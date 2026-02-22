ONLINE 16. dne ZOH: Hvězda freestyle lyžování má další medaili, na U-rampě obhájila zlato
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech končí, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo začal poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila devatenáctá. Tradiční vyvrcholení obstará zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, ve 20:30 pak začne ve Veroně slavnostní zakončení her. Dění z Itálie sledujte ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Vrcholy 16. dne:
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila devatenáctá, Barbora Havlíčková byla pětadvacátá.
- HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje startuje ve 14.10. Získá zlato Kanada, nebo USA? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. ONLINE přenos sledujte od 20.30 ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. února 2026
Německý pilot Johannes Lochner vyhrál závod čtyřbobů a po triumfu ve dvojbobech získal na hrách v Itálii druhé zlato.
Číňanka Eileen Guová potvrdila zlatem v U-rampě pozici nejúspěšnější freestyle lyžařky olympijské historie. V Livignu získala již šestou medaili z her, bilance dvaadvacetileté rodačky z USA činí po dnešku tři zlata a tři stříbra. Na těchto ZOH obhájila v závěrečné disciplíně triumf z Pekingu a navázala na dvě stříbra ze slopestylu a Big Airu, které během dvou týdnů v Itálii vybojovala.
Vítězkou premiérového ženského závodu na 50 km klasicky s hromadným startem na ZOH se stala Švédka Ebba Anderssonová, druhá je Norka Heidi Wengová, bronz bere Nadja Kälinová ze Švýcarska. Nejlepší Češkou je devatenáctá Sandra Schützová, Barbora Havlíčková skončila na 25. místě s osmnáctiminutovou ztrátou.
Při ženském závodu na 50 km klasicky s hromadným startem přichází i kuriózní momenty. Některé závodnice se po výměně lyží musely sbírat ze země. Na nový pár lyží se jim totiž nalepil sníh, což zafungovala jako brzda v momentu, kdy to závodnice, jako třeba i zkušená Jessie Digginsová, vůbec nečekaly.
Odstartovalo poslední vystoupení běžeckého lyžování na Hrách v Miláně a Cortině. Tím je poprvé v historii 50 km klasicky s hromadným startem. Do něj ale nenastoupila největší česká naděje Kateřina Janatová, která je nemocná. Fandit tak můžete Sandře Schützové, jež má zkušenosti s takto dlouhými tratěmi z laufařských závodů, a Barboře Havlíčkové. Sledujte ONLINE přenos >>>
PROGRAM - NEDĚLE 22. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 čtyřboby muži - 3. a 4. jízda,
- 10:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem ženy (Havlíčková, Schützová),
- 10:40 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
- 11:05 curling ženy - finále: Švýcarsko - Švédsko,
- 14:10 hokej muži - finále: Kanada - USA,
- 20:30 Slavnostní zakončení ve Veroně.
Zprávy ze dne 21. února 2026
Přestože prohráli a skončili bez medaile, slovenští hokejisté se shodovali, že po opadnutí prvotních emocí bude hodnocení turnaje pozitivní. „Máme stále velice mladičké mužstvo. Tihle kluci byli možná poprvé v takové situaci. Stále se je z čeho učit. Možná právě takové momenty do budoucna jim pomůžou, když se objeví v takové situaci znovu. Budou mít z čeho čerpat, jaké emoce tam byly. S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčemu velmi výjimečnému. Prostě nám to uteklo,“ říkal kapitán Tomáš Tatar.
Medailové pořadí zemí po 15. dnu:
Slovenští hokejisté bronzové medaile nezískali, v zápase o třetí místo podlehli Finsku vysoko 1:6.
Aplaus pro legendu. Český dům v Miláně aplauduje rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Sportovní královna se loučí. Více čtěte ZDE>>>
Slovensko se v boji o bronz musí vypořádat s nepříjemnou ztrátou. V sestavě schází útočník Martin Pospíšil. Hráč Calgary měl na olympiádě důležitou roli jako centr druhého útoku. Na turnaji už vynechal utkání ve skupině proti Švédsku.
Ještě výraznější problémy však řeší Finové. Do utkání se Slovenskem vůbec nezasáhne elitní útočník Mikko Rantanen. Útočník Dallasu posbíral na olympiádě dosud 6 bodů (2+4) a byl nejproduktivnějším hráčem Finska. Další příspěvek do statistik už nepřidá.
Zápas hokejového turnaje o bronzové medaile mezi Slovenskem a Finskem bude mít českou stopu. Na čarách budou rozhodovat Daniel Hynek a Libor Suchánek. První jmenovaný působí během sezony v extralize a na Hry ho vyslalo IIHF. Druhého nominovala do Milána NHL. V zámořské elitní soutěži píská od roku 2017.
Pro kontext přidejme statistiku. Daniel Hynek jako čárový rozhodčí odřídil v extralize 372 zápasů základní části a 71 utkání v play off. Navrch přidal 7 duelů v play out a baráži. Libor Suchánek je v NHL devátou sezonu a na kontě má 530 odpískaných utkání. V play off dostal šanci 29krát. Na olympiádě hlídal modrou čáru mimo jiné v utkání mezi Českem a Švýcarskem. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 20.40 ZDE >>>
„Rozhodně bych nečekal, že první únik dokáže ujet do cíle. Hodně týmů to prokaučovalo,“ vykládal hrdina Her Mětodej Jílek, jenž předtím získal zlato a stříbro. Měl zálusk i na medaili v závodě s hromadným startem, ale skončil čtrnáctý. V rozhovoru s novináři se snažil popsat, co se vlastně dělo. Chce to číst pozorně, protože ve hře bylo hodně faktorů… >>>
Závod akrobatických lyžařek v U-rampě se dnes kvůli sněžení neuskuteční. Pořadatelé pracují na jeho přeložení na neděli, závěrečný den her.
Metoděj Jílek skončil v závodě s hromadným startem čtrnáctý. Boj o další medaili mu nevyšel. Asi tak dvě kola před koncem zakroutil hlavou, jako by zjistil, že na medaili nemá. A zdálo se, že už to jenom odjel. Bylo cítit, že i bronz visí moc vysoko. Více čtěte ZDE >>>
„Omlouvám se. Vůbec tomu nemůžu uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelný. Děkuji moc všem, kteří mi pomáhali a pomáhají,“ povídala v rozhovoru na ČT sport Tereza Voborníková a utírala si přitom slzy z tváří. Více čtěte ZDE >>>
Metoděj Jílek postoupil do finále! Mohl si dovolit ušetřit i dost sil, byly pasáže, kdy úplně přestal jet. Vyhrál dva sprinty předtím a popere se ve finále o třetí medaili na ZOH. Závod od 16.40 sledujte ZDE>>>
Na start druhého semifinále rychlobruslařského hromadného závodu už se chystá Metoděj Jílek. „Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý," říkal před startem. Je to trochu loterie, protože se jede hromadně. Závod sledujte ONLINE>>>
V době, kdy Česko slaví pátou medaili, už se chystá na ledovém oválu první semifinále závodu s hromadným startem. Metoděj Jílek se představí až v tom druhém.