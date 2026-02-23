Jak hodnotit „české“ Hry: už se ukázala mladá síla, tři padlé hvězdy a přibrzděný progres

Předplatné

Český sport na olympiádě nepropadl, nastupuje dravé mládí!Zdroj: Koláž iSport.cz
Zlatý Metoděj Jílek
Bronzová radost Terezy Voborníkové
Eva Adamczyková s třetí olympijskou medailí
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Metoděj Jílek jako olympijský vítěz
Tereza Voborníková šokovala bronzem v závodě s hromadným startem
Stříbrná Eva Adamczyková s týmem
Fotogalerie
Martin Hašek, Zdeněk Janda
ZOH 2026
Začít diskusi (0)

ANALÝZA PŘÍMO Z ITÁLIE | V pravou chvíli se ohlásila mladá síla zimního sportu. Na olympijských hrách v severní Itálii se naposledy spolu ukázaly ledové a sněhové královny končící éry. Ester Ledecká s Martinou Sáblíkovou závodily na zdravotní hraně, Eva Adamczyková zvládla comeback po mateřské pauze. Ale už to nebylo na nich. Český tým míří vzhůru díky jménům, která by se před čtyřmi lety v Pekingu nečekala. Přesto, že hokej už dvě desetiletí čeká na medaili.

Markéta Davidová měla rudé oči, protože si právě trochu poplakala. Novinářská mixzóna po protrápeném biatlonovém sprintu pro ni byla očistcem. „Neměla jsem úplně lehký týden, cítila jsem se na to hodně sama…“ líčila.

Martina Sáblíková poslala před závodem na 3 000 metrů do světa fotku, na níž leží v posteli s kulichem na hlavě. Ester Ledecká se zranila čtyřicet minut před svou lyžařskou super-G.

„To je samozřejmě hrůza. Zažil jsem to párkrát i osobně. Sportovci jsou křehcí i přesto, že jsou vytrénovaní na max. Ale doopravdy po nich chceme ne maximální výkony, ale větší než maximální,“ řekl šéf mise Martin Doktor.

Tři velké české hvězdy během globálního vrcholu padly, český tým se ovšem nezlomil. S pěti medailemi se oproti covidovým Hrám v Pekingu vrátil na vzestupnou úroveň. A pomohla mu k tomu i jedna živá legenda.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

