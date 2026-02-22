ONLINE 16. dne ZOH: Američané po zlatu připomněli Gaudreaua, ocenění pro McDavida
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech končí, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo běží poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila osmnáctá. Tradiční vyvrcholení obstaral zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, šťastnější byli Američané. Ve 20:30 pak začne ve Veroně slavnostní zakončení her. Dění z Itálie sledujte ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Vrcholy 16. dne:
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila osmnáctá, Barbora Havlíčková byla čtyřiadvacátá.
- HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje ovládli Američané, vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
- CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. ONLINE přenos sledujte od 20.30 ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. února 2026
Connor McDavid byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového turnaje. Kanadský útočník ovládl produktivitu s 13 body (2+11).
Konečné medailové pořadí zemí:
Se zklamanými Kanaďany je na ledě v dresu a výstroji i kapitán Sidney Crosby. Před 16 lety stejné finále rozhodl v prodloužení, letos ho do hry nepustilo zranění.
Nezapomněli na něj. Hokejisté USA slaví olympijské zlato přímo na ledě i s dresem tragicky zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua.
Finále hokejového turnaje ovládli Američané! Vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení dramatického souboje s Kanadou Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném závodu na 50 km klasicky. Při výměně běžek, která je na maratonských tratích možná, si omylem vzala pár německé reprezentantky Kathariny Hennigové Dotzlerové a po doběhnutí do cíle byla diskvalifikována. Více čtěte ZDE >>>
Švédské curlerky porazily ve finále turnaje v Cortině d'Ampezzo Švýcarsko 6:5 a vybojovaly první zlato od her v Pchjongčchangu 2018.
Kanada nastoupí do finále proti USA bez kapitána Sidneyho Crosbyho. Zkušený útočník odstoupil ze čtvrtfinále proti Česku po ostrém střetu s Radkem Gudasem. Od té doby do hry nezasáhl. Ještě včera zkoušel zranění v tréninku, ale do rozhodující bitvy nezasáhne. ONLINE přenos z očekávaného souboje o zlato sledujte od 14.10 ZDE >>>
Nejúspěšnější zemí, co se týče medailí, na těchto zimních olympijských hrách, je nyní Norsko. Mnozí by si řekli, třeba i podle toho, jak je to v Česku, že se mohou jejich medailisté těšit na solidní odměny. Jenže právě v této zemi to tak nefunguje. Od svého olympijského výboru nedostanou ani korunu. Jak na tom jsou v zahraničí s bonusy za medaile z Her v Milánu a Cortině? Více čtěte ZDE >>>
Německý pilot Johannes Lochner vyhrál závod čtyřbobů a po triumfu ve dvojbobech získal na hrách v Itálii druhé zlato.
Číňanka Eileen Guová potvrdila zlatem v U-rampě pozici nejúspěšnější freestyle lyžařky olympijské historie. V Livignu získala již šestou medaili z her, bilance dvaadvacetileté rodačky z USA činí po dnešku tři zlata a tři stříbra. Na těchto ZOH obhájila v závěrečné disciplíně triumf z Pekingu a navázala na dvě stříbra ze slopestylu a Big Airu, které během dvou týdnů v Itálii vybojovala.
Vítězkou premiérového ženského závodu na 50 km klasicky s hromadným startem na ZOH se stala Švédka Ebba Anderssonová, druhá je Norka Heidi Wengová, bronz bere Nadja Kälinová ze Švýcarska. Nejlepší Češkou je devatenáctá Sandra Schützová, Barbora Havlíčková skončila na 25. místě s osmnáctiminutovou ztrátou.
Při ženském závodu na 50 km klasicky s hromadným startem přichází i kuriózní momenty. Některé závodnice se po výměně lyží musely sbírat ze země. Na nový pár lyží se jim totiž nalepil sníh, což zafungovala jako brzda v momentu, kdy to závodnice, jako třeba i zkušená Jessie Digginsová, vůbec nečekaly.
Odstartovalo poslední vystoupení běžeckého lyžování na Hrách v Miláně a Cortině. Tím je poprvé v historii 50 km klasicky s hromadným startem. Do něj ale nenastoupila největší česká naděje Kateřina Janatová, která je nemocná. Fandit tak můžete Sandře Schützové, jež má zkušenosti s takto dlouhými tratěmi z laufařských závodů, a Barboře Havlíčkové. Sledujte ONLINE přenos >>>
PROGRAM - NEDĚLE 22. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 čtyřboby muži - 3. a 4. jízda,
- 10:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem ženy (Havlíčková, Schützová),
- 10:40 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
- 11:05 curling ženy - finále: Švýcarsko - Švédsko,
- 14:10 hokej muži - finále: Kanada - USA,
- 20:30 Slavnostní zakončení ve Veroně.
Zprávy ze dne 21. února 2026
Přestože prohráli a skončili bez medaile, slovenští hokejisté se shodovali, že po opadnutí prvotních emocí bude hodnocení turnaje pozitivní. „Máme stále velice mladičké mužstvo. Tihle kluci byli možná poprvé v takové situaci. Stále se je z čeho učit. Možná právě takové momenty do budoucna jim pomůžou, když se objeví v takové situaci znovu. Budou mít z čeho čerpat, jaké emoce tam byly. S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčemu velmi výjimečnému. Prostě nám to uteklo,“ říkal kapitán Tomáš Tatar.
Medailové pořadí zemí po 15. dnu:
Slovenští hokejisté bronzové medaile nezískali, v zápase o třetí místo podlehli Finsku vysoko 1:6.
Aplaus pro legendu. Český dům v Miláně aplauduje rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Sportovní královna se loučí. Více čtěte ZDE>>>
Slovensko se v boji o bronz musí vypořádat s nepříjemnou ztrátou. V sestavě schází útočník Martin Pospíšil. Hráč Calgary měl na olympiádě důležitou roli jako centr druhého útoku. Na turnaji už vynechal utkání ve skupině proti Švédsku.
Ještě výraznější problémy však řeší Finové. Do utkání se Slovenskem vůbec nezasáhne elitní útočník Mikko Rantanen. Útočník Dallasu posbíral na olympiádě dosud 6 bodů (2+4) a byl nejproduktivnějším hráčem Finska. Další příspěvek do statistik už nepřidá.