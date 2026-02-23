Jak hodnotit „české“ Hry: už se ukázala mladá síla, tři padlé hvězdy a přibrzděný progres
ANALÝZA PŘÍMO Z ITÁLIE | V pravou chvíli se ohlásila mladá síla zimního sportu. Na olympijských hrách v severní Itálii se naposledy spolu ukázaly ledové a sněhové královny končící éry. Ester Ledecká s Martinou Sáblíkovou závodily na zdravotní hraně, Eva Adamczyková zvládla comeback po mateřské pauze. Ale už to nebylo na nich. Český tým míří vzhůru díky jménům, která by se před čtyřmi lety v Pekingu nečekala. Přesto, že hokej už dvě desetiletí čeká na medaili.
Markéta Davidová měla rudé oči, protože si právě trochu poplakala. Novinářská mixzóna po protrápeném biatlonovém sprintu pro ni byla očistcem. „Neměla jsem úplně lehký týden, cítila jsem se na to hodně sama…“ líčila.
Martina Sáblíková poslala před závodem na 3 000 metrů do světa fotku, na níž leží v posteli s kulichem na hlavě. Ester Ledecká se zranila čtyřicet minut před svou lyžařskou super-G.
„To je samozřejmě hrůza. Zažil jsem to párkrát i osobně. Sportovci jsou křehcí i přesto, že jsou vytrénovaní na max. Ale doopravdy po nich chceme ne maximální výkony, ale větší než maximální,“ řekl šéf mise Martin Doktor.
Tři velké české hvězdy během globálního vrcholu padly, český tým se ovšem nezlomil. S pěti medailemi se oproti covidovým Hrám v Pekingu vrátil na vzestupnou úroveň. A pomohla mu k tomu i jedna živá legenda.