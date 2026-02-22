SOUHRN 15. dne ZOH: Šokující pátá česká medaile! Klaebo získal rekordní šesté zlato
Jsme ve finále, olympijské hry v severní Itálii vrcholí závěrečným víkendem. A Tereza Voborníková se postarala o senzaci, v závodě s hromadným startem získala bronz! Rychlobruslař Metoděj Jílek také jel závod s hromadným startem, ale skončil až čtrnáctý. Bronzové medaile v hokejovém turnaji mužů slaví Finové, Slováci jsou čtvrtí. Dění z Her jsme sledovali v ONLINE reportáži na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
České vrcholy 15. dne ZOH:
- RYCHLOBRUSLENÍ: Svou třetí medaili z Her v Itálii Metoděj Jílek nepřidal, v závodě s hromadným startem skončil čtrnáctý. Více čtěte ZDE >>>
- BIATLON: Totální senzace! Tereza Voborníková dojela v závodě s hromadným startem třetí a slaví úžasnou bronzovou medaili. Více čtěte ZDE >>>
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Na závěr programu běžců na lyžích se jela maratonská padesátka, Johannes Klaebo získal rekordní šesté zlato na těchto Hrách. Nejlepší Čech Matyáš Bauer doběhl jednadvacátý, Mike Ophoff byl osmadvacátý. Michal Novák závod nedokončil.
Zprávy ze dne 21. února 2026
Přestože prohráli a skončili bez medaile, slovenští hokejisté se shodovali, že po opadnutí prvotních emocí bude hodnocení turnaje pozitivní. „Máme stále velice mladičké mužstvo. Tihle kluci byli možná poprvé v takové situaci. Stále se je z čeho učit. Možná právě takové momenty do budoucna jim pomůžou, když se objeví v takové situaci znovu. Budou mít z čeho čerpat, jaké emoce tam byly. S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčemu velmi výjimečnému. Prostě nám to uteklo,“ říkal kapitán Tomáš Tatar.
Medailové pořadí zemí po 15. dnu:
Slovenští hokejisté bronzové medaile nezískali, v zápase o třetí místo podlehli Finsku vysoko 1:6.
Výsledky 15. dne ZOH:
Akrobatické lyžování (Livigno):
Muži - skikros: 1. Deromedis, 2. Tomasoni (oba It.), 3. Fiva (Švýc.), 4. Furuno (Jap.), 5. T. Tchiknavorian (Fr.), 6. Hronek (Něm.), ...16. Paulus (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.
Skoky - smíšená družstva: 1. USA (Kuhnová, Curran, Lillis) 325,35, 2. Švýcarsko (Kozomaraová, Werner, Roth) 296,91, 3. Čína (Wang Sin-ti, Sü Meng-tchao, Li Tchien-ma) 279,68, 4. Austrálie 256,04, 5. Kanada, 6. Ukrajina.
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo 2:06:44,8, 2. Nyenget -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -30,7, 4. Schely (Fr.) -2:59,7, 5. Korostěljov (AIN) -3:38,3, 6. Musgrave (Brit.) -3:58,7, ...21. Bauer -10:38,8, 28. Ophoff -13:59,0, Novák (všichni ČR) nedokončil.
Biatlon (Anterselva):
Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Michelonová 37:18,1 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (obě Fr.) -6,6 (1), 3. Voborníková (ČR) -7,4 (1), 4. Magnussonová (Švéd.) -26,6 (0), 5. Wiererová (It.) -30,0 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -31,9 (1).
Boby (Cortina):
Muži - čtyřboby (po 2 ze 4 jízd): 1. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer) 1:48,61 (53,91+54,70), 2. Německo (Friedrich, Sommer, Schüller, Straub) -0,43 (54,30+54,74), 3. Německo (A. Ammour, I. Ammour, Tasche, Schaller) -0,59 (54,51+54,69), 4. Švýcarsko (Vogt, Haas, Ndiaye, Aeberhard) -0,71 (54,53+54,79), 5. Itálie (Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, Mircea) -0,78 (54,55+54,84), 6. Švýcarsko (Follador, Rolli, Annen, Vogele) -0,79 (54,49+54,91).
Ženy - dvojboby: 1. Nolteová, Leviová 3:48,46 (56,97+56,96+57,26+57,27), 2. Buckwitzová, Schutenová (všechny Něm.) -0,53 (57,05+57,06+57,43+57,45), 3. Armbrusterová Humphriesová, Jonesová (USA) -0,75 (56,92+57,24+57,57+57,48), 4. Kalická, Prepensová (Něm.) -0,90 (57,13+57,23+57,46+57,54), 5. Loveová, Hillová (USA) -1,25 (57,18+57,37+57,57+57,59), 6. Haslerová, Pasternacková (Švýc.) -1,94 (57,22+57,61+57,95+57,62).
Curling (Cortina):
Muži - finále: Kanada - Velká Británie 9:6.
Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Velká Británie, 3. Švýcarsko, 4. Norsko, 5. USA, 6. Itálie, 7. Německo, 8. Česko, 9. Švédsko, 10. Čína.
Ženy - o 3. místo: Kanada - USA 10:7.
Hokej - muži (Milán):
O 3. místo:
Slovensko - Finsko 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 40. Tatar (Fehérváry) - 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 10.522.
Rychlobruslení (Milán):
Závod s hromadným startem:
Muži: 1. Bergsma (Niz.), 2. Thorup (Dán.), 3. Giovannini (It.), 4. Stolz (USA), 5. Čchong Če-un (Korea), 6. Gélinas-Beaulieu (Kan.), ...14. Jílek (ČR).
Ženy: 1. Groenewoudová (Niz.), 2. Blondinová (Kan.), 3. Manganellová (USA), 4. Lollobrigidaová (It.), 5. Maltaisová (Kan.), 6. McGregorová (Švýc.).
Skialpinismus (Bormio):
Smíšená štafeta: 1. Harropová, Anselmet (Fr.) 26:57,44, 2. Fattonová, Kistler (Švýc.) -11,86, 3. Alonsová, Cardona (Šp.) -26,50, 4. Gibsonová, Smith (USA) -42,99, 5. De Silvestrová, Boscacci (It.) -1:00,20, 6. Hiemerová, Verbnjak (Rak.) -1:07,68.