Hry se do Francie brzy vrátí. MOV potvrdil dějiště zimní olympiády 2030

Prezident Emmanuel Macron dnes ujistil členy MOV, že nová vláda, kterou jmenuje až po skončení nynějších letních her v Paříži, podepíše všechny organizační garance. Ty klíčové týkající se financí musí Francie poskytnout ve lhůtě stanové MOV: premiér je musí podepsat do 1. října a parlament schválit do 1. března příštího roku.

„Ujišťuji vás, že požádám příštího premiéra, aby do priorit nové vlády zahrnul nejen tuto záruku, ale také olympijský zákon. Před sedmi lety jsme přijali stejný závazek (pro Paříž 2024) a splnili jsme to. Uděláme totéž,“ řekl Macron.

Francouzská kandidatura je místně roztříštěná, ale zároveň umožní využití 95 procent stávajících sportovišť. Olympijská vesnice a sporty na ledě mají být v Nice, na sněhu by se mělo závodit ve známých sjezdařských střediscích Méribel, Courchevel a Val d'Isere, centrem běžeckého lyžování bude La Clusaz a biatlonu Grand-Bornand.

Francie bude dějištěm zimních olympijských her počtvrté: pořádala je již v letech 1924 v Chamonix, 1968 v Grenoblu a v roce 1992 v Albertville.

Kongres dnes bude schvalovat také organizátora zimní olympiády v roce 2034, preferovaným kandidátem je Salt Lake City, které hostilo ZOH již v roce 2002. Obě dějiště doporučil ke schválení výkonný výbor MOV už v polovině června.

Nejbližší zimní hry budou v roce 2026 hostit Milán a Cortina d'Ampezzo.