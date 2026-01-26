Český rekord. Na olympiádu pojede 114 sportovců, dodatečně se kvalifikovala lyžařka
Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elise Maria Negri, informoval dnes Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším přerozdělení míst rozšířila na 114 sportovců. To je o jednoho více, než bylo na dosud rekordních zimních hrách v Pekingu před čtyřmi lety.
Dvaadvacetiletá Negri se zaměřuje na rychlostní disciplíny. Na loňském mistrovství republiky vyhrála sjezd a byla druhé v superobřím slalomu. K nominaci na ZOH měla blízko už před čtvrtečním plénem ČOV, ale v boji o čtvrté místo mezi alpskými lyžařkami tehdy dostala přednost Alena Labaštová. Po další realokaci ale Česko získalo ve sjezdovém lyžování ještě jedno místo pro ženy, které Negri obsadila.
Největší hvězdou lyžařské části olympijské výpravy bude Ester Ledecká, olympijská vítězka v super-G z roku 2018. V ženském sjezdovém lyžování ji vedle Labaštové a Negri doplní Martina Dubovská a Barbora Nováková.