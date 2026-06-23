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Olympiáda bez atmosféry? Bude to jen další SP, zlobí se Jílek. Hokejisty čeká skromný Lyon

Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při premiéře na MS ve víceboji stříbro
Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při premiéře na MS ve víceboji stříbroZdroj: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia
Metoděj Jílek zaválel na MS ve víceboji, díky skvělému výkonu při záverečné desítce skončil celkově druhý
Metoděj Jílek zaválel na MS ve víceboji, díky skvělému výkonu při záverečné desítce skončil celkově druhý
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Olympijský vítěz Metoděj Jílek se svým otcem Ondřejem
Olympijský vítěz Metoděj Jílek se svým otcem Ondřejem
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Martin Hašek
Olympijské hry
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Rychlobruslař Metoděj Jílek bude na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 závodit v nizozemském Heerenvenu. Organizátoři ve Francouzských Alpách ledový ovál nemají a výkonný výbor MOV v Lausanne schválil plán rychlobruslařské soutěže přesunout do ikonické haly Thialf. Mapa sportovišť pro olympiádu 2030 se zásadně změnila a rozšířila. Poprvé v historii zimních Her se budou soutěže konat ve dvou zemích. Nizozemský Heerenven je asi 1 300 kilometrů na sever od Brianconu, nejjižnějšího střediska Her.

Do Nizozemska se olympiáda vrátí téměř po celém století. V roce 1928 se v Amsterdamu konaly letní Hry.

„Tento krok navazuje na záměr uvedený v kandidatuře, který spočívá ve využití flexibility povolené Mezinárodním olympijským výborem a zajištění areálu mimo Francii, vzhledem k tomu, že v hostitelské zemi žádný takový areál neexistuje,“ uvedl v prohlášení výkonný výbor MOV. „Thialf je zařízení světové úrovně, které se těší silné podpoře veřejnosti a nabízí příznivý poměr nákladů a výnosů.“

Olympijskému šampionovi Metoději Jílkovi se přesun nezamlouvá. „Ti, kteří by byli na olympiádě poprvé, by o hodně přišli. Vůbec by si to neužili. Bylo by to jako další Světový pohár v Heerenveenu, kde se jezdí několikrát za sezonu, a nebylo by to ničím obzvláštněné. Spali bychom v hotelu daleko od všech ostatních, takže by to bylo jako na mistrovství světa," řekl Jílek během zimy.

V nové době je možné téměř všechno. V roce 2024 během Her v Paříži se soutěže v surfingu konaly na Tahiti. Letošní zimní olympiádu hostil široký pás středisek napříč severní Itálií.

Varianta s Nice padla kvůli starostovi

Pořadatelé zimních Her 2030 museli řešit i další problém. Centrem ledových sportů mělo být původně Nice, perla Azurového pobřeží. Po nástupu konzervativního starosty Erica Ciottiho se ale plány zhroutily. Ciotti nesouhlasil s nápadem uspořádat hokejový turnaj na fotbalovém stadionu OGC Nice i s výstavbou krasobruslařské haly a olympijské vesnice.

Při hledání náhrady padala v úvahu i Paříž, ale nakonec se pořadatelé dohodli s Lyonem, odkud to do Alp není daleko. „Proč ne? Lyon má ideální polohou, aby byl součástí těchto Her,“ řekl starosta města Grégory Ducet.

Lyon přivítá curling, krasobruslení, short track a bude hostit i hokejový turnaj za účasti hráčů z NHL. Zatím není známé, kde přesně se bude soutěžit. Město disponuje tradiční hokejovou halou Patinoire Charlemagne, která však pojme jen 5 000 díváků.

Alpské lyžování se na Hrách 2030 uskuteční v populárních střediscích Val d’Isère a Courchevel.

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