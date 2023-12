Češka Stewartová: národní rekord a místo na OH, ale... „šavle“ v cíli

Smutek střídá euforie. Předloni Moiře Stewartové olympijský limit k cestě nestačil, protože byla až čtvrtou nejlepší Češkou. Čas z Valencie jí ale dává téměř stoprocentní jistotu, že příští rok na olympiádu do Paříže pojede. Výkonem 2:25:36 o 55 sekund zlepšila národní rekord Evy Vrabcové-Nývltové z bronzového ME 2018 v Berlíně.

„Všechno padlo na své místo, byl to perfektní závod,” radovala se osmadvacetiletá atletka, dcera české matky a skotského otce. „Když jsem doběhla do cílové rovinky, tak jsem nevěděla, že to bude pod 2:26. Byl to fakt neskutečný zážitek, ještě teď se mi z toho chce brečet.“

Stewartová tak ve Valencii přidala k půlmaratonu a běhu na 10 000 metrů na dráze další český rekord. Závod měl pro ni ideální průběh.

„Půlmaraton jsem běžela za 1:13:00, což bylo přesně podle plánu. Potom začal boj, posledních deset kilometrů bylo fakt náročných. Necítila jsem se v závěru úplně čerstvá, ale zase co má člověk čekat po třiceti kilometrech,” usmívala se Stewartová.

V rychlém závodě běžela v tempu na hranici svých sil. Vydržela až do konce, v samém závěru ji ale potkaly žaludeční potíže.

„Jenom doufám, že tentokrát nebudou z cílové rovinky fotky, protože posledních dvě stě metrů závodu jsem prozvracela,“ uvedla Stewartová. „Když jsem protínala cílovou pásku, tak ze mě vylítla největší ‚šavle‘, kterou jsem v sobě mohla najít…“

Stewartová se musela poprat s problémy kvůli přesunu do Španělska, kvůli nimž musela strávit neplánovaně noc na cestách.

„Naštěstí jsem to dospala a oklepala se,” řekla. „Když se závod člověku povede, tak se o tom těžko mluví. Tohle bylo prostě perfektní. Byl to závod, na který jsem dlouho čekala. Konečně jsem šla do závodu zdravá a s kvalitní přípravou. Doufám, že mi to otevře dveře do světové elity. Český rekord a olympijský limit! Zní to pro mě až neskutečně…“

Stewartová pochází z nadšené běžecké rodiny, v Česku vládla nejprve na dráze, kde sbírala tituly na 5000 a 10 000 metrů. Před olympiádou v Tokiu se zaměřila na silnici. Limit pro OH 2021 jí ale uniknul i kvůli tomu, že při závodě v Praze nebyly kilometrovníky, takže závod rozeběhla na pomalejší čas. Tentokrát už jí všechno vyšlo, osobní rekord si zlepšila o téměř čtyři minuty.

„Povedlo se běžet krásný, rychlý maraton,v naprosto rovnoměrném tempu,“ hodnotil trenér Václav Janoušek. „Maličkosti, které jsme čtyři roky skládali dohromady, se konečně spojily. Povedl se výkon, v který jsme doufali, a Moira jede na olympiádu.“

Ve Valencii běželi rychlé časy i elitní běžci. Etiopan Sisay Lemma vyhrál v traťovém rekordu 2:01:48 hodiny, který ho posunul na čtvrté místo historických tabulek. Ženský závod vyhrála jeho krajanka Worknesh Degefaová v čase 2:15:51, která se dostala na sedmé místo tabulek.