Olympiáda bez atmosféry? Bude to jen další SP, zlobí se Jílek. Hokejisty čeká skromný Lyon
Rychlobruslař Metoděj Jílek bude na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 závodit v nizozemském Heerenvenu. Organizátoři ve Francouzských Alpách ledový ovál nemají a výkonný výbor MOV v Lausanne schválil plán rychlobruslařské soutěže přesunout do ikonické haly Thialf. Mapa sportovišť pro olympiádu 2030 se zásadně změnila a rozšířila. Poprvé v historii zimních Her se budou soutěže konat ve dvou zemích. Nizozemský Heerenven je asi 1 300 kilometrů na sever od Brianconu, nejjižnějšího střediska Her.
Do Nizozemska se olympiáda vrátí téměř po celém století. V roce 1928 se v Amsterdamu konaly letní Hry.
„Tento krok navazuje na záměr uvedený v kandidatuře, který spočívá ve využití flexibility povolené Mezinárodním olympijským výborem a zajištění areálu mimo Francii, vzhledem k tomu, že v hostitelské zemi žádný takový areál neexistuje,“ uvedl v prohlášení výkonný výbor MOV. „Thialf je zařízení světové úrovně, které se těší silné podpoře veřejnosti a nabízí příznivý poměr nákladů a výnosů.“
Olympijskému šampionovi Metoději Jílkovi se přesun nezamlouvá. „Ti, kteří by byli na olympiádě poprvé, by o hodně přišli. Vůbec by si to neužili. Bylo by to jako další Světový pohár v Heerenveenu, kde se jezdí několikrát za sezonu, a nebylo by to ničím obzvláštněné. Spali bychom v hotelu daleko od všech ostatních, takže by to bylo jako na mistrovství světa," řekl Jílek během zimy.
V nové době je možné téměř všechno. V roce 2024 během Her v Paříži se soutěže v surfingu konaly na Tahiti. Letošní zimní olympiádu hostil široký pás středisek napříč severní Itálií.
Varianta s Nice padla kvůli starostovi
Pořadatelé zimních Her 2030 museli řešit i další problém. Centrem ledových sportů mělo být původně Nice, perla Azurového pobřeží. Po nástupu konzervativního starosty Erica Ciottiho se ale plány zhroutily. Ciotti nesouhlasil s nápadem uspořádat hokejový turnaj na fotbalovém stadionu OGC Nice i s výstavbou krasobruslařské haly a olympijské vesnice.
Při hledání náhrady padala v úvahu i Paříž, ale nakonec se pořadatelé dohodli s Lyonem, odkud to do Alp není daleko. „Proč ne? Lyon má ideální polohou, aby byl součástí těchto Her,“ řekl starosta města Grégory Ducet.
Lyon přivítá curling, krasobruslení, short track a bude hostit i hokejový turnaj za účasti hráčů z NHL. Zatím není známé, kde přesně se bude soutěžit. Město disponuje tradiční hokejovou halou Patinoire Charlemagne, která však pojme jen 5 000 díváků.
Alpské lyžování se na Hrách 2030 uskuteční v populárních střediscích Val d’Isère a Courchevel.