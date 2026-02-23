Předplatné

Vlajkonoš Jílek: Velkolepé, ale i nudné. Nejhorší bylo, když zhasl oheň, řekla Sáblíková

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek se chystají na slavnostní zakončení
Martina Sáblíková a Metoděj Jílek se chystají na slavnostní zakončeníZdroj: Instagram/Martina Sáblíková
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlato s Martinou Sáblíkovou
Dojatá Martina Sáblíková se loučila v Českém domě
Šéf ČOV Jiří Kejval s loučící se rychlobruslařskou legendou Martinou Sáblíkovou
Zlaté oslavy triumfu Metoděje Jílka v Českém domě
Martina Sáblíková s trenérem Petrem Novákem
Metoděj Jílek jako olympijský vítěz
Martina Sáblíková dostala od Martina Doktora borůvkové knedlíky
ČTK, iSport.cz
ZOH 2026
Rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek si společně užili slavnostní zakončení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, na kterém nesli vlajku České republiky. Po ceremoniálu, který se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, v nahrávce pro média ocenili hudební část programu. Zlatého a stříbrného medailistu z her Jílka při dlouhém čekání ale bolely nohy.

„Bylo to velkolepé a byla tam skvělá atmosféra. Ještě jak se vše konalo v menším koloseu, tak to bylo takové historické. Líbilo se mi to,“ řekl Jílek. Možnost být vlajkonošem české výpravy označil za velkou poctu. „Ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou. Bylo to něco neuvěřitelného a hrozně jsem si to užil,“ prohlásil devatenáctiletý sportovec.

Ceremoniál s názvem Krása v pohybu byl oslavou italské kultury, kreativity a jednoty sportu, umění a krásy. Odkazoval i na Shakespearovu tragédii Romeo a Julie odehrávající se ve Veroně.

„Určitě tam byly trochu nudnější části, ale celkově to udělalo skvělý dojem a moc jsem si to užil. Super byla taneční část, kdy jsme se všichni zahřáli. Bylo to skvělé,“ řekl Jílek

Osmatřicetiletá Sáblíková, jež s letos rozloučí s aktivní kariérou, byla vlajkonoškou při závěrečném ceremoniálu již potřetí. „Jako vždy to byla obrovská pocta a jsem hrozně ráda, že jsem tam ještě mohla naposledy být. Bylo to hodně emoční a byla jsem hrozně moc ráda, že jsem byla s Matym. On je takový šprýmař, takže mi to trošku odlehčoval,“ uvedla Sáblíková.

V minulých dnech několikrát uvedla, že poslední olympijská účast je pro ni emočně extrémně náročná. „Asi nejhorší pro mě bylo, když zhasl oheň,“ přiznala rychlobruslařská legenda, která startovala na šesté olympiádě.

Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka mohla porovnávat ceremoniály, které osobně zažila. „Bylo to opravdu hezké. Já poslední dobou hodně poslouchám, co se tak říká. Má to pro mě obrovský význam. Takže jsem se těšila na ty řeči (proslovy),“ řekla Sáblíková a prozradila, že Jílek byl už trochu unavený. „Trošku to nedával,“ uvedla s úsměvem.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

