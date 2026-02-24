ZNÁMKY Čechů na ZOH: dvě jedničky, velký krok, drsná premiéra či nové dno u...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Mezi velmocemi zimních sportů si český tým drží důstojné postavení. Na olympijských hrách v severní Itálii jeho ambice podržely dvě moderní továrny na medaile. Počtvrté za sebou je přivezli rychlobruslaři a snowboardisté. V obou disciplínách se přitom objevila nová jména. Biatlon se skvěle zvedl po obtížném startu a pozoruhodný byl i vzestup týmu běžeckého lyžování. Pořád však platí, že medailové naděje hokejového národa se naposledy naplnily při prvních Hrách Martiny Sáblíkové. Podívejte se, jak deník Sport a web iSport oznámkovaly výkony českých olympioniků na ZOH 2026 jako ve škole.
Akrobatické lyžování
Známka Sportu: 3
Nejvýraznějším výsledkem je šestnáctá příčka skikrosaře Daniela Pauluse, kterému do čtvrtfinále pomohla chyba na trati dvou soupeřů. Ale o to úplně nejde. Tahle partička je plná mladých talentů, kteří v Livignu získali své první olympijské zkušenosti. Lucie Krausová, dcera šampiona Tomáše Krause, byla nejmladší olympioničkou výpravy. Adélu Měrkovou cepuje olympijský vítěz Aleš Valenta.
Juniorský mistr světa v boulích Matyáš Kroupa si v dualech užil souboj s legendárním Mikaëlem Kinsgburym. Nejtěžší to měla skikrosařka Diana Cholenská, která nastoupila se zraněným ramenem, otejpovanými zády i kolenem. Výsledky akrobatického lyžování na ZOH 2026 >>>
Alpské lyžování
Známka Sportu: 3
Nejlepší z českého týmu byla dívka, která začala lyžovat za podpory rodičů ve Špindlerově Mlýně, ale nešlo o Ester Ledeckou. Barbora Nováková díky dobré jízdě i výpadkům soupeřek zapsala překvapivé čtrnácté místo v super-G. Ester do něj nastoupila pouhé čtyři dny po závodě na snowboardu a se zraněnými zády vypadla z trati.
Víc se čekalo od Jana Zabystřana. Ve své životní sezoně se ale na neoblíbené sjezdovce Stelvio trápil, otázkou byla výkonnost materiálu. Po bolavé zimě se naopak vyšvihla nahoru Martina Dubovská. V kombinaci využila nízkého čísla k šestému nejrychlejšímu slalomovému času. Ve slalomu speciál zapsala osmnáctým místem nejlepší výsledek sezony. Výsledky alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Běh na lyžích
Známka Sportu: 2
Sprinter Ondřej Černý si pořádně zapařil na slavnostním zahájení a běžkaři pak předvedli pořádnou jízdu i na trati. Na třetí vrcholné akci v řadě mají umístění v TOP 5 i několik dalších působivých výkonů. Nejvíc zaujal Jiří Tuž pátým místem v klasickém sprintu a dominantními výběhy do prudkého Zorziho kopce. Jeho vrstevník Matyáš Bauer na prvních Hrách překonal premiérové výsledky svého slavného otce Lukáše z Nagana.
Skvělou olympiádu zažila Katařina Janatová s vrcholem v podobě sedmého místa ve skiatlonu. Sedmé místo mužské štafety je nejlepší od slavného bronzového závodu ve Vancouveru. Týmu se vyplácí náročná cesta, která vychází z principů úspěšného norského vytrvalostního tréninku. Škoda, že lídra Michala Nováka v sezoně poznamenal otřes mozku z tréninku. Sám měl vyšší ambice, ale jedenácté místo na desítce bruslením je dobrý výsledek. Výsledky běhu na lyžích na ZOH 2026 >>>
Biatlon
Známka Sportu: 2
Traumatická situace kolem zdravotního stavu Markéty Davidové byla v Anterselvě noční můrou nejen pro zraněnou hvězdu. Kauza viditelně ovlivnila celý tým. Vedení pustilo Davidovou do závodů se snahou o vysoké ambice, ale kvalitně závodit na olympiádě s obnoveným výhřezem ploténky pro ni byla mission impossible.
