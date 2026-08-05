LA28: Olympiáda, která změní pravidla hry. Nejen ve sportu, ale i v marketingu
Olympijské hry v Los Angeles 2028 slibují víc než jen souboj o medaile. Podle expertů z oblasti sportovního marketingu, médií a brand managementu půjde o přelomový okamžik, kdy se sport definitivně propojí s popkulturou, tvůrčí ekonomikou a digitálním světem. Značky už nebudou soutěžit o prostor na dresech, ale o schopnost stát se součástí autentických příběhů sportovců a fanoušků. Americká olympiáda může přepsat pravidla hry.
Pět kruhů a Hollywood
Los Angeles má oproti jiným olympijským destinacím jednu zásadní výhodu: je globálním centrem zábavního průmyslu. A právě tato skutečnost bude podle odborníků definovat charakter Her v roce 2028. Zatímco předchozí akce často stavěly na tradici, ceremoniálu a sportovní výjimečnosti, LA28 chce nabídnout zážitek, který propojí sport, hudbu, film, celebrity a digitální tvůrce do jednoho velkého kulturního příběhu.
První náznaky bylo možné sledovat už v Paříži, kde výraznou roli sehrály osobnosti popkultury včetně rappera Snoop Dogga. V Los Angeles podobný přístup nebude doplňkem programu, ale jeho integrální součástí. Organizátoři i partneři počítají s tím, že sportovní hvězdy budou vystupovat vedle hudebníků, influencerů nebo filmových osobností jako rovnocenní tvůrci obsahu. Olympiáda se tak stává nejen sportovní událostí, ale také mediální platformou s obrovským kulturním dosahem.
Sportovec jako značka
Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let je proměna role sportovce. Úspěch už dávno nezávisí pouze na výsledcích na stadionu. Fanoušci chtějí znát příběhy, zákulisí, emoce i každodenní život svých idolů. Právě obsah typu „behind the scenes“ se stává jednou z nejcennějších komodit současného sportovního marketingu. Tréninky, cestování, osobní příběhy nebo vztahy uvnitř týmů vytvářejí silnější vazbu než samotné výsledkové tabulky.
To zároveň znamená, že sportovci dnes zastávají dvojí roli. Vedle výkonu na sportovišti musí zvládat také roli vypravěče vlastního příběhu. Ti, kteří dokážou dlouhodobě budovat autentickou osobní značku, často získávají větší komerční hodnotu než medailisté bez výrazné identity. Není proto překvapením, že stále více partnerů investuje nejen do samotného sponzoringu, ale také do vzdělávání sportovců v oblasti tvorby obsahu, práce s publikem nebo budování osobní značky.
Konec log na dresech
Sponzoring se nachází uprostřed zásadní transformace. Dlouhá léta platilo, že hlavním cílem partnerství byla viditelnost. Logo na dresu, reklamní plocha kolem stadionu nebo televizní zásah představovaly základní ukazatele úspěchu. Dnes už to nestačí.
Firmy stále častěji požadují konkrétní obchodní výsledky. Zajímá je počet nových zákazníků, obchodních příležitostí, uzavřených kontraktů nebo dopad na distribuci produktů. Vedle tradičního B2C marketingu získává stále větší význam také B2B rozměr velkých sportovních akcí. Olympijské hry totiž nejsou jen místem setkání fanoušků. Jsou také obrovskou platformou pro technologie, logistiku, infrastrukturu nebo veřejný sektor. Právě zde mohou vznikat obchodní partnerství s mnohaletým dopadem. Úspěch partnerství tak stále méně závisí na velikosti loga a stále více na schopnosti vytvořit funkční ekosystém propojující sport, byznys a komunitu.
Merch jako nové médium
Zajímavou proměnou prochází také merchandising. Suvenýry už dávno neslouží pouze jako vzpomínka na navštívenou událost. Stávají se součástí marketingové strategie a kulturního příběhu. Experti připomínají fenomén OH v Los Angeles 1984, jejichž merchandising se stal ikonou své doby. Ambicí LA28 je navázat na tento odkaz a vytvořit produkty, které budou mít hodnotu i dlouho po skončení olympiády. Klíčovou roli sehrají limitované edice, designové kolaborace, lokální inspirace a propojení se světem hudby nebo streetwearu. Produkt už není pouze nosičem loga. Stává se médiem, které samo vypráví příběh.
Od thumb stop k thumb share
V digitálním světě se mění také způsob hodnocení úspěchu obsahu. Dlouho se mluvilo o schopnosti zastavit uživatele při nekonečném scrollování sociálních sítí - o takzvaném thumb stop. Dnes je cílem něco jiného. Přimět fanouška, aby obsah sdílel dál. Právě thumb share se podle odborníků stává novou metrikou relevance. Obsah musí být natolik autentický, emotivní nebo užitečný, aby jej lidé chtěli šířit v rámci vlastní komunity. Organické sdílení má často větší hodnotu než miliony zaplacených impresí. Tento princip bude v období před LA28 hrát stále důležitější roli. Značky budou muset přemýšlet méně jako inzerenti a více jako tvůrci kulturních příběhů.
Dlouhá hra se vyplácí
Jedním z hlavních závěrů odborných debat je význam dlouhodobosti. Největší návratnost totiž nevzniká v okamžiku, kdy sportovec získá medaili, ale mnohem dříve. Úspěšné značky dokážou rozpoznat potenciál ještě před průlomovým momentem. Vyhledávají takzvané hidden gems - sportovce, jejichž výkonnost i publikum postupně rostou. Partnerství budovaná několik let před vrcholem kariéry bývají nejen efektivnější, ale také autentičtější. Stejná logika platí i pro samotné značky. Nestačí jednorázová kampaň. Budoucnost patří dlouhodobým projektům, komunitám a ekosystémům, které vytvářejí skutečnou kulturní hodnotu.
Olympiáda jako kulturní kapitál
Los Angeles 2028 nebude jen další kapitolou olympijské historie. Bude testem toho, jak může sport fungovat v době sociálních sítí, tvůrčí ekonomiky a propojených komunit. Úspěšní nebudou ti, kteří budou nejvíce vidět, ale ti, kteří dokážou být součástí autentických příběhů. Budoucnost sportovního marketingu totiž nespočívá v reklamě samotné. Spočívá ve schopnosti propojit stadion, obrazovku telefonu, obchod i komunitu do jednoho smysluplného zážitku.
A právě v tom může být největší odkaz Her v LA28.