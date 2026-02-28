„Experience skvělá, příště to zabiju!“ Jak mladá česká krev nabrala sebevědomí pro Alpy
Metoděj Jílek a Zuzana Maděrová jsou olympijští vítězové, napadlo by to někoho před čtyřmi lety? Dvě zlaté osobnosti nejsou z nastupující generace samy. Český tým na zimních Hrách v severní Itálii napříč sporty představil souvislou linii nadějí do budoucna. Ne všichni rovnou zazářili, ale orientace na největším globálním podiu se jim může hodit. „Těžko se stává, že někdo vylítne a hned bude hvězda,“ říká snowboardkrosový trenér Marek Jelínek.
Stáli vedle sebe v prosluněném Teseru. Oba měli na olympiádě svůj silný moment a reprezentovali obrodu běžkařského týmu. Devětadvacetiletý Michal Novák, matador třetí olympiády. A o osm let mladší Jiří Tuž, odvážný týpek, který v klasickém sprintu ohromil pátým místem a energickými výběhy do prudkých kopců. Vypadali jako nový talent a jeho vzor.
„Je to super,“ začal Tuž odpovídat na otázku, co mu přítomnost staršího lídra dává.
Hned však dodal, možná aby to bylo zcela jasné: „Teď teda už Míšu párkrát porážím. To je taky fajn… Ale vloni, když jsem přišel, tak to byl někdo, ke komu jsem vzhlížel. Pořád je to někdo, od koho se mám co učit.“
Tým běžců na lyžích prochází v posledních letech malou revolucí. Doby slavného týmu Miroslava Petráska už jsou tak dávno, že legendární Lukáš Bauer přijel na olympiádu fandit svému synovi Matyášovi. On a Tuž teď vedou mladou generaci, která těží z cílevědomého úsilí trenéra Vasila Husáka a Michala Nováka jako jeho prodloužené ruky na trati.
„Jsem hrozně rád. O tohle jsme usilovali. Je to něco, co by člověk měl dělat, předávat to dál. S Vasilem Husákem jsme dlouhodobě budovali systém, na kterém dnes běžecké lyžování stojí. Jsem rád, že v tom nejsme sami a bude to pokračovat,“ pochvaluje si Novák.
Mladíci se na olympiádě ukázali. Matyáš Bauer třináctým místem v bruslařské desítce s náskokem překonal výsledky slavného tatínka z jeho prvních Her v Naganu. I Tuž si nachystal formu na pravou chvíli. Ve Světovém poháru jezdí naplno teprve druhým rokem. Jeho výkon v klasickém sprintu, v čele s výběhy slavného Zorziho kopce, se stal jednou ze značek mladé síly. Tuž na lyžích doslova běžel stylem, který do světového lyžování přinesl Johannes Klaebo.
„Už je to osm let, co je Klaebo na světové scéně, co ho sleduju. To mně bylo čtrnáct, patnáct. Od té doby to taky zkouším na trénincích. Tohle je něco, co hodně dětí zkouší, když je nikdo nevidí. To byla věc, která mi vždycky seděla a byla mi přirozená. Snažil jsem se to okoukat,“ usmívá se Tuž.
S Matyášem Bauerem na tratích vyrostli spolu. Koncem předminulé zimy společně začínali i ve Světovém poháru.
„Známe se dlouhou dobu a hecujeme se dlouhou dobu. Myslím si, že je to relativně zdravé přátelství a že je fajn mít někoho dalšího mladého z týmu, s kterým se můžete posouvat dál a dál a sdílet tu cestu,“ řekl Tuž.
Nejen Adamczyková
Na snowboardcrossové trati v Livignu znovu Eva Adamczyková předvedla, že je živou legendou svého sportu. Reprezentační trenér Marek Jelínek však kolem ní vybudoval kompletní tým.