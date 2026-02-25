Drsná kritika slovenských olympioniků: Krajina výletníků, jeli si jen užít naše peníze
Zimní olympijské hry pro ně skončily neslavně, poprvé od roku 2002 se slovenští sportovci vraceli domů bez medaile. Nejblíže k ní měli hokejisté, kteří však v duelu o bronz padli s Finskem 1:6. Z individuálních sportů se nejlépe umístila skialpinistka Marianna Jagerčíková, jež skončila jedenáctá. Neúspěšné hry jsou na Slovensku téma, v souvislosti se sportovci se dokonce skloňuje výraz „olympijští výletníci“. Ještě aby ne, když jim chybí adekvátní podmínky k trénování.
Redaktorka webu šport.sk Alžbeta Takácsová ve svém komentáři uvedla: „Slovenským sportovcům to nakonec pod pěti kruhy v Itálii necinklo ani jednou a poprvé od olympiády v Salt Lake City se vrátili domů s prázdnýma rukama,“ začala své hodnocení.
„Pro nejednoho fanouška je to zklamání, ale pro rychlokvašené experty vítězství cennější než jakýkoli kov. Opakovaně nás totiž varovali v průběhu Her před těmito výletníky, kteří si jeli užít za naše peníze. A bohužel, v jednom měli pravdu,“ pokračovala redaktorka.
Vzpomněla si na sáňkaře Jozefa Ninise, jenž si připsal pod pěti kruhy svůj šestý start. „V životě se toho nacestoval hodně. Převážně však po trénincích,“ zmínila.
Vždyť i MS Slovenska se koná v zahraničí
„V naší zemi byste sáňkařskou dráhu hledali zbytečně, vždyť i mistrovství Slovenska se musí konat v zahraničí. Stejnému osudu tak čelí i jeho kolegové Christián Bosman, Bruno Mick, Viktorie Praxová a Desana Špitzová, kteří mají v rámci domácí přípravy k dispozici jen startovací trenažér ve Starém Smokovci,“ připomněla Takácsová.
V podobné situaci jsou i bobistky, které se před olympiádou připravovaly v Lotyšsku, Česku i Americe. Výjimkou nejsou ani skokani na lyžích, oblíbenou tréninkovou destinací sourozenců Hektora Kapustíka a Kiry Márie Kapustíkové je Slovinsko. Ostatně sám Kapustík v rozhovoru pro STVR vtipně poznamenal, že si na Slovensku nemá kde skočit.
„Šortrekařka Lea Popovičová, která byla jedna z nejmladších ve slovenské výpravě, se před dvěma lety ucházela o grant, aby si mohla financovat tréninky a soustředění v zahraničí. Akrobatická lyžařka Nikola Fričová je zase odkázána na výlety do Rakouska, protože tam mají postavenou skikrosovou trať od prosince do dubna,“ zdůraznila redaktorka šport.sk.
Hokejisté vyrůstali ve Švédsku a Finsku
Ve svém komentáři zmínila i slovenské hokejisty, kteří po senzačním vítězství v základní skupině přehráli ve čtvrtfinále Němce, jenže v bojích o medaile už na favorizované Spojené státy a Finsko nestačili.
Faktem je, že Dalibor Dvorský hokejově vyrůstal ve Švédsku, stejně jako Martin Fehérváry či Peter Cehlárik. Jeden z nejlepších útočníků na turnaji, montrealská hvězda Juraj Slafkovský, naopak před odchodem do zámoří dlouho nastupoval za mládežnické týmy finského TPS.
„Slovensko je bohužel zemí neomezených problémů a sport není výjimkou. A přestože v mnoha případech neumí našim reprezentantům nabídnout adekvátní podmínky, s určitostí jim může přislíbit kritiku občanů zklamaných životem. Nedělejte si však z toho těžkou hlavu. I kdyby se z Milána podařilo dovézt hned 20 medailí, chléb by levnější nebyl,“ glosovala Takácsová.
