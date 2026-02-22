Předplatné

ONLINE 16. dne ZOH: McDavid nejužitečnějším hráčem, Slafkovský je v all-star týmu

Zklamaný Kanaďan Connor McDavid po finále ZOH 2026 proti USA
Zklamaný Kanaďan Connor McDavid po finále ZOH 2026 proti USAZdroj: ČTK / Petr David Josek
Hokejisté USA slaví olympijské zlato přímo na ledě i s dresem tragicky zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua
Eileen Guová získala zlato na U-rampě
Američtí hokejisté jsou potřetí v historii olympijští vítězové
Ebba Anderssonová vyhrála ženskou padesátku
Poprvé v olympijské historii se jede závod v běhu na lyžích žen na 50 kilometrů
Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Kanaďané slaví postup do finále s brankářem Jordanem Binningtonem
13
Fotogalerie
iSport.cz
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Svátek sportu po nabitých dvou týdnech končí, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo běží poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila osmnáctá. Tradiční vyvrcholení obstaral zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, šťastnější byli Američané. Ve 20:30 pak začne ve Veroně slavnostní zakončení her. Dění z Itálie sledujte ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

Vrcholy 16. dne:

  • KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila osmnáctá, Barbora Havlíčková byla čtyřiadvacátá.
  • HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje ovládli Američané, vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
  • CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. ONLINE přenos sledujte od 20.30 ZDE >>>

Online přenos - ZOH 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Biatlon
Lední hokej
Rychlobruslení
Snowboarding

Zprávy ze dne 22. února 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport v Itálii
22. února 2026 · 18:24
Lední hokej
22. února 2026 · 18:05

Přehled oceněných hráčů hokejového turnaje na ZOH v Miláně:

 

Nejužitečnější hráč podle akreditovaných novinářů: Connor McDavid (Kanada).

All star tým podle akreditovaných novinářů: Connor Hellebuyck - Quinn Hughes (oba USA), Cale Makar - Connor McDavid, Macklin Celebrini (všichni Kan.), Juraj Slafkovský (Slovensko).

 

Nejlepší hráči na svých pozicích podle direktoriátu turnaje:
Brankář: Connor Hellebuyck (USA),
Obránce: Quinn Hughes (USA),
Útočník: Connor McDavid (Kanada).

Lední hokej
22. února 2026 · 17:39

Connor McDavid byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového turnaje. Kanadský útočník ovládl produktivitu s 13 body (2+11).

22. února 2026 · 17:10

Konečné medailové pořadí zemí:

 

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
22. února 2026 · 17:03

Se zklamanými Kanaďany je na ledě v dresu a výstroji i kapitán Sidney Crosby. Před 16 lety stejné finále rozhodl v prodloužení, letos ho do hry nepustilo zranění.

Filip Ardon, redaktor iSport.cz v Itálii
22. února 2026 · 17:00

Nezapomněli na něj. Hokejisté USA slaví olympijské zlato přímo na ledě i s dresem tragicky zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua.

Oslavy amerických hokejistů
Oslavy amerických hokejistů
Důležitý moment
Lední hokej
22. února 2026 · 16:55

Finále hokejového turnaje ovládli Američané! Vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení dramatického souboje s Kanadou Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>

Běh na lyžích
22. února 2026 · 15:52

Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném závodu na 50 km klasicky. Při výměně běžek, která je na maratonských tratích možná, si omylem vzala pár německé reprezentantky Kathariny Hennigové Dotzlerové a po doběhnutí do cíle byla diskvalifikována. Více čtěte ZDE >>>

Darija Něprjajevová si vzala lyže soupeřky a byla diskvalifikovaná
Darija Něprjajevová si vzala lyže soupeřky a byla diskvalifikovaná
Curling
22. února 2026 · 14:00

Švédské curlerky porazily ve finále turnaje v Cortině d'Ampezzo Švýcarsko 6:5 a vybojovaly první zlato od her v Pchjongčchangu 2018.

Lední hokej
22. února 2026 · 13:43

Kanada nastoupí do finále proti USA bez kapitána Sidneyho Crosbyho. Zkušený útočník odstoupil ze čtvrtfinále proti Česku po ostrém střetu s Radkem Gudasem. Od té doby do hry nezasáhl. Ještě včera zkoušel zranění v tréninku, ale do rozhodující bitvy nezasáhne. ONLINE přenos z očekávaného souboje o zlato sledujte od 14.10 ZDE >>>

22. února 2026 · 13:24

Nejúspěšnější zemí, co se týče medailí, na těchto zimních olympijských hrách, je nyní Norsko. Mnozí by si řekli, třeba i podle toho, jak je to v Česku, že se mohou jejich medailisté těšit na solidní odměny. Jenže právě v této zemi to tak nefunguje. Od svého olympijského výboru nedostanou ani korunu. Jak na tom jsou v zahraničí s bonusy za medaile z Her v Milánu a Cortině? Více čtěte ZDE >>>

Boby
22. února 2026 · 13:04

Německý pilot Johannes Lochner vyhrál závod čtyřbobů a po triumfu ve dvojbobech získal na hrách v Itálii druhé zlato.

