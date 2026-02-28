TOP momenty olympiády: řádění mašiny, sledovaná helma i úprk do lesa. A chvíle, které bolely
Hrdinové na lyžích, superhvězdy z NHL i kolaps boha na ledě. A taky nejsledovanější ochrana hlavy v dějinách. Italská zimní olympiáda nabídla hodně rozkročené hry, díky dronům jste mohli s mnohými sportovci sdílet jejich dobrodružství hodně zblízka. Co by nemělo zapadnout?
Démon Klaebo
Zimní obdoba plavce Michaela Phelpse řádila v běžeckém areálu. Johannes Hösflot Klaebo si s nevídanou převahou podmanil všech šest startů a vyskočil na vrchol nejúspěšnějších zimních olympioniků s bilancí 11-1-1. Norské mašině je teprve 29 let…
Nenápadný král
Nikoli idol Odermatt, ale jiný Švýcar prozářil sjezdovku v Bormiu. Franjo von Allmen ovládl sjezd, kombinaci i super-G. Víckrát nezávodil. Tři prvenství na jedněch Hrách před ním zvládli jen Toni Sailer, Jean-Claude Killy a Janica Kosteličová. „Snažím se pochopit, co se to děje,“ řekl 24letý král.
Exhibice? Katastrofa
Superfavorit na dně: 21letý americký krasobruslař Ilia Malinin zkazil ve volné jízdě skoro všechno. Dva pády, zjednodušené skoky, jen tři čisté čtverné místo sedmi a osmá pozice. „Nevím, proč jsem nedělal to, co vždycky. Příšerný pocit. Nečekal jsem to.“
Zakázaná helma
Pro MOV zakázané politické gesto, pro zbytek (neruského) světa vzpomínka. Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče s portréty více než 20 krajanů zabitých od roku 2022 během ruské invaze vadila, a tak ho činovníci diskvalifikovali. Ruští sportovci na ZOH ani vzpomínka na amerického hokejistu Gaudreaua jim nevadily.
Útěk do lesa
Norský slalomář Atle Lie McGrath uháněl za slávou s náskokem 59 setin z úvodního kola, jenže už před prvním mezičasem vypadl. Zahodil hůlky, vyzul lyže a v přezkáčích vyrazil hlubokým sněhem k lesu. Ochranné sítě byly proti, a tak vyčerpaně ulehl do sněhu. „Potřeboval jsem chvilku klidu.“
Osudné kotrmelce
Švédské běžkyně na lyžích rozjely zlatou sklizeň, štafeta měla dominanci bez nervů upevnit. Jenže Ebba Anderssonová na druhém úseku upadla ve stoupání i ve sjezdu, chvíli jela na jedné lyži a nabrala obří manko. Kolegyně se dotáhly alespoň ke stříbru za Norkami.
Zlatá Lisa
Itálie doma slavila rekordní počet medailí, ale biatlon příliš nepřispěl. Na úvod navnadila stříbrná smíšená štafeta, ale pak nikdo nic. Až najednou! Lisa Vittozziová ve stíhačce zastřílela rychle i čistě a získala pro zemi první historické biatlonové zlato pod pěti kruhy.
Zničená Lindsey
Přijela s přetrženým předním zkříženým vazem v levém koleni, domů odletěla po čtyřech operacích komplikované zlomeniny stejné nohy. Drsné následky pro 41letou americkou legendu Lindsey Vonnovou, jež ve sjezdu zavadila o branku a tvrdě dopadla po pouhých dvanácti sekundách.
Velká domů
Moc hezké cennosti si přihráli do rodinné sbírky odvážní sourozenci Prevcovi. Oba létali daleko, Domen zvítězil na velkém můstku a ve smíšeném týmu triumfoval i se sestrou Nikou, která si sama skočila pro stříbro a bronz. Doplnili tak čtyři dávnější úlovky nejstaršího bráchy Petera (1-2-1).
Amerika nad Kanadou
Obě hokejová finále proti sobě svedla zámořské rivaly. Obě skončila výhrou USA 2:1 v prodloužení. Ženy dotáhly obrat v čase 64:07, chlapi udeřili o kousek dřív v 61:41. Megahvězdní Kanaďané měli namále už dřív: Čechy zdeptali až v prodloužení, Finy 36 sekund před koncem.
Chvíle, které bolely
Hokejová muka
Po čtyřech rozpačitých vystoupeních epochální bitva s možná nejsilnějším výběrem historie a kousíček od senzačního vítězství. Jenže… Kanaďané v čase 56:33 vyrovnali díky teči, minutu před koncem přežili Nečasovo sólo, zkraje prodloužení Šimkův nájezd a vzápětí se soupeř Marner vydal na slalom skrz českou trojici a zavěsil bekhendem. Druhé Nagano se nekonalo. Ve čtvrtfinále padly i dámy, Švédkám nedaly ani gól (0:2).
Chvíle, které bolely
K.O. pro Ester
Ester Ledecká opustila Hry potichu. Na prkně vítěznou kvalifikací připomněla, kdo dominoval na dvou předchozích olympiádách, ale ve čtvrtfinále ji šokovala o šest setin sekundy rychlejší Rakušanka Payerová a po třech letech poprvé prohrála. O čtyři dny později vyrazila na lyžích do super-G, se vzpomínkou na osm let starý triumf. Na dohled cíli však upadla. Poté vysvětlila, že startovala s bolavými zády.
Chvíle, které bolely
Zoufalá Davidová
Doufala, ale zázrak se nedostavil. Biatlonistku Markétu Davidovou i rok po operaci znovu deptala vyhřezlá ploténka. Utrpení provázelo oba její starty. Smíšenou štafetu přebírala do finiše na páté pozici, ale i vinou trestného kola doběhla jedenáctá. Ve sprintu klesla nejhůř v kariéře na 81. místo. Konec sezony. A kariéry, ve 29 letech? „Sil bojovat už moc není.“
Chvíle, které bolely
Loučení legendy
38letá Martina Sáblíková, trojnásobná šampionka a sedminásobná medailistka, přišla o závod na 3 000 metrů kvůli nemoci. Temný scénář se naštěstí brzy projasnil. Na pětce skončila jedenáctá a užila si ovace za dlouhověkost, pomáhala partnerce Nikole Zdráhalové, slavila s Metodějem Jílkem a taky s ním nesla vlajku na zakončení. Po šestých Hrách naposledy.