První týden přinesl spíš průměrné výsledky, druhý týden už souboje s elitou. Blýskly se mužská i ženská štafeta. Michal Krčmář s Terezou Voborníkovou se lepšili závod od závodu a v „masácích“ se oba ukázali jako světoví borci. Krčmář byl do poslední střelby ve hře o medaili, Voborníková ji senzační kombinací klidné střelby a třetího nejlepšího běžeckého výkonu získala. Překvapením biatlonových Her byly výkony Terezy Vinklárkové. Z akademického týmu se dostala k jedenáctému místu ve vytrvalostním závodě a pomohla i štafetě. Výsledky biatlonu na ZOH 2026 >>>
Curling
Známka Sportu: 3
Na romantickém Stadio del Ghiaccio, který byl centrem zimní olympiády před sedmdesáti lety, poprvé v historii hrál mužský curlingový tým. Spolu s mixem Zelingrová – Chabičovský dostali velký televizní prostor a rozhodně pobavili. Oba týmy v konkurenci top světové desítky v úvodu ztrácely a měly silný závěr. Vždy jim nakonec scházely dva vítězné zápasy k postupu do semifinále. Pro curling je to další velký krok ke zvýšení všeobecné popularity v zemi. Dobrou reklamou pro ně paradoxně byla i kontroverzní kauza kanadského porušování pravidel dotýkáním se kamenů za odhodovou čárou. Výsledky curlingu na ZOH 2026 >>>
Hokej
- Známka Sportu: 3
Závěrečné vystoupení hodně zlepšilo celkové vyznění olympiády. Češi v základní skupině nepřesvědčili, zvítězili jen nad Francií a proti Kanadě i Švýcarsku brali porážku. Tím zatočili na složitější cestu, kde číhalo Dánsko v předkole play off a následně Kanada ve čtvrtfinále. Přes první překážku výběr Radima Rulíka přešel, to nejlepší si schoval na předního favorita. Mužstvo postavené okolo kapitána Romana Červenky odehrálo suverénně nejlepší zápas na turnaji, nad Javorovými listy dvakrát vedlo a padlo až smolně v prodloužení. Přetrvala však podivná pachuť z předchozích utkání.
Pod pěti kruhy zazářil Martin Nečas, turnaj se naopak nepovedl podle představ Davidu Pastrňákovi. Neuspěla ani ženská reprezentace. V Miláně cílila na medaili, jenže vypadla už ve čtvrtfinále. Představení s jedinou výhrou a sedmi vstřelenými góly nenadchlo. Výsledky hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Krasobruslení
Známka Sportu: 3
Bohužel se pod pěti kruhy nemohl představit bronzový z ME Georgii Reshtenko. Rodák z Petrohradu reprezentující Česko by dodal větší punc zajímavosti. Takhle se v Itálii představily pod českou vlajkou jen dva taneční sourozenecké páry Filip a Natálie Taschlerovi a Daniel a Kateřina Mrázkovi. Proti top světovým párům to bylo bez šance, ale dá se hovořit o tom, že oba české páry předčili soupeři, které by mohli porážet.
Nakonec Taschlerovi brali patnácté a Mrázkovi šestnácté místo. Ve skrytu duše přitom asi pomýšleli i na TOP 10. Oba páry se netajily rozmrzelostí nad hodnocením poroty, protože čekaly zejména v krátkém programu vyšší známky, které se nedostavily. Taschlerovi získali více bodů i na lednovém ME. Vystoupení obou českých dvojic tak lze vnímat asi průměrně i s ohledem na svůj potenciál. Výsledky krasobruslení na ZOH 2026 >>>
Rychlobruslení
- Známka Sportu: 1
Motiv předávání pomyslného žezla se táhl celou olympiádou. Martina Sáblíková předem oznámila loučení, pod pěti kruhy byla pošesté, ale o vysněnou tečku přišla. Nemoc ji vyřadila ze závodu na 3000 metrů, na pětku už nastoupila, jenže kvůli problémům s dýcháním dojela na předposledním místě. Pro další závod už se přesunula do role trenérky a hnala vpřed svoji partnerku Nikolu Zdráhalovou. Ta nastoupila ke třem startům a nejlépe se umístila na kilometrové trati, kde byla desátá.
