metoděj Jílek postoupil do finále! Mohl si dovolit ušetřit i dost sil, byly pasáže, kdy úplně přestal jet. Vyhrál dva sprinty předtím a popere se ve finále o třetí medaili na ZOH. Závod od 16.40 sledujte ZDE>>>

 

Rychlobruslař Metoděj Jílek v semifinále hromadného závodu
Rychlobruslař Metoděj Jílek v semifinále hromadného závodu
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
21. února 2026 · 15:17

Na start druhého semifinále rychlobruslařského hromadného závodu už se chystá Metoděj Jílek. „Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý," říkal před startem. Je to trochu loterie, protože se jede hromadně. Závod sledujte ONLINE>>>

 

Metoděj Jílek na startu semifinálové jízdy v hromadném rychlobruslařském závodě
Metoděj Jílek na startu semifinálové jízdy v hromadném rychlobruslařském závodě
Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
21. února 2026 · 15:12

V době, kdy Česko slaví pátou medaili, už se chystá na ledovém oválu první semifinále závodu s hromadným startem. Metoděj Jílek se představí až v tom druhém.

Důležitý moment
Biatlon
21. února 2026 · 15:00

Biatlonistka Tereza Voborníková získala v Anterselvě BRONZ v olympijském závodě s hromadným startem! Češka na střelnici minula jen jednou a v kombinaci se skvělým během se vyrovnala favoritkám. Získala pro českou výpravu pátou medaili na probíhajících Hrách, z toho první bronzovou. Vyhrála Francouzka Michelonová. Více čtěte ZDE>>>

 

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Michelonová 37:18,1 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (obě Fr.) -6,6 (1), 3. Voborníková (ČR) -7,4 (1), 4. Magnussonová (Švéd.) -26,6 (0), 5. Wiererová (It.) -30,0 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -31,9 (1).

Tereza Voborníková vybojovala překvapivý bronz v závěrečném biatlonovém závodě s hromadným startem a získala první medaili na ZOH v kariéře
Tereza Voborníková vybojovala překvapivý bronz v závěrečném biatlonovém závodě s hromadným startem a získala první medaili na ZOH v kariéře
Biatlon
21. února 2026 · 14:42

Tereza Voborníková jede v závodě s hromadným startem velmi dobře, na třetí střelbě střílela čistě a probila se do TOP 10. Aktuálně je na šesté příčce a na první Francouzku Océane Michelonovou ztrácí 11,6 sekundy. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
21. února 2026 · 14:16

Na start rychlobruslařského závodu s hromadným startem se z české výpravy nakonec postaví jenom dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Nikola Zdráhalová sice figurovala ještě během dopoledne na startovní listině, ale v té aktuální už není zapsaná. Start semifinále je v 15 hodin.

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
21. února 2026 · 14:07
Skialpinismus
21. února 2026 · 14:05

Smíšenou štafetu skialpinistů vyhráli mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Druzí byli Švýcaři před Španěly.

Důležitý moment
Běh na lyžích
21. února 2026 · 13:16

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo získal díky triumfu v běhu na 50 km klasicky jako první sportovec na jedné zimní olympiádě šest zlatých medailí. Celkem má jedenácté olympijské zlato. Z Čechů doběhl nejlépe Matyáš Bauer, umístil se na 21. místě. Krátce po něm do cíle dorazil jeho reprezentační parťák Mike Ophoff na 28. místě. Michal Novák kvůli zdravotním problémům po 20 kilometrech vzdal.

Johannes Klaebo získal na olympiádě v Itálii šesté zlato
Johannes Klaebo získal na olympiádě v Itálii šesté zlato
Vyčerpaný Johannes Klaebo v cíli padesátky
Vyčerpaný Johannes Klaebo v cíli padesátky
Akrobatické lyžování
21. února 2026 · 12:30

Český skikrosař Daniel Paulus dojel v osmifinálové jízdě čtvrtý, po diskvalifikaci svých dvou soupeřů ale postoupil do čtvrtfinále olympijského závodu skikrosařů v Livignu. Ve čtvrtfinálové jízdě pak byl Paulus znovu čtvrtý a na tom už se nic nezměnilo, při své premiéře pod pěti kruhy tak obsadil 16. místo. Závod ovládli domácí Italové, vyhrál Simone Deromedis před krajanem Federicem Tomasonim.

Daniel Paulus (ve žlutém) sice dojel v osmifinálové jízdě čtvrtý, po diskvalifikaci soupeřů ale proklouzl do čtvrtfinále
Daniel Paulus (ve žlutém) sice dojel v osmifinálové jízdě čtvrtý, po diskvalifikaci soupeřů ale proklouzl do čtvrtfinále
Běh na lyžích
21. února 2026 · 12:10

V plném proudu je závod běžců na lyžích na 50 kilometrů, přidá Johannes Klaebo další zlatou medaili? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Johannes Klaebo během olympijské padesátky
Johannes Klaebo během olympijské padesátky
Rychlobruslení
21. února 2026 · 10:30

Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu. Pětadvacetiletá závodnice zůstala v nemocnici, oko má v pořádku. Více čtěte ZDE>>>

Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Děsivé zranění polské rychlobruslařky Kamily Sellierové
Lední hokej
21. února 2026 · 09:00

Postoupili do olympijského finále a v milánské Santa Giulia Aréně přivítali speciální návštěvu. Semifinálový zápas hokejového turnaje mezi výběrem USA a Slovenskem sledovali přímo z tribuny rodiče tragicky zesnulého útočníka Johnnyho Gaudreaua. Jeho dres dál visí v kabině národního týmu, také pro něj chtějí Američané po dlouhých 46 letech ovládnout olympijský turnaj. „Vím, že na nás dolů kouká a jsem si jistý, že se usmívá, že budeme hrát o zlatou medaili,“ vyprávěl obránce Charlie McAvoy po postupu do velkolepé bitvy s Kanadou (neděle 14:10). Více čtěte ZDE>>>

Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Akrobatické lyžování
21. února 2026 · 08:30

S pěti medailemi je nejdekorovanější freestyle lyžařkou olympijské historie a to ji ještě v Livignu čeká poslední disciplína, soutěž v U-rampě. Přesto platí Eileen Guová (22 let) za kontroverzní postavu, jelikož reprezentuje Čínu, i když se narodila, vyrůstala a žije v Americe. Ani s přibývajícími úspěchy jedné z nejlépe placených sportovkyň planety toto téma nechladne. Spíš naopak. Více čtěte ZDE>>>

Freestyle lyžařka Eileen Guová s čínskou vlajkou
Freestyle lyžařka Eileen Guová s čínskou vlajkou
Lední hokej
21. února 2026 · 08:00

Byl kapitánem zlatého týmu v Naganu, jako trenér zažil turnaj pod pěti kruhy dvakrát. V Salt Lake City 2002, kdy dělal asistenta, a osm let později ve Vancouveru vedl Vladimír Růžička mužstvo coby hlavní kouč. Na obou olympiádách Češi vypadli ve čtvrtfinále, stejně jako letos v Miláně. „Bylo to jako sedmé utkání play off,“ vracel se k bitvě s Kanadou. Přidal i postřehy k českému týmu, ale nejen k němu. Překvapilo ho, že Červenka a Pastrňák spolu nehráli od začátku. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Růžička: Chyběl útočník, který by to mydlil. Na MS by už měli jet hráči z dvacítek
Růžička: Chyběl útočník, který by to mydlil. Na MS by už měli jet hráči z dvacítek

 

 