Akrobatické lyžování
22. února 2026 · 12:56

Číňanka Eileen Guová potvrdila zlatem v U-rampě pozici nejúspěšnější freestyle lyžařky olympijské historie. V Livignu získala již šestou medaili z her, bilance dvaadvacetileté rodačky z USA činí po dnešku tři zlata a tři stříbra. Na těchto ZOH obhájila v závěrečné disciplíně triumf z Pekingu a navázala na dvě stříbra ze slopestylu a Big Airu, které během dvou týdnů v Itálii vybojovala.

Eileen Guová získala zlato na U-rampě
Eileen Guová získala zlato na U-rampě
Eileen Guová získala zlato na U-rampě
Eileen Guová získala zlato na U-rampě
Běh na lyžích
22. února 2026 · 12:28

Vítězkou premiérového ženského závodu na 50 km klasicky s hromadným startem na ZOH se stala Švédka Ebba Anderssonová, druhá je Norka Heidi Wengová, bronz bere Nadja Kälinová ze Švýcarska. Nejlepší Češkou je devatenáctá Sandra Schützová, Barbora Havlíčková skončila na 25. místě s osmnáctiminutovou ztrátou.

Ebba Anderssonová vyhrála ženskou padesátku
Ebba Anderssonová vyhrála ženskou padesátku
Běh na lyžích
22. února 2026 · 11:38

Při ženském závodu na 50 km klasicky s hromadným startem přichází i kuriózní momenty. Některé závodnice se po výměně lyží musely sbírat ze země. Na nový pár lyží se jim totiž nalepil sníh, což zafungovala jako brzda v momentu, kdy to závodnice, jako třeba i zkušená Jessie Digginsová, vůbec nečekaly.

Běh na lyžích
22. února 2026 · 10:00

Odstartovalo poslední vystoupení běžeckého lyžování na Hrách v Miláně a Cortině. Tím je poprvé v historii 50 km klasicky s hromadným startem. Do něj ale nenastoupila největší česká naděje Kateřina Janatová, která je nemocná. Fandit tak můžete Sandře Schützové, jež má zkušenosti s takto dlouhými tratěmi z laufařských závodů, a Barboře Havlíčkové. Sledujte ONLINE přenos >>>

22. února 2026 · 05:00

PROGRAM - NEDĚLE 22. 2. (pouze finále a česká účast):

  • 10:00 čtyřboby muži - 3. a 4. jízda,
  • 10:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem ženy (Havlíčková, Schützová),
  • 10:40 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
  • 11:05 curling ženy - finále: Švýcarsko - Švédsko,
  • 14:10 hokej muži - finále: Kanada - USA,
  • 20:30 Slavnostní zakončení ve Veroně.

Zprávy ze dne 21. února 2026

Lední hokej
21. února 2026 · 23:57

Přestože prohráli a skončili bez medaile, slovenští hokejisté se shodovali, že po opadnutí prvotních emocí bude hodnocení turnaje pozitivní. „Máme stále velice mladičké mužstvo. Tihle kluci byli možná poprvé v takové situaci. Stále se je z čeho učit. Možná právě takové momenty do budoucna jim pomůžou, když se objeví v takové situaci znovu. Budou mít z čeho čerpat, jaké emoce tam byly. S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčemu velmi výjimečnému. Prostě nám to uteklo,“ říkal kapitán Tomáš Tatar.

21. února 2026 · 23:31

Medailové pořadí zemí po 15. dnu:

 

Důležitý moment
Lední hokej
21. února 2026 · 22:57

Slovenští hokejisté bronzové medaile nezískali, v zápase o třetí místo podlehli Finsku vysoko 1:6.

Finové slaví bronz z hokejového olympijského turnaje v Miláně
Finové slaví bronz z hokejového olympijského turnaje v Miláně
Slováci končí na ZOH 2026 bez medaile, Finsko po výhře 6:1 bere bronz
Slováci končí na ZOH 2026 bez medaile, Finsko po výhře 6:1 bere bronz

 

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů