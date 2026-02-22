Kejval: Doufám, že Esterka neřekla poslední slovo. Hry v Česku? Musí se shodnout národ
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když přišel na rozhovor, z hlasu bylo cítit, že je nachlazený. „Na vlastní kůži teď poznávám, že když jako sportovec dostanete rýmičku, je to vlastně fatální,“ připomněl Jiří Kejval, šéf Českého olympijského výboru, přísná antidopingová pravidla. Nelze užít ani obyčejné kapky na kašel na rýmu. Některé hvězdy se potýkaly s virózou, ale i tak výprava v Miláně získala pět medailí (2-2-1).
Jaký je váš komentář ke skončeným Hrám?
„I když byly různé pochybnosti před zahájením o tom, jestli pořadatelé všechno stihnou, tak si myslím, že na 99 procent vše splnili a myslím si, že obecně panuje velká spokojenost. Navíc nám přálo počasí, což je určitě také dobře. A co se týká (českých) výsledků, tak bychom se rouhali, kdybychom si stěžovali. Ještě po sobotní bronzové tečce. Za to jsme moc vděční.“
Prezident Petr Pavel při zahájení říkal, že si přeje deset medailí. Takže to jste nesplnili.
„Myslím si, že to myslel trochu v nadsázce. I když jasně, bylo by to krásný… Spíš tím chtěl říct, že má velká očekávání. Měli jsme tady stejný počet sportovců jako Rakousko, které má daleko víc medailí, ale my jsme měli 50 hokejistů a hokejistek, kteří bojovali vlastně o dvě placky. Oba týmy měly šanci uspět, ale bohužel se jim to nepovedlo. Kdybyste mi ale před čtrnácti dny řekli, že získáme pět medailí, vzal bych to všemi deseti.“
Máte radost, že nakonec medaili bral i biatlon? A nebylo to pouze na snowboardu a rychlobruslení?
„Za to jsem moc rád. Drží si tak medailovou šňůru, což sportu moc pomůže. Znám to z mého vlastního sportu – z veslování. Vždycky je strašně důležité nějakou medaili mít, hnutí nebo komunita z toho poté žije další čtyři roky. Myslím si, že je to nejlepší, co biatlon a obecně český sport mohlo potkat.“
Jak je pro český sport dobře, že se prosadili zástupci mladé generace? 22letá Zuzana Maděrová a 19letý Metoděj Jílek?
„Určitě ano. Pevně doufám, že Esterka (Ledecká) neřekla poslední slovo a že nám ještě udělá spoustu radosti, ale je moc fajn, že máme mladé sportovce, kteří budou inspirovat další. Že nemusí být úplně nejvíc nadaní a nejlepší na všechny disciplíny, ale i tak to jde. Prostě holka z Liberce je zlatá olympijská medailistka. Jde to. Objevila se najednou, vlastně z ničeho.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
S vrcholnou akcí se loučí Martina Sáblíková, jaké to je pro vás osobně?
„Popravdě řečeno, pořád tomu nevěřím, že to Martina myslí vážně. Je krásné, že se podařilo v rychlobruslení najít další talent. Pevně doufáme, že budeme prožívat dalších dvacet úspěšných let s Metodějem (Jílkem). A co dodat k Martině… Ona je nejen skvělá sportovkyně, ale i úžasný člověk. Což bylo vidět i na jejím gestu, kdy poté, co Metoděj vyhrál zlato, mu symbolicky předala žezlo. To bylo krásné.“
Když se bavíme o rychlobruslení, je reálné, že se podaří vybudovat halu?
„Pevně v to doufám. Myslím si, že bychom si ji zasloužili. Budu se to snažit podporovat, stejně jako jakákoliv další sportoviště. Je potřeba říct, že v Česku nechybí jenom rychlobruslařské haly, vlastně všechno. Což je katastrofa. Ani školy nemají vlastní haly a to se bavíme o sportu pro všechny. Tam přece mají vyrůstat další generace.“
V průběhu olympiády uvedl Boris Šťastný, ministr pro sport, že si dovede představit, že by Česko v budoucnu uspořádalo olympijské hry. Jaký je váš pohled?
„Úlohou každého předsedy národního olympijského výboru není získat co nejvíc zlatých medailí, ale jednoho dne hostit sportovce z celého světa v jeho vlastní zemi, takže já nemůžu říct nic jiného, než že bychom si to přáli. Po zkušenostech z minulosti to ale musí chtít celý národ. Musí se národ na tom shodnout, že to dává smysl. Myslím si, že máme skvělé organizátory, máme skvělé fanoušky a jsem přesvědčený, že bychom byli schopni takové velké věci. První zimní olympiáda je ale volná až v roce 2042, takže nevím, jestli se toho dožijeme.“
Hry provázela kontroverzní událost, kdy Mezinárodní olympijský výbor vyloučil ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyče za portréty padlých na helmě. Šéfka MOV když oznamovala verdikt, plakala. Jak to rezonovalo mezi funkcionáři?
„Bylo to strašně těžké. Naše předsedkyně Kirsty Coventryová je dvojnásobná olympijská vítězka a když jako sportovec trestáte jiného sportovce, je to opravdu nepříjemné. Ona je z Afriky a tohle je spíš evropská záležitost, takže jsme to s kolegy až tolik neřešili. Ale za každých okolností se vždycky snažíme vidět na prvním místě sportovce, což je to nejdůležitější.“
Hodně z nich onemocnělo nebo se v klíčový moment zranili. Jak tohle je pro ně nepříjemné?
„Je to pro ně strašné. Ale abych to trochu odlehčil, já sám jsem teď nachlazený, jak můžete slyšet i vidět, a požádal jsem lékaře, jestli by mě nepomohli vyléčit. A oni podle přísných antidopingových pravidel vlastně nemají žádnou účinnou látku. Takže jsem na vlastní kůži poznal, že pro sportovce, který dostane rýmičku před závodem, je to vlastně fatální. Nemůžete si vzít ani kapky proti kašli nebo rýmě.“