Největší příběhy ZOH: Klaebův zlatý důl, sourozenecký unikát, zničená Vonnová i podvodníci
Tři týdny frenetického soutěžení, závodění a zápasení v severní Itálii jsou u konce. Pětadvacáté zimní olympijské hry vydaly mnoho silných příběhů odehrávajících se od Milána po 400 kilometrů vzdálenou Cortinu d’Ampezzo. A sportovní svět se může jen klanět Norsku, zemi s pouhými 5,5 miliony obyvatel, které strhalo rekordy a předvedlo nejdominantnější vystoupení v dějinách zimních Her. Na co všechno se bude vzpomínat?
Klaebův zlatý důl
V medailovém pořadí zemí by sám skončil na devátém místě. Jeho šest zlatých je víc, než co dokázala v Itálii vyprodukovat například alpská velmoc Rakousko. Šest startů přetavil norský fenomén běžeckého lyžování Johannes Hösflot Klaebo (29 let) v šest prvenství. Co zvládl loni na MS, dokázal nyní i pod pěti kruhy a v olympijské historii se již dívá na záda pouze plavci Michaelu Phelpsovi, který nasbíral 23 zlatých olympijských medailí. Druhý Klaebo jich má 11 a je si jistý, že na Američanův rekord nedosáhne. „To bych musel pokračovat do roku 2038. To už budu starý a šedivý a snad budu na jiném místě v životě,“ poznamenal. V době ZOH 2038 mu bude 41 let.
Johannes Hösflot Klaebo dosáhl na fantastickou bilanci na ZOH 2026: šest závodů, šest zlatých medailí! • MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Poklona pro pětimilionové Norsko
S pouhými pěti a půl miliony obyvatel figuruje Norsko až ve druhé stovce nejlidnatějších zemí světa. Když však přijde na Hry, nemá konkurenci. Skandinávská velmoc ovládla potřetí za sebou medailové pořadí zimní olympiády, která byla v jejím podání historicky nejúspěšnější. 41 medailí (18-12-11) i 18 zlatých jsou absolutní rekordy ZOH. A není to jen o fenoménu Klaebo, i bez jeho šesti zlatých by Norové byli stále nejlepší. Tak obrovská propast se za nimi rozevřela. Jedna medaile v Norsku připadá na 138 tisíc obyvatel, v Česku je to 2,2 milionu, v USA 10,3 milionu.
Norští olympionici Emil Iversen, Johannes Hoesflot Klaebo a Martin Loewstroem Nyenget se na závěrečném ceremoniálu dočkali medailové pocty • ČTK / AP / Natacha Pisarenko
Malininův pátek třináctého
Že může být pátek třináctého skutečně nešťastný den, zakusil krasobruslař Ilia Malinin. Jednadvacetiletý Američan místo tradiční oslnivé volné jízdy a potvrzení pozice světové jedničky dvakrát upadl a místo sedmi čtverných skoků předvedl jen. Dva roky neporažený fenomén tak klesl z prvního až na osmé místo. „Byl to příšerný pocit. Nečekal jsem to. Když jsem šel do této soutěže, cítil jsem se tak připravený. I když jsem šel na led. Všechny ty roky tréninku... Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky,“ litoval dvojnásobný mistr světa.
Krasobruslař Malinin selhal a byl osmý • ČTK / AP / Natacha Pisarenko
„Americké“ medaile pro Čínu
Narodila se, vyrůstala a stále také žije v USA. Od patnácti však Eileen Guová reprezentuje rodnou zemi své matky Čínu, pro kterou na posledních dvou olympiádách získala už šest medailí – tři zlaté a tři stříbrné. V Livignu se stala nejúspěšnější freestyle lyžařkou olympijské historie. A to jí je stále jen 22 let. Ve svém oboru je zcela výjimečná, jako jediná startovala ve všech třech disciplínách – slopestylu (stříbro), Big Airu (stříbro) a U-rampě (zlato). A stále platí, že každý olympijský start je pro ni také medailový. „To svědčí o mentální síle. O schopnosti podávat výkony pod tlakem,“ líčila.
