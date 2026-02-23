Návrat olympioniků z Milána: gratulace v letadle, Voborníková se těší na smažený květák
Bronzovou biatlonistku Terezu Voborníkovou při pondělním návratu z dějiště olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo potěšila i hromadná gratulace od kapitána letadla. V dalších dnech si chce trochu odpočinout, čeká ji také setkání s fanoušky v Hostinném či Vrchlabí. Novinářům po příletu řekla, že se doma těší na smažený květák.
Tereza Voborníková dorazila z Milána spolu s dalšími biatlonisty Mikulášem Karlíkem, Lucií Charvátovou či Jessicou Jislovou. Už v letadle ji spolu s ostatními olympioniky přivítal kapitán letadla. „Nejdřív to říkal v italštině, tomu jsem moc nerozuměla. Ale pak to říkal v češtině. Nebylo to konkrétně na mě, ale pro celou skupinu. Jelo nás tam víc včetně rychlobruslařů Metoděje (Jílka) a Martiny (Sáblíkové). Ale i tohle je milé gesto,“ řekla pětadvacetiletá závodnice.
Voborníková získala bronzovou medaili v sobotním závěrečném závodě s hromadným startem, kdy doběhla třetí za Francouzkami Océane Michelonovou a Julií Simonovou. Pro českou výpravu vybojovala pátý a poslední cenný kov z letošních Her. „Pořád je to pro mě stejně neuvěřitelné, ale už to začínám trochu vnímat jako skutečnost,“ uvedla Voborníková.
Dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 ukončila osmileté čekání biatlonistů na cenný kov z olympijských her. Naposledy v roce 2018 v Pchjongčchangu vybojovali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro ve sprintu. Slova o tom, že by nyní měla být českou jedničkou, ale odmítla. „Tohle je zbytečné nazývat, jestli je někdo lídr, nebo ne. Já bych si přála, a máme to tak i teď, že jsme si všechny stejně rovné. Doufám, že to tak bude i nadále,“ uvedla Voborníková.
Článek pokračuje pod infografikou.
Po konci biatlonových závodů v Anterselvě se přesunula do Milána, kde v neděli navštívila finále hokejového turnaje mezi Kanadou a USA. „Moc jsem si to užila. Samozřejmě bych si to užila víc, kdybych se dívala na to, jak hrajou Češi, ale i tak to byl moc hezký zážitek,“ podotkla Voborníková.
Na závěrečný ceremoniál ve Veroně už dorazit nestihla. „Tím, že se hokej prodlužoval, dali jsme přednost jemu. Ceremoniál si pustím někdy v klidu doma. Navíc jsem byla i poměrně dost unavená. Tím, že bych šla dva dny po sobě spát pozdě v noci, tak jsem nakonec nejela,“ uvedla Voborníková.
V dalších dnech ji čeká přivítání s fanoušky v Hostinném a ve Vrchlabí. „Tohle jsou prvotní příjemné záležitosti. A mamka se mě už ptala, co bych chtěla uvařit. Už dlouho mám chuť na smažený květák s bramborovou kaší. Nic takového jsem dlouho neměla, tak doufám, že se mi to splní,“ řekla s úsměvem.
Medaili předá tatínkovi, který má na poličkách sbírku jejích trofejí. „Myslím, že už se na ni taťka těší. Pár dní se mnou bude muset (medaile) ještě cestovat na ty prvotní povinnosti a pak určitě půjde k němu,“ uvedla.
V Česku se zdrží do příštího úterý. Poté biatlonisté vyrazí do Finska, kde je čeká první ze tří závěrečných dílů Světového poháru v Kontiolahti. Následovat budou podniky v Otepää a Oslu. „Máme před sebou ještě celý závodní trimestr a je potřeba, abych to zvládla ve zdraví. Na první závody do Finska jedeme jen ve čtyřech a máme tam štafety, takže žádné absence nejsou povolené,“ řekla Voborníková.