Králem Her se z českého pohledu stal Metoděj Jílek. V 19 letech dojel druhý na pět kilometrů a skrýval zklamání. Definitivně ho smazal až na dvojnásobné trati, kde triumfoval a získal zlato. Díky němu je rychlobruslení dál elitní disciplínou Česka, i když v zemi není jediná rychlobruslařská hala. Potvrdilo to i zakončení Her, kde nesl vlajku spolu se Sáblíkovou. Výsledky rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Saně
Známka Sportu: 3
Start 39letého Ondřej Hymama proběhl v klasickém olympijském duchu. Už samotná účast na jeho čtvrtých Hrách byla úspěchem pro chlapíka, který původně skončil s kariérou už v roce 2018. Šest let nezávodil, živil se jako truhlář, s bratrem převzali sáňkařský klub ve Smržovce. A s vyhlídkou, že svému sportu zajistí místo na olympiádě, se na poslední chvíli vrátil k závodům. Na olympiádě ho oslabila nemoc, trpěl zimnicí. Na nové dráze v Cortině d'Ampezzo bojoval o TOP 20, která by znamenala účast v závěrečné jízdě. Dvě příčky mu scházely. Výsledky saní na ZOH 2026 >>>
Severská kombinace
Známka Sportu: 4
Poslední dva čeští bardi kdysi královské disciplíny klasického lyžování zůstali v průměru, ač dvacáté místo Jiřího Konvalinky v závodě se skokem na středním můstku má svou váhu. Sdruženářů je málo, především se však řítí problém na celý sport. Mezinárodní olympijský výbor hrozí, že ho v červnu vyřadí z programu zimních Her. To by znamenalo konec profesionální éry disciplíny, která je na olympiádě už od jejího prvního vydání v roce 1924 v Chamonix. Výsledky severské kombinace na ZOH 2026 >>>
Short track
Známka Sportu: 4
Reprezentantka Petra Vaňková si prožila poměrně drsnou olympijskou premiéru. Vloni na mistrovství světa skončila jedenáctá na kilometru a v listopadu v Gdaňsku byla v závodech Světového poháru devátá. Ve stejné disciplíně na olympiádě však ve čtvrtfinálové jízdě byla bez šance na postup a v závěru navíc upadla a vykloubila si rameno. Šanci na lepší zážitek bude mít v polovině března na MS v Montrealu. Výsledky short tracku na ZOH 2026 >>>
Skeleton
Známka Sportu: 2
Jediná česká reprezentantka Anna Fernstädtová se na nové dráze v Cortině d'Ampezzo dostala na dolní hranici nejlepší desítky. Sama chtěla víc, na minulých Hrách v Pekingu byla sedmá. Jejím ambicím neseděl jednodušší profil olympijského koryta. „Myslím, že můžu být spokojená s jízdami, se starty. Desáté místo není žádná ostuda. Jasně, že jsem chtěla víc, ale je to sport. Dopadlo to takhle a je to v pohodě,“ hodnotila Fernstädtová. Výsledky skeletonu na ZOH 2026 >>>
Skoky na lyžích
Známka Sportu: 4
Propad mužských skoků dosáhl nového dna. Z národního týmu zbyl sám Roman Koudelka, který startoval na svých pátých Hrách, nicméně ani jednou nepostoupil do druhého kola. V nové éře české skoky stojí na ženském družstvu, které od podzimu cepuje šéftrenér a legendární letec Jaroslav Sakala. Na můstcích v Pragelatu se nejlíp ukázala Anežka Indráčková osmnáctým místem na středním můstku, podle formy v sezoně mohla být ještě o něco výš. Kláru Ulrichovou zbrzdily mentální potíže po nepodařeném skoku v Klingenthalu. Výsledky skoků na lyžích na ZOH 2026 >>>
Snowboarding
Známka Sportu: 1
Spolu s rychlobruslením je to moderní zlatá česká disciplína. Šokující chybku Ester Ledecké ve čtvrtfinále z pohledu českého týmu zahladilo senzační zlato Zuzany Maděrové. Jestli v alpském snowboardingu vyrostly dvě šampionky každá po své originální cestě, snowboardcross profituje z dlouhodobého týmového úsilí podpořeného specifickým know-how. Eva Adamczyková se stříbrnou medailí stala nejúspěšnější závodnicí v olympijské historii svého sportu. Potěšitelný je i pohled do budoucnosti. Freestylisti Jakub Hroneš s Laurou Záveskou, snowboardkrosařka Karolína Hrůšová i alpský snowboardista Kryštof Minárik ji určitě mají. Výsledky snowboardingu na ZOH 2026 >>>