Veterán jako Hulk
Ve věku 40 let a 115 dnů se stal nejstarším individuálním olympijským vítězem v historii ZOH. V cíli paralelního obřího slalomu se pak rakouský snowboardista Benjamin Karl v euforii vysvlékl do půl těla, zaťal vypracované svaly a pózoval jako komiksový Hulk. „Když mi bylo deset, chtěl jsem být nejrychlejší snowboardista. Chtěl jsem být olympijským vítězem a mistrem světa. Všechno se mi bohatě splnilo,“ jásal Karl, majitel čtyř medaili (2-1-1). Už v prosinci oznámil, že tato sezona bude jeho poslední. Stylovější loučení si rodák ze St. Pöltenu těžko mohl přát.
Nejstarší olympijský vítěz v individuálním sportu Benjamin Karl • ČTK / AP / Lindsey Wasson
Nezapomeňme na helmu paměti
Než aby odložil helmu s portréty čtyřiadvaceti sportovců a trenérů, kteří padli ve válce o jeho rodnou zemi, nechal se sedmadvacetiletý ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč diskvalifikovat. I kdyby vyhrál, nestrhl by na sebe víc pozornosti než tím, že se postavil proti funkcionářům MOV. Ti viděli v jeho „helmě paměti“ cosi nepatřičného, co ruší jedinečný charakter Her. Neuspěl ani s odvoláním k arbitrážnímu soudu CAS „Nikdy mě ani nenapadlo, že bych s tou helmou nestartoval. Měl jsem šanci na medaili, ale teď už se to nedozvíme,“ prohlásil.
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl kvůli své helmě diskvalifikován • Profimedia
Čtyři sourozenci, deset medailí
Slovinský sport produkuje fenomenální osobnosti napříč disciplínami. Tadej Pogačar vládne cyklistice, Luka Dončič pod basketbalovými koši. A na skokanských můstcích vytvořili historický zápis sourozenci Prevcovi. Všichni čtyři – Peter (33), Cene (29), Domen (26) a Nika (20) – jsou olympijskými medailisty, což je naprostý unikát. Zatímco nejstarší dva bratři již neskáčou, Domen se sestrou Nikou rodinnou sbírku zaokrouhlili prozatím na 10 cenných kovů. Společně ovládli soutěž smíšených družstev, Domen přidal druhé zlato na velkém můstku a Nika stříbro a bronz.
Skokanská rodina Prevců píše olympijskou historii, už čtyři sourozenci mají medaili • x.com/Olympics
Zlatí „podvodníci“
Dějiny píší vítězové a tým kanadských curlerů se smál jako poslední… Brad Jacobs se svou partou zvítězili ve finále nad skotským týmem pod hlavičkou Velké Británie 9:6. V olympijském turnaji čelili Kanaďané opakovaně obvinění od Švédů i Švýcarů z podvádění kvůli tomu, že se měli dopouštět dvojího doteku kamene při jeho vypouštění. Jejich veterán Marc Kennedy (44) odpověděl Švédům vulgárním výstupem, kterým proti javorovým listům popudil většinu curlingového světa. „Slabší tým by se pod tím tlakem zhroutil, my jsme se ale spojili,“ prohlásil po finále.
Kanadští curleři v akci na ZOH 2026 • ČTK/AP Photo/Misper Apawu
Influencerka na ledě
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová je mimo ledový ovál známá také jako přítelkyně youtubera a boxera Jakea Paula. Na instagramu má 6,5 milionu sledujících, což svědčí o její obrovské popularitě. Nyní o sobě dala i na ledě. Už před čtyřmi lety v Pekingu získala na trati 1000 metrů stříbro. To nyní vylepšila na nejcennější kov, ke kterému přidala stříbro z pětistovky. Ani u jedné medaile nechyběl Paul. Řešilo se ale i to, jak si po zlatém závodu rozepnula kombinézu, pod níž byla vidět podprsenka renomované značky, jiné než byl sponzor nizozemských kombinéz.
