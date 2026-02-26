Turín po dvaceti letech: důkaz neudržitelnosti Her? Skokanské můstky si vzala příroda
Olympiáda umí dostat státní rozpočty pod tlak a stává se čím dál více finančně neudržitelnou. Zimní hry se navíc v budoucnu vlivem klimatické změny mohou potýkat s nedostatkem sněhu. S tím souvisí otázka, jak sportoviště udržet v provozu po skončení dvoutýdenního sportovního svátku. V Miláně a Cortině se poučili z předchozí dvacet let staré italské zkušenosti a využili převážně již vzniklá a dočasná sportoviště. Z pohledu na některá místa z Turína 2006 totiž mrazí.
Chátrající areály
Rezavé koryto pro boby, sáňkaře či skeleton i zchátralý skokanský můstek působí jako memento dávno vyhaslé slávy. Stavby, které vznikly pro zimní olympijské hry v Turíně, po dvaceti letech chátrají a místo sportovního odkazu vyprávějí spíš příběh promarněných ambicí. Olympijský areál Cesana Pariol se proměnil v místo duchů. Tehdy se po 1,4 kilometru dlouhé dráze po dva týdny řítili nejlepší sportovci světa. O dvacet let později leží ladem a táhne se jižními Alpami jako jizva v lese. Aktuálně se chystá demontáž bobové dráhy naplánovaná na letošní léto. Některé odhady přitom uvádějí, že turínské olympijské hry stály přibližně 3,3 miliardy eur (při dnešním kurzu 80 miliard korun), což při porovnání zisků a výdajů znamená čistou ztrátu přibližně 1,3 miliardy eur.
Rozpadlé skokanské můstky
Jak si vedli Češi v Turíně
Největším příběhem turínské akce z českého pohledu bylo zlato Kateřiny Neumannové v jejím posledním závodě kariéry, kromě něj brala i stříbro ze skiatlonu. Druhý na 15 km klasicky byl lyžař Lukáš Bauer a například hokejisté získali dodnes nedoceněné bronzové medaile, na dlouhou dobu z olympijského tunaje poslední. Debutovala zde rychlobruslařka Martina Sáblíková a se čtyřmi cennými kovy se Česko umístilo na 15. místě v pořadí národů.
Milán byl levnější než Peking
Poučený Milán s Cortinou
Tentokrát se italští organizátoři snažili udělat Hry ekonomičtějšími a rozprostřeli je do několika, ačkoli od sebe daleko vzdálených míst. Tím využili především stávající lyžařské areály. Další sportoviště byly provizorní. Curlingový stadion v Cortině měl využití už při prvních italských Hrách v roce 1956, nově vybudovaná bobová dráha je zahrnuta do závodů Světového poháru, na poslední chvíli dokončená hokejová hala bude sloužit basketbalu či koncertům a místa jako Anterselva či Val di Fiemme dobře známe ze závodů v biatlonu, resp. klasickém lyžování.
Plány pro Francii 2030
Cestou udržitelnosti chce jít Francie za čtyři roky. Lyžovat se má v Alpách například ve Val-d'Isère a Courchevelu a pro hokej se plánuje využití fotbalového stadionu OGC Nice, na němž by se mohly vybudovat dočasné dvě hrací plochy. Někteří ekonomové přišli s nápadem vybrat pouze několik hostitelských měst, které se budou při pořadatelství střídat. Může to být řešením?