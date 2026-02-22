Slovenská Češka na ZOH dirigovala média, Duplantisovi hlídala batoh. A jaký je Federer?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když hráli Slováci semifinále, na nohou měla ponožky v jejich národních barvách. Ale dlouhodobě žije v Česku, kde i založila rodinu. Dřív pracovala v deníku Sport a během olympiády má na starost veškerá média v hlavní hokejové hale. Takže po dnešním finále snů mezi Kanadou a Amerikou usedne za stůl a bude uvádět tiskovou konferenci. „Určitě je to pro mě prestižní,“ říká Martina Kučerová pro iSport. Popisuje nejen zákulisí práce kolem hokeje, ale i jací jsou Roger Federer nebo tyčkařský fenomén Armand Duplantis. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
K federálnímu střetu nedošlo. Pro ni bohužel, ale zároveň i naštěstí. „Žiju v Česku, ale srdcem jsem pořád Slovenka. Takže to jsou doma vždycky boje,“ usmívá se bývalá novinářka, která v letech 2001 až 2003 pracovala v deníku Sport. Kde se také seznámila se svým současným manželem.
Z médií postupně přešla do pozice expertky na řízení mediálních operací na velkých akcích. Byla u pořádání veškerých hokejových šampionátů v Česku od roku 2004. Ať dospělých, tak mládežnických. Mimo to se specializuje na atletiku.
Když pořadatelé vypsali výběrové řízení na řízení mediálních operací v hale Santagiulia, přihlásila se. A uspěla. Do Milána přicestovala už čtvrtého ledna, od té doby většinu času tráví v aréně, která hostí hokejový svátek. A dneska od 14:10 hodin se možná v jednom z nejsledovanějších zápasů v novodobé historii utkají Kanada a Amerika.
Aréna byla dostavěná na poslední chvíli, takže i pro ni to byly nervy. „Elektriku zapojili chvíli před turnajem. Takže až před prvním utkáním jsme to celé vyzkoušeli a trnuli jsme, jestli to vydrží. Ale naštěstí jo,“ usmívá se.
Po hale pobíhá neustále s telefonu u ucha. V něm navíc má napíchnutou vysílačku. Je na dvou okruzích. S organizátory, plus se svým mediálním týmem. „Je nás devět, k tomu máme 64 dobrovolníků, kteří rotují na směny,“ popisuje Kučerová, do jejíž agendy spadá i kontrola toho, aby nikdo z novinářů nechodil na zavřené tréninky.
Na starost má veškeré záležitosti okolo médií. Spravuje prostory pro 350 novinářů, na novinářské tribuně je 115 míst se stolečky, dalších asi 300 klasických sedaček. Na finále už nestačí mít akreditaci, je třeba požádat o speciální lístek, který distribuují národní olympijské výbory.
Kučerová musela řešit i nepříjemnou záležitost s politickým podtextem. Jeden ruský reportér totiž chodil po hale s podobiznou Alexandra Ovečkina a provokativně se i v mixzóně ptal hráčů, jestli na turnaji nejlepší střelec v historii NHL nechybí. A ještě se u toho fotil, což odporuje přísným regulím.
„Ale naštěstí už to druhý den neudělal. Takže jsme to dál nemuseli řešit,“ popisuje šéfka mediálních operací, která vůbec neměla nic společného s tím, že ruský reportér, jenž měl posloužit ruské propagandě, dostal akreditaci. Tohle řeší Mezinárodní olympijský výbor. Žurnalisté v drtivé většině případů dostanou možnost vstupu na veškerá sportoviště.
I tak se pochopitelně během velkolepého turnaje objevily další komplikace, které se ale vždycky podařilo vyřešit. „Já mám za ty roky pořádní nejrůznějších velkých akcí takovou filozofii, že problém je to, co se nevyřeší. Takže šlo spíš o drobnosti,“ popisuje Kučerová.
Jedna patálie, stěžující práci, každopádně přetrvává. A to je velká zima. Nejenom přímo v tiskovém středisku, ale i v prostoru pro rozhovory. Kučerová neustále bombarduje pracovníky haly, aby to zregulovali, jenže jde to ztuha. Proto se bývalá redaktorka Sportu nemůže v práci objevit bez teplých ponožek a pořádného oblečení.
A pod nohy v kanceláři si musela nafasovat teplomet. „Protože to jsou prostory, které po skončení paralympiády budou sloužit jako bufet. Kde se s topením nepočítalo,“ pousměje se. Aréna není budovaná primárně na hokej, ten je v ní pouze na návštěvě. Jinak hala, do níž se vejde až šestnáct tisíc lidí, bude sloužit hlavně pro koncerty.
Jací jsou Federer a Duplantis
Blízkým spolupracovníkem je i další český zástupce ve vrcholné funkci Miloš Židík, který má na starost veškerou agendu kolem fotografů. Dirigoval je dokonce během slavnostního zahájení přímo na ploše slavného San Sira.
Kučerová má bohaté zkušenosti nejen z hokeje, ale i z dalších velkých akcí. Tenisových nebo atletických. Takže už potkala řadu hvězd, třeba švýcarského tenisového elegána Rogera Federera nebo Armanda Duplantise, jenž přivedl skok o tyči do jiné dimenze.
„Oba jsou to mimořádná profesionálové. Ne, že bychom se znali úplně osobně, ale registrují už můj obličej a vědí, že se vždycky to snažím vymyslet tak, aby to pro ně bylo co nejpřijatelnější,“ hlásí. S Federerem řešila mediální věci při historicky prvním Laver Cupu, který se hrál v Praze.
V metropoli byl asi jenom čtyři hodiny, ale během toho stihl téměř dvacet mediálních aktivit. „Zvládl to skvěle, byl neustále milý, ochotný. Potom ještě přijel před samotnou akcí a dva dny chodil po hale, aby si ověřil, že je všechno nachystané,“ připomíná spolupráci s jedním z nejlepších tenistů v historii.
To samé Duplantis. „Je to hrozně hodný kluk, milý, vstřícný. Jednou jedinkrát se stalo, že někam přišel o něco později. Ale potom, co už měly rozhovory dávno skončit, tam zůstal do té doby, než byla potřeba. Protože věděl, že se zdržel,“ vybavuje si.
Při jiné příležitosti jí švédský sympaťák dal ruky batoh a poprosil, jestli by jí ho nepohlídal. Se všemi osobními věcmi. I na tom je vidět, jakou v ni má důvěru.
Až se Kučerová vrátí, moc si neoddychne. Protože už na konci března se bude podílet na světovém šampionátu v krasobruslení v O2 aréně. Tu už má z minulých akcí dobře prověřenou. A na rozdíl od Milána nebude potřebovat pod stolem ohřívač.