Dojatá rychlobruslařka Jutta Leerdamová ukázala podprsenku Nikde poté, co ovládla závod na1000m • Profimedia
Hollywoodský příběh bez happy endu
V roce 2019 se na MS v Are Lindsey Vonnová rozloučila s veleúspěšnou kariérou. Jenže po pěti letech to blonďaté krásce nedalo, a na závodní svahy se vrátila. S jediným cílem – startovat ještě jednou na Hrách. Sen se jí v 41 letech splnil. Kdyby ovládla sjezd, byla by nejstarším individuálním sportovcem se zlatem ze ZOH. Jenže hollywoodský happy end se nekonal. Do sjezdu už nastupovala s poraněným kolenem. A na sjezdovce upadla znovu. Tentokrát ale mnohem hůř. Při pádu polámala levou holenní kost, rekonvalescence bude vyžadovat dlouhé měsíce.
Lindsey Vonnová ve sjezdu na ZOH 2026 tvrdě upadla • ČTK / AP / Uncredited
První brazilská zimní medaile
Narodil se v Oslu a až do roku 2023 reprezentoval Norsko. Pak se Lucas Pinheiro Braathen nepohodl se svazem a oznámil konec. Netrvalo však dlouho, a zase se proháněl na sjezdovkách. Jenže tentokrát v mnohem veselejších barvách a v rytmu samby. Už při slavnostním zahájení Her v Miláně a Cortině byl norský Brazilec hodně vidět díky nástupové kolekci. Ale také poté na svazích v Bormiu. Specialista na točivé disciplíny se nejprve předvedl v obřím slalomu a hned rozzářil celou Brazílii. Získal pro ni první zlato ze zimních Her.
Lucas Pinheiro získal první zimní medaili pro Brazílii • ČTK / AP / John Locher
Italská národní hrdinka
Tygřice, která si 10 měsíců po těžké zlomenině nohy dojela doma pro dvě olympijská zlata. Italská hrdinka Federica Brignoneová loni v dubnu ve své královské disciplíně, v obřím slalomu, ošklivě upadla. Výsledkem bylo několik zlomenin levé nohy a přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Místo intenzivní přípravy na vrchol kariéry přišla intenzivní rehabilitace. „Normálnímu člověku by to trvalo dva roky,“ přiznala před pár dny. Ona však v listopadu znovu stála na lyžích a v únoru na startu ZOH. Tam za ohromné podpory domácích fanoušků získala vysněná dvě zlata.
Výhra nad tlakem a nervozitou
Co je to být pod obrovským stresem nejlepší lyžařka všech dob Mikaela Shiffrinová moc dobře ví. S rekordem zatím 108 výher v SP se neočekává nic jiného, než že bude přidávat další. Jenže při Hrách v Pekingu 2022 bylo tlaku až příliš a ona ho neunesla. Ve třech z šesti startů nedojela do cíle a selhala i ve své parádní disciplíně – slalomu. Ani tentokrát pro ni olympiáda nezačala nejlíp. ovšem na to hlavní se tentokrát dokázala zkoncentrovat perfektně. V prvním kole slalomu si vzala náskok 82 setin sekundy a ve druhém ho ještě královsky navýšila.
Přiznání v nevhodný čas
Někdy se to, co sportovci po výkonu prohlásí, obrátí proti nim. Vrchol tohoto „umění“ předvedl hned při první individuální soutěži biatlonistů Nor Sturla Holm Laegreid. V přímém přenosu norské televize NRK se veřejně omluvil v tu dobu už bývalé přítelkyni za to, že ji před třemi měsíci podvedl. Bylo to poté, kdy ve vytrvalostním závodu získal bronz. Jenže jeho krajan Johan-Olav Botn vyhrál a zlato věnoval do nebe tragicky zesnulému kamarádovi, také biatlonistovi Sivertu Bakkenovi. „Naprosto nevhodné místo i čas,“ kritizoval Laegreida i Johannes Thingnes Bö.
Biatlonista Sturla Holm Laegreid • ČTK / AP / Andrew Medichini