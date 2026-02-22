SOURHN 16. dne ZOH: Hry oficiálně skončily, Sáblíková a Jílek s českou vlajkou
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech skončil, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo je za námi poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila osmnáctá. Tradiční vyvrcholení obstaral zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, šťastnější byli Američané. A večer pak ve Veroně proběhlo slavnostní zakončení celých Her. Dění z Itálie jsme sledovali ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Vrcholy 16. dne:
- KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila osmnáctá, Barbora Havlíčková byla čtyřiadvacátá.
- HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje ovládli Američané, vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
- CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskutečnilo v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předali olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši byli Martina Sáblíková a Metoděj Jílek.
Zprávy ze dne 22. února 2026
Po děkovné řeči prezidenta organizačního výboru Giovanniho Malagóa a pochválila organizaci těchto Her i šéfka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová. Ta následně prohlásila XXV. zimní olympijské hry za ukončené. A právě teď zhasl i olympijský oheň.
Jako třetí v pořadí na stožár vystoupala řecká vlajka na počest země, která dala vzniknout olympijským hrám. Následovala olympijská hymna, při níž naopak po stožáru sklesala vlajka s pěti propojenými kruhy. Ta byla následně z plochy odnesena. Teď přichází na řadu předání pomyslné štafety dalšímu pořadateli zimních Her. Tím budou v roce 2030 Francouzské Alpy.
Amfiteátrem ve Veroně teď zazněla švédská hymna. To proto, že zde ještě své medaile obdržely běžkyně na lyžích, které dopoledne absolvovaly 50 km klasicky s hromadným startem. A teď přijde to samé v podání mužů, zazní tedy norská hymna pro šestinásobného zlatého medailistu z těchto her Johannese Hösflota Klaeba.
Ke smutku českých fanoušků se režisér televizního přenosu na českou vlajku a hlavně její vlajkonoše moc nezaměřil. Vlajka byla vidět zpovzdálí, vlajkonoši prakticky vůbec. Přitom šlo z pohledu českého rychlobruslení i sportu o velmi symbolický moment.
O chvíli později už na plochu přichází hromadně sportovci. A ti čeští byli tentokrát, i díky pestrému oblečení, vidět dobře.
Nejprve doneslo osm reprezentantů míst, kde se konaly olympijské hry, italskou vlajku. Pak přišli jako první na plochu italští olympijští medailisté. Když následně na stožáru vystoupala vlajka Itálie a zazněla italská hymna, přinesli členové štafety s olympijskou pochodní olympijský oheň, který do té doby plál v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Poté mohou na plochu vcházet sportovci. Nejprve vlajkonoši. Vyhlížíme Martinu Sáblíkovou a Metoděje Jílka.
Postavy z italských oper vyšly ven z amfiteátru ve Veroně, aby šly naproti sportovcům, v čele s vlajkonoši výprav. Ti se pozvolna vydali do útrob amfiteátru.
V duchu opery právě odstartovalo slavnostní zakončení ZOH v Miláně a Cortině. To by mělo trvat přibližně dvě hodiny a definitivně Hry skončí zhasnutím olympijského ohně.
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině mají na programu poslední událost. Za chvíli, ve 20:30 odstartuje závěrečný ceremoniál pod názvem Krása v pohybu. Ten se koná v amfiteátru ve Veroně, který je jednou z nejlépe dochovaných římských staveb tohoto druhu. Na tomto místě byl už několikrát například dojezd závěrečné etapy Giro d´Italia. Vlajkonoši české výpravy budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Hezký příklad výměny generací v českém sportu.
Výsledky 16. dne ZOH:
Akrobatické lyžování (Livigno):
Ženy - U-rampa: 1. Ku Aj-ling 94,75, 2. Li Fang-chuej (obě Čína) 93,00, 3. Atkinová (Brit.) 92,50, 4. Fraserová (Kan.) 88,00, 5. Brownová (Austr.) 87,00, 6. Čang Kche-sin (Čína) 83,25.
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Anderssonová (Švéd.) 2:16:28,2, 2. H. Wengová (Nor.) -2:15,3, 3. Kälinová (Švýc.) -6:41,5, 4. Fosnäsová (Nor.) -6:43,9, 5. Digginsová (USA) -6:46,4, 6. Stadloberová (Rak.) -6:55,7, ...18. Schützová -15:10,6, 24. Havlíčková (obě ČR) -18:04,3.
Boby (Cortina):
Muži - čtyřboby: 1. Německo I (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer) 3:37,57 (53,91+54,70+54,25+54,71), 2. Německo II (Friedrich, Sommer, Schüller, Straub) -0,57 (54,30+54,74+54,30+54,80), 3. Švýcarsko I (Vogt, Haas, Ndiaye, Aeberhard) -1,07 (54,53+54,79+54,55+54,77), 4. Německo III (A. Ammour, I. Ammour, Tasche, Schaller) -1,11 (54,51+54,69+54,58+54,90), 5. Itálie (Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, Mircea) -1,32 (54,55+54,84+54,57+54,93), 6. Švýcarsko II (Follador, Rolli, Annen, Vogele) -1,46 (54,49+54,91+54,69+54,94).
Curling (Cortina):
Ženy - finále: Švédsko - Švýcarsko 6:5.
Konečné pořadí: 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. Kanada, 4. USA, 5. Korea, 6. Velká Británie, 7. Dánsko, 8. Japonsko, 9. Itálie, 10. Čína.
Hokej - muži (Milán):
Finále:
Kanada - USA 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 39. Makar (D. Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski, Hellebuyck). Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11.289.
Konečné pořadí: 1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko, 4. Slovensko, 5. Švýcarsko, 6. Německo, 7. Švédsko, 8. Česko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Francie, 12. Itálie.