ONLINE 16. dne ZOH: Poprvé v historii se jede ženská padesátka, v akci jsou dvě Češky
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech končí, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo začal poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích čeká padesátikilometrový maraton i s dvojnásobnou českou účastí. Tradiční vyvrcholení obstará zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, ve 20:30 pak začne ve Veroně slavnostní zakončení her. Dění z Itálie sledujte ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Vrcholy 16. dne:
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavírá maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jede vůbec poprvé v historii. Do akce jdou dvě Češky - Barbora Havlíčková a Sandra Schützová, Kateřina Janatová ve startovní listině chybí. ONLINE přenos sledujte od 11.00 ZDE >>>
- HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje startuje ve 14.10. Získá zlato Kanada, nebo USA? ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
- CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. ONLINE přenos sledujte od 20.30 ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. února 2026
Odstartovalo poslední vystoupení běžeckého lyžování na Hrách v Miláně a Cortině. Tím je poprvé v historii 50 km klasicky s hromadným startem. Do něj ale nenastoupila největší česká naděje Kateřina Janatová, která je nemocná. Fandit tak můžete Sandře Schützové, jež má zkušenosti s takto dlouhými tratěmi z laufařských závodů, a Barboře Havlíčkové. Sledujte ONLINE přenos >>>
PROGRAM - NEDĚLE 22. 2. (pouze finále a česká účast):
- 10:00 čtyřboby muži - 3. a 4. jízda,
- 10:00 běh na lyžích - 50 km klasicky s hromadným startem ženy (Havlíčková, Schützová),
- 10:40 akrobatické lyžování - U-rampa ženy - finále,
- 11:05 curling ženy - finále: Švýcarsko - Švédsko,
- 14:10 hokej muži - finále: Kanada - USA,
- 20:30 Slavnostní zakončení ve Veroně.
Zprávy ze dne 21. února 2026
Přestože prohráli a skončili bez medaile, slovenští hokejisté se shodovali, že po opadnutí prvotních emocí bude hodnocení turnaje pozitivní. „Máme stále velice mladičké mužstvo. Tihle kluci byli možná poprvé v takové situaci. Stále se je z čeho učit. Možná právě takové momenty do budoucna jim pomůžou, když se objeví v takové situaci znovu. Budou mít z čeho čerpat, jaké emoce tam byly. S odstupem určitě budeme tenhle turnaj hodnotit jako velmi úspěšný. I když mě osobně velmi bolí, že jsme byli tak blízko něčemu velmi výjimečnému. Prostě nám to uteklo,“ říkal kapitán Tomáš Tatar.
Medailové pořadí zemí po 15. dnu:
Slovenští hokejisté bronzové medaile nezískali, v zápase o třetí místo podlehli Finsku vysoko 1:6.
Aplaus pro legendu. Český dům v Miláně aplauduje rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Sportovní královna se loučí. Více čtěte ZDE>>>
Slovensko se v boji o bronz musí vypořádat s nepříjemnou ztrátou. V sestavě schází útočník Martin Pospíšil. Hráč Calgary měl na olympiádě důležitou roli jako centr druhého útoku. Na turnaji už vynechal utkání ve skupině proti Švédsku.
Ještě výraznější problémy však řeší Finové. Do utkání se Slovenskem vůbec nezasáhne elitní útočník Mikko Rantanen. Útočník Dallasu posbíral na olympiádě dosud 6 bodů (2+4) a byl nejproduktivnějším hráčem Finska. Další příspěvek do statistik už nepřidá.
Zápas hokejového turnaje o bronzové medaile mezi Slovenskem a Finskem bude mít českou stopu. Na čarách budou rozhodovat Daniel Hynek a Libor Suchánek. První jmenovaný působí během sezony v extralize a na Hry ho vyslalo IIHF. Druhého nominovala do Milána NHL. V zámořské elitní soutěži píská od roku 2017.
Pro kontext přidejme statistiku. Daniel Hynek jako čárový rozhodčí odřídil v extralize 372 zápasů základní části a 71 utkání v play off. Navrch přidal 7 duelů v play out a baráži. Libor Suchánek je v NHL devátou sezonu a na kontě má 530 odpískaných utkání. V play off dostal šanci 29krát. Na olympiádě hlídal modrou čáru mimo jiné v utkání mezi Českem a Švýcarskem. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 20.40 ZDE >>>
„Rozhodně bych nečekal, že první únik dokáže ujet do cíle. Hodně týmů to prokaučovalo,“ vykládal hrdina Her Mětodej Jílek, jenž předtím získal zlato a stříbro. Měl zálusk i na medaili v závodě s hromadným startem, ale skončil čtrnáctý. V rozhovoru s novináři se snažil popsat, co se vlastně dělo. Chce to číst pozorně, protože ve hře bylo hodně faktorů… >>>
Závod akrobatických lyžařek v U-rampě se dnes kvůli sněžení neuskuteční. Pořadatelé pracují na jeho přeložení na neděli, závěrečný den her.
Metoděj Jílek skončil v závodě s hromadným startem čtrnáctý. Boj o další medaili mu nevyšel. Asi tak dvě kola před koncem zakroutil hlavou, jako by zjistil, že na medaili nemá. A zdálo se, že už to jenom odjel. Bylo cítit, že i bronz visí moc vysoko. Více čtěte ZDE >>>
„Omlouvám se. Vůbec tomu nemůžu uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelný. Děkuji moc všem, kteří mi pomáhali a pomáhají,“ povídala v rozhovoru na ČT sport Tereza Voborníková a utírala si přitom slzy z tváří. Více čtěte ZDE >>>
Metoděj Jílek postoupil do finále! Mohl si dovolit ušetřit i dost sil, byly pasáže, kdy úplně přestal jet. Vyhrál dva sprinty předtím a popere se ve finále o třetí medaili na ZOH. Závod od 16.40 sledujte ZDE>>>
Na start druhého semifinále rychlobruslařského hromadného závodu už se chystá Metoděj Jílek. „Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý," říkal před startem. Je to trochu loterie, protože se jede hromadně. Závod sledujte ONLINE>>>
V době, kdy Česko slaví pátou medaili, už se chystá na ledovém oválu první semifinále závodu s hromadným startem. Metoděj Jílek se představí až v tom druhém.
Biatlonistka Tereza Voborníková získala v Anterselvě BRONZ v olympijském závodě s hromadným startem! Češka na střelnici minula jen jednou a v kombinaci se skvělým během se vyrovnala favoritkám. Získala pro českou výpravu pátou medaili na probíhajících Hrách, z toho první bronzovou. Vyhrála Francouzka Michelonová. Více čtěte ZDE>>>
Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):
1. Michelonová 37:18,1 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (obě Fr.) -6,6 (1), 3. Voborníková (ČR) -7,4 (1), 4. Magnussonová (Švéd.) -26,6 (0), 5. Wiererová (It.) -30,0 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -31,9 (1).
Na start rychlobruslařského závodu s hromadným startem se z české výpravy nakonec postaví jenom dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Nikola Zdráhalová sice figurovala ještě během dopoledne na startovní listině, ale v té aktuální už není zapsaná. Start semifinále je v 15 hodin.
Smíšenou štafetu skialpinistů vyhráli mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Druzí byli Švýcaři před Španěly.