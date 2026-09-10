Co dělají medailisté z Ria 2016: provozovatel bistra, tanečník i veteránská rekordmanka
Zlato bylo jen jedno, ale deset medailí znamenalo jedno z nejúspěšnějších vystoupení v české olympijské historii. Jak jsou na tom hrdinové z Her v Riu de Janeiru po deseti letech? Nejstaršímu táhne na padesátku a chystá se na StarDance, z tenistek jsou maminky. A tři z nich stále bojují se světovou konkurencí.
Lukáš Krpálek (judo)
V Riu získal své první olympijské zlato v polotěžké váze. V následujících letech se stal absolutní legendou svého sportu, na OH v Tokiu vyhrál olympiádu i v těžké váze. Na olympiádě v Paříži brzy vypadl s obrovitým Japoncem Saitem, ale nic neskončilo. Letos získal stříbro na mistrovství Evropy a v pětatřiceti stále pokračuje v kariéře. Vyhlídkou je osudový střet s Francouzem Teddy Rinerem, kterého ještě neporazil, na olympiádě v Los Angeles.
Josef Dostál (rychlostní kanoistika)
Obrovitý kajakář v Riu pomohl svému odkazu stříbrem na singlovém kilometru a bronzem ve čtyřkajaku. Medaili přivezl i z dalších dvou Her v Tokiu a Paříži, kde dokonce vyhrál. Celkem má už pět olympijských placek, čímž se vyrovnal Emilu Zátopkovi. Jeho hlavním životním zlatem je ale syn Jonatán, který se mu s partnerkou Anežkou Paloudovou narodil vloni. Na vodě se snaží o účast na své páté olympiádě.
Daniel Havel (rychlostní kanoistika)
V Riu získal na čtyřkajaku druhý olympijský bronz v řadě, byl to ale konec úspěšné éry české vlajkové lodi. Olympijská disciplína se změnila z kilometru na pětistovku a Havel se pomalu dostal na hranu kariéry. V posledních letech ale získal novou motivaci a letos zažil s parťákem Jakubem Špicarem parádní sezonu. Na jarním mistrovství Evropy v Montemoru získali bronz a třetí skončili i na nedávném MS v Poznani. O účast na olympiádě se perou i na čtyřkajaku.
Jan Štěrba (rychlostní kanoistika)
Nejstarší borec bronzového čtyřkajaku zůstal u vody. Ve svých pětačtyřiceti pracuje jako trenér kanoistiky na Dukle. Zároveