Turín po dvaceti letech: důkaz neudržitelnosti Her? Skokanské můstky si vzala příroda

Skokanský areál v Pragelatu pro turínskou olympiádu si vzala příroda zpět
Skokanský areál v Pragelatu pro turínskou olympiádu si vzala příroda zpětZdroj: Profimedia
Neslavně dopadly skokanské můstky v Pragaletu pro olympijské hry v Turíně 2006
Opuštěná zůstala i biatlonová střelnice určená pro olympiádu v Turíně 2006
Lanovka přivážející skokany k můstkům zarostla v Pragelatu plevelem
Nezapomenutelná chvíle. Kateřina Neumannová slaví olympijské zlato s dcerou Lucií.
Kateřina Neumannová na volné třicítce na olympiádě v Turíně, kde nakonec získala své slavné zlato
Kateřina Neumannová a Lukáš Bauer se svými medailemi z Turína
Tehdy nejlepší český skokan na lyžích Jakub Janda skončil v Pragelatu desátý
ZOH 2026
Olympiáda umí dostat státní rozpočty pod tlak a stává se čím dál více finančně neudržitelnou. Zimní hry se navíc v budoucnu vlivem klimatické změny mohou potýkat s nedostatkem sněhu. S tím souvisí otázka, jak sportoviště udržet v provozu po skončení dvoutýdenního sportovního svátku. V Miláně a Cortině se poučili z předchozí dvacet let staré italské zkušenosti a využili převážně již vzniklá a dočasná sportoviště. Z pohledu na některá místa z Turína 2006 totiž mrazí.

Chátrající areály

Rezavé koryto pro boby, sáňkaře či skeleton i zchátralý skokanský můstek působí jako memento dávno vyhaslé slávy. Stavby, které vznikly pro zimní olympijské hry v Turíně, po dvaceti letech chátrají a místo sportovního odkazu vyprávějí spíš příběh promarněných ambicí. Olympijský areál Cesana Pariol se proměnil v místo duchů. Tehdy se po 1,4 kilometru dlouhé dráze po dva týdny řítili nejlepší sportovci světa. O dvacet let později leží ladem a táhne se jižními Alpami jako jizva v lese. Aktuálně se chystá demontáž bobové dráhy naplánovaná na letošní léto. Některé odhady přitom uvádějí, že turínské olympijské hry stály přibližně 3,3 miliardy eur (při dnešním kurzu 80 miliard korun), což při porovnání zisků a výdajů znamená čistou ztrátu přibližně 1,3 miliardy eur.

Lanovka přivážející skokany k můstkům zarostla v Pragelatu plevelem

Rozpadlé skokanské můstky

Budoucnost skokanských můstků v Pragelatu zůstává nejistá. Kromě bobové dráhy zůstává opuštěný i nedaleký skokanský můstek. Beton a ocel pohlcuje plevel, stěny pokrývají graffiti a celý komplex se rozpadá před očima. Po olympiádě sice ještě krátce sloužil tréninkům a několika závodům, od roku 2012 však utichl úplně. Areál, který byl navržen pro tisíce diváků, dnes zeje prázdnotou. Paradoxem je, že se původně se skokanským areálem v Pragelatu počítalo jako s národním tréninkovým centrem. Místo toho dnes tribuny pro devět tisíc fanoušků obklopují trosky, rez a náletová zeleň. Mělo jít o místo, kde vyroste nová generace italských skokanů na lyžích...

Neslavně dopadly skokanské můstky v Pragaletu pro olympijské hry v Turíně 2006

Jak si vedli Češi v Turíně

Největším příběhem turínské akce z českého pohledu bylo zlato Kateřiny Neumannové v jejím posledním závodě kariéry, kromě něj brala i stříbro ze skiatlonu. Druhý na 15 km klasicky byl lyžař Lukáš Bauer a například hokejisté získali dodnes nedoceněné bronzové medaile, na dlouhou dobu z olympijského tunaje poslední. Debutovala zde rychlobruslařka Martina Sáblíková a se čtyřmi cennými kovy se Česko umístilo na 15. místě v pořadí národů.

Nezapomenutelná chvíle. Kateřina Neumannová slaví olympijské zlato s dcerou Lucií.

Milán byl levnější než Peking

Nezávislé finanční analýzy odhadují celkové investice do zimních Her v roce 2026 na přibližně 5,7 až 5,9 miliardy eur (to zahrnuje provozní náklady, infrastrukturu, sportoviště a investice do starších zařízení). Další pohled naznačuje, že veřejné a soukromé investice včetně modernizace infrastruktury by mohly celkovou částku navýšit na přibližně 6 miliard eur. Některé oficiální prognózy italské vlády spojené s ekonomickým dopadem zmiňují také celkovou ekonomickou aktivitu v důsledku Her ve výši přibližně 5,3 miliardy eur. Pro srovnání: právě skončené hry byly značně úspornější oproti Pekingu před čtyřmi lety odhadované na 4 miliardy dolarů. Důvodem bylo i to, že se většina čínských sportovišť stavěla od nuly.

Tereza Voborníková vybojovala překvapivý bronz v závěrečném biatlonovém závodě s hromadným startem a získala první medaili na ZOH v kariéře

Poučený Milán s Cortinou

Tentokrát se italští organizátoři snažili udělat Hry ekonomičtějšími a rozprostřeli je do několika, ačkoli od sebe daleko vzdálených míst. Tím využili především stávající lyžařské areály. Další sportoviště byly provizorní. Curlingový stadion v Cortině měl využití už při prvních italských Hrách v roce 1956, nově vybudovaná bobová dráha je zahrnuta do závodů Světového poháru, na poslední chvíli dokončená hokejová hala bude sloužit basketbalu či koncertům a místa jako Anterselva či Val di Fiemme dobře známe ze závodů v biatlonu, resp. klasickém lyžování.

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová.

Plány pro Francii 2030

Cestou udržitelnosti chce jít Francie za čtyři roky. Lyžovat se má v Alpách například ve Val-d'Isère a Courchevelu a pro hokej se plánuje využití fotbalového stadionu OGC Nice, na němž by se mohly vybudovat dočasné dvě hrací plochy. Někteří ekonomové přišli s nápadem vybrat pouze několik hostitelských měst, které se budou při pořadatelství střídat. Může to být řešením?

Zimní olympijské hry v roce 2030 dostaly Francouzské Alpy, zatím podmínečně

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců.

