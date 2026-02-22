ONLINE 16. dne ZOH: Slavnostní zakončení, Sáblíková a Jílek s českou vlajkou
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech končí, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo běží poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila osmnáctá. Tradiční vyvrcholení obstaral zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, šťastnější byli Američané. Ve 20:30 pak začíná ve Veroně slavnostní zakončení her. Dění z Itálie sledujte ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Vrcholy 16. dne:
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila osmnáctá, Barbora Havlíčková byla čtyřiadvacátá.
- HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje ovládli Američané, vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
- CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. ONLINE přenos sledujte od 20.30 ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. února 2026
Nejprve doneslo osm reprezentantů míst, kde se konaly olympijské hry, italskou vlajku. Pak přišli jako první na plochu italští olympijští medailisté. Když následně na stožáru vystoupala vlajka Itálie a zazněla italská hymna, přinesli členové štafety s olympijskou pochodní olympijský oheň, který do té doby plál v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Poté mohou na plochu vcházet sportovci. Nejprve vlajkonoši. Vyhlížíme Martinu Sáblíkovou a Metoděje Jílka.
Postavy z italských oper vyšly ven z amfiteátru ve Veroně, aby šly naproti sportovcům, v čele s vlajkonoši výprav. Ti se pozvolna vydali do útrob amfiteátru.
V duchu opery právě odstartovalo slavnostní zakončení ZOH v Miláně a Cortině. To by mělo trvat přibližně dvě hodiny a definitivně Hry skončí zhasnutím olympijského ohně.
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině mají na programu poslední událost. Za chvíli, ve 20:30 odstartuje závěrečný ceremoniál pod názvem Krása v pohybu. Ten se koná v amfiteátru ve Veroně, který je jednou z nejlépe dochovaných římských staveb tohoto druhu. Na tomto místě byl už několikrát například dojezd závěrečné etapy Giro d´Italia. Vlajkonoši české výpravy budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Hezký příklad výměny generací v českém sportu.
Přehled oceněných hráčů hokejového turnaje na ZOH v Miláně:
Nejužitečnější hráč podle akreditovaných novinářů: Connor McDavid (Kanada).
All star tým podle akreditovaných novinářů: Connor Hellebuyck - Quinn Hughes (oba USA), Cale Makar - Connor McDavid, Macklin Celebrini (všichni Kan.), Juraj Slafkovský (Slovensko).
Nejlepší hráči na svých pozicích podle direktoriátu turnaje:
Brankář: Connor Hellebuyck (USA),
Obránce: Quinn Hughes (USA),
Útočník: Connor McDavid (Kanada).
Connor McDavid byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového turnaje. Kanadský útočník ovládl produktivitu s 13 body (2+11).
Konečné medailové pořadí zemí:
Se zklamanými Kanaďany je na ledě v dresu a výstroji i kapitán Sidney Crosby. Před 16 lety stejné finále rozhodl v prodloužení, letos ho do hry nepustilo zranění.
Nezapomněli na něj. Hokejisté USA slaví olympijské zlato přímo na ledě i s dresem tragicky zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua.
Finále hokejového turnaje ovládli Američané! Vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení dramatického souboje s Kanadou Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném závodu na 50 km klasicky. Při výměně běžek, která je na maratonských tratích možná, si omylem vzala pár německé reprezentantky Kathariny Hennigové Dotzlerové a po doběhnutí do cíle byla diskvalifikována. Více čtěte ZDE >>>
Švédské curlerky porazily ve finále turnaje v Cortině d'Ampezzo Švýcarsko 6:5 a vybojovaly první zlato od her v Pchjongčchangu 2018.
Kanada nastoupí do finále proti USA bez kapitána Sidneyho Crosbyho. Zkušený útočník odstoupil ze čtvrtfinále proti Česku po ostrém střetu s Radkem Gudasem. Od té doby do hry nezasáhl. Ještě včera zkoušel zranění v tréninku, ale do rozhodující bitvy nezasáhne. ONLINE přenos z očekávaného souboje o zlato sledujte od 14.10 ZDE >>>
Nejúspěšnější zemí, co se týče medailí, na těchto zimních olympijských hrách, je nyní Norsko. Mnozí by si řekli, třeba i podle toho, jak je to v Česku, že se mohou jejich medailisté těšit na solidní odměny. Jenže právě v této zemi to tak nefunguje. Od svého olympijského výboru nedostanou ani korunu. Jak na tom jsou v zahraničí s bonusy za medaile z Her v Milánu a Cortině? Více čtěte ZDE >>>
Německý pilot Johannes Lochner vyhrál závod čtyřbobů a po triumfu ve dvojbobech získal na hrách v Itálii druhé zlato.
Číňanka Eileen Guová potvrdila zlatem v U-rampě pozici nejúspěšnější freestyle lyžařky olympijské historie. V Livignu získala již šestou medaili z her, bilance dvaadvacetileté rodačky z USA činí po dnešku tři zlata a tři stříbra. Na těchto ZOH obhájila v závěrečné disciplíně triumf z Pekingu a navázala na dvě stříbra ze slopestylu a Big Airu, které během dvou týdnů v Itálii vybojovala.
Vítězkou premiérového ženského závodu na 50 km klasicky s hromadným startem na ZOH se stala Švédka Ebba Anderssonová, druhá je Norka Heidi Wengová, bronz bere Nadja Kälinová ze Švýcarska. Nejlepší Češkou je devatenáctá Sandra Schützová, Barbora Havlíčková skončila na 25. místě s osmnáctiminutovou ztrátou.
Při ženském závodu na 50 km klasicky s hromadným startem přichází i kuriózní momenty. Některé závodnice se po výměně lyží musely sbírat ze země. Na nový pár lyží se jim totiž nalepil sníh, což zafungovala jako brzda v momentu, kdy to závodnice, jako třeba i zkušená Jessie Digginsová, vůbec nečekaly.
Odstartovalo poslední vystoupení běžeckého lyžování na Hrách v Miláně a Cortině. Tím je poprvé v historii 50 km klasicky s hromadným startem. Do něj ale nenastoupila největší česká naděje Kateřina Janatová, která je nemocná. Fandit tak můžete Sandře Schützové, jež má zkušenosti s takto dlouhými tratěmi z laufařských závodů, a Barboře Havlíčkové. Sledujte ONLINE přenos >>>