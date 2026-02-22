Předplatné

SOURHN 16. dne ZOH: Hry oficiálně skončily, Sáblíková a Jílek s českou vlajkou

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek se chystají na slavnostní zakončení
Martina Sáblíková a Metoděj Jílek se chystají na slavnostní zakončeníZdroj: Instagram/Martina Sáblíková
Hokejisté USA slaví olympijské zlato přímo na ledě i s dresem tragicky zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua
ZOH 2026
Svátek sportu po nabitých dvou týdnech skončil, na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo je za námi poslední šestnáctý den. Běžkyně na lyžích jely závod na 50 km, Sandra Schützová skončila osmnáctá. Tradiční vyvrcholení obstaral zápas o hokejové zlato mezi Kanadou a USA, šťastnější byli Američané. A večer pak ve Veroně proběhlo slavnostní zakončení celých Her. Dění z Itálie jsme sledovali ONLINE na iSportu. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

Vrcholy 16. dne:

  • KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ: Program uzavřela maratonská padesátka žen klasickou technikou, která se pod pěti kruhy jela vůbec poprvé v historii. Sandra Schützová skončila osmnáctá, Barbora Havlíčková byla čtyřiadvacátá.
  • HOKEJ: Očekávaný souboj zámořských velmocí ve finále mužského turnaje ovládli Američané, vítězný gól na 2:1 vstřelil v prodloužení Jack Hughes. Více čtěte ZDE >>>
  • CEREMONIÁL: Slavnostní zakončení se pod názvem Krása v pohybu uskutečnilo v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předali olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši byli Martina Sáblíková a Metoděj Jílek.

Zprávy ze dne 22. února 2026

Důležitý moment
22. února 2026 · 22:39

Po děkovné řeči prezidenta organizačního výboru Giovanniho Malagóa a pochválila organizaci těchto Her i šéfka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová. Ta následně prohlásila XXV. zimní olympijské hry za ukončené. A právě teď zhasl i olympijský oheň.

22. února 2026 · 22:13

Jako třetí v pořadí na stožár vystoupala řecká vlajka na počest země, která dala vzniknout olympijským hrám. Následovala olympijská hymna, při níž naopak po stožáru sklesala vlajka s pěti propojenými kruhy. Ta byla následně z plochy odnesena. Teď přichází na řadu předání pomyslné štafety dalšímu pořadateli zimních Her. Tím budou v roce 2030 Francouzské Alpy.

22. února 2026 · 21:45

Amfiteátrem ve Veroně teď zazněla švédská hymna. To proto, že zde ještě své medaile obdržely běžkyně na lyžích, které dopoledne absolvovaly 50 km klasicky s hromadným startem. A teď přijde to samé v podání mužů, zazní tedy norská hymna pro šestinásobného zlatého medailistu z těchto her Johannese Hösflota Klaeba.

22. února 2026 · 21:07

Ke smutku českých fanoušků se režisér televizního přenosu na českou vlajku a hlavně její vlajkonoše moc nezaměřil. Vlajka byla vidět zpovzdálí, vlajkonoši prakticky vůbec. Přitom šlo z pohledu českého rychlobruslení i sportu o velmi symbolický moment.

 

O chvíli později už na plochu přichází hromadně sportovci. A ti čeští byli tentokrát, i díky pestrému oblečení, vidět dobře.

22. února 2026 · 21:03

Nejprve doneslo osm reprezentantů míst, kde se konaly olympijské hry, italskou vlajku. Pak přišli jako první na plochu italští olympijští medailisté. Když následně na stožáru vystoupala vlajka Itálie a zazněla italská hymna, přinesli členové štafety s olympijskou pochodní olympijský oheň, který do té doby plál v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Poté mohou na plochu vcházet sportovci. Nejprve vlajkonoši. Vyhlížíme Martinu Sáblíkovou a Metoděje Jílka.

22. února 2026 · 20:46

Postavy z italských oper vyšly ven z amfiteátru ve Veroně, aby šly naproti sportovcům, v čele s vlajkonoši výprav. Ti se pozvolna vydali do útrob amfiteátru.

22. února 2026 · 20:34

V duchu opery právě odstartovalo slavnostní zakončení ZOH v Miláně a Cortině. To by mělo trvat přibližně dvě hodiny a definitivně Hry skončí zhasnutím olympijského ohně.

22. února 2026 · 20:23

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině mají na programu poslední událost. Za chvíli, ve 20:30 odstartuje závěrečný ceremoniál pod názvem Krása v pohybu. Ten se koná v amfiteátru ve Veroně, který je jednou z nejlépe dochovaných římských staveb tohoto druhu. Na tomto místě byl už několikrát například dojezd závěrečné etapy Giro d´Italia. Vlajkonoši české výpravy budou Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Hezký příklad výměny generací v českém sportu.

Výsledky 16. dne ZOH:

Akrobatické lyžování (Livigno):

Ženy - U-rampa: 1. Ku Aj-ling 94,75, 2. Li Fang-chuej (obě Čína) 93,00, 3. Atkinová (Brit.) 92,50, 4. Fraserová (Kan.) 88,00, 5. Brownová (Austr.) 87,00, 6. Čang Kche-sin (Čína) 83,25.

Běh na lyžích (Tesero):

Ženy - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Anderssonová (Švéd.) 2:16:28,2, 2. H. Wengová (Nor.) -2:15,3, 3. Kälinová (Švýc.) -6:41,5, 4. Fosnäsová (Nor.) -6:43,9, 5. Digginsová (USA) -6:46,4, 6. Stadloberová (Rak.) -6:55,7, ...18. Schützová -15:10,6, 24. Havlíčková (obě ČR) -18:04,3.

Boby (Cortina):

Muži - čtyřboby: 1. Německo I (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer) 3:37,57 (53,91+54,70+54,25+54,71), 2. Německo II (Friedrich, Sommer, Schüller, Straub) -0,57 (54,30+54,74+54,30+54,80), 3. Švýcarsko I (Vogt, Haas, Ndiaye, Aeberhard) -1,07 (54,53+54,79+54,55+54,77), 4. Německo III (A. Ammour, I. Ammour, Tasche, Schaller) -1,11 (54,51+54,69+54,58+54,90), 5. Itálie (Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, Mircea) -1,32 (54,55+54,84+54,57+54,93), 6. Švýcarsko II (Follador, Rolli, Annen, Vogele) -1,46 (54,49+54,91+54,69+54,94).

Curling (Cortina):

Ženy - finále: Švédsko - Švýcarsko 6:5.

Konečné pořadí: 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. Kanada, 4. USA, 5. Korea, 6. Velká Británie, 7. Dánsko, 8. Japonsko, 9. Itálie, 10. Čína.

Hokej - muži (Milán):

Finále:
Kanada - USA 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 39. Makar (D. Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski, Hellebuyck). Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11.289.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko, 4. Slovensko, 5. Švýcarsko, 6. Německo, 7. Švédsko, 8. Česko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Francie, 12. Itálie.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

