Sport Magazín po ZOH: senzační hrdinové, rozhovory i všechny výsledky

Video placeholder
Sport Magazín po italských Hrách a oslava senzačních hrdinů • Zdroj: isportTV
Metoděj Jílek.
Metoděj Jílek.
Eva Adamczyková.
Stříbrná Eva Adamczyková a její charakteristický knír
Tereza Voborníková šokovala bronzem v závodě s hromadným startem
Radost Terezy Voborníkové (vpravo) v cíli závodu s hromadným startem na ZOH 2026
Už v pátek vychází Sport Magazín po italských Hrách a oslava senzačních hrdinů. Rozhovor se Zuzanou Maděrovou a jejím trenérem a naopak kouč Marek Jelínek o Evě Adamczykové. Zlatý fenomén Metoděj Jílek, bronzové potěšení Tereza Voborníková, nástup nové generace, kompletní výsledky a nej momenty. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Speciál po ZOH
  • Rozhovor: Zuzana Maděrová & Evžen Mareš / šampionka s koučem
  • Fenomén: Metoděj Jílek / zlatý a stříbrný rychlobruslař
  • Rozhovor: Marek Jelínek / o hrdince Evě Adamczykové
  • Příběh: Tereza Voborníková / bronzové potěšení
  • Téma: nástup nové generace / české mládí vpřed
  • Hry v číslech: kompletní výsledkový servis
  • Nej momenty: 10 událostí / co bolelo
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín po italských Hrách a oslava senzačních hrdinů

