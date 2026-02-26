Čeští olympijští milionáři: odměnou od státu to nekončí. Na kolik si celkem přijdou?
Zisk olympijské medaile, ať už byla zlatá či bronzová, přinesl novým majitelům zážitky, na které nezapomenou do konce života, a které jsou k nezaplacení. Přesto ale svůj úspěch poznají i na finančních bonusech. Ty státní zveřejnila Národní sportovní agentura už před Hrami v Miláně a Cortině. Metoděj Jílek, Zuzana Maděrová, Eva Adamczyková a Tereza Voborníková dostanou ale i další bonusy. Od resortních sportovních center i od svých svazů.
V některých zemích v zahraničí už před Hrami v Itálii naslibovali svým sportovcům za medaile opravdu krásné sumy. Také čeští sportovci dopředu věděli, jaké odměny je čekají od státu, když pro českou vlajku získají cenný kov.
Národní sportovní agentura (NSA) vypsala za zlato 2,4 milionu korun, stříbro ocenila 1,8 milionem a bronz za 1,2 milionu korun. Tím to však pro medailisty nekončí. Těšit se mohou i na bonusy od resortních center, pod která spadají a někteří i od svého svazu.
Zlatý a stříbrný Metoděj Jílek a bronzová Tereza Voborníková patří pod Centrum sportu ministerstva vnitra Olymp. Rychlobruslař Jílek má slíbenu mimořádnou odměnu 350 tisíc za umístění, kterých dosáhl na olympijských hrách. Tereza Voborníková se může těšit na 110 tisíc korun. Dílčí částečné odměny dostanou od Olympu i všichni do 8. místa.
Zuzanu Maděrovou s Evou Samkovou zaměstnává armádní sportovní centrum Dukla. To vyplácí medailistům ze zimních olympijských her jednorázovou odměnu. Pro Zuzanu Maděrovou to za zlato znamená 300 tisíc korun, stříbrná Eva Adamczyková dostane 180 tisíc. Jde o nezdaněné částky. Současně jsou medailisté, v tomto případě medailistky zařazeny do vyšší platové třídy.
„Ti, kteří získali olympijskou medaili, jsou zařazení do nejvyšší platové třídy, kterou resortní sportovní centrum může nabídnout,“ vysvětlil Michael Georgiev, šéf Dukly Liberec.
Kompletní medailové pořadí ZOH 2026 ZDE>>>
Zohledňuje se i umístění do osmé příčky, kde sportovci také zaznamenají posun v platových třídách, i když ne do té nejvyšší. To stejné pak platí i u umístění na mistrovství světa.
U jednotlivých svazů je situace trochu odlišná, jistotu odměny má v tuto chvíli jen Voborníková. Biatlonový svaz už měl totiž rozhodnuto dříve. V případě zlata by dotyčný sportovec získal 1,2 milionu, za stříbro 600 tisíc, Tereza Voborníková za bronz obdrží půl milionu korun. K tomu za 5. místo ve štafetě ještě její členky získají 87,5 tisíce korun. I zde totiž platí bonusy do 8. místa.
Český svaz rychlobruslení se tématu odměn bude věnovat na svém zasedání příští týden. Nicméně ve svém současném řádu odměny olympijským medailistům nemá. I z toho důvodu, že ty sportovcům vyplácí NSA. V odměnovém řádu jsou nyní bonusy za úspěchy na MS a ME. „U našeho olympijského medailisty se to určitě projeví v dalších věcech jako příspěvky na přípravu, trenéry, materiálové vybavení a tak dále,“ řekl místopředseda svazu Jan Létal.
Podobně je na tom i Svaz lyžařů ČR, pod nějž spadají i obě snowboardistky. Extra odměny jsou udělovány za MS, Světový pohár a podobně. „Zimní olympijské hry jsou ale výjimkou, za ně garantuje odměny přímo stát na základě rozhodnutí Vlády ČR, proto je ani letos nemáme pevně zakotvené v reprezentačních smlouvách,“ prozradil šéf svazu David Trávníček.
Nicméně i oni budou ještě případné odměny úspěšným olympionikům projednávat. „Budeme to probírat jak na půdě Svazu lyžařů ČR, tak při komunikaci s partnery. Konkrétní návrh bude pak předložen na březnovém jednání výkonného výboru,“ dodal Trávníček.
Odměny medailistů
- Metoděj Jílek 4,2 mil. +
2,4 + 1,8 milionu Kč (od NSA) + 350 tisíc Kč (Olymp) + bonusy od Českého svazu rychlobruslení (příspěvky na přípravu atd.)
- Zuzana Maděrová 2,4 mil. +
2,4 mil. Kč (NSA) + 300 tis. Kč (Dukla) + vyšší platová třída + další možné bonusy od Svazu lyžařů ČR
- Eva Adamczyková 1,8 mil +
1,8 mil. Kč (NSA) + 180 tis. Kč (Dukla) + vyšší platová třída + další možné bonusy od Svazu lyžařů ČR
- Tereza Voborníková 1,2 mil. +
1,2 mil. Kč (NSA) + 110 tis. Kč (Olymp) + 587,5 tis. Kč (Český biatlonový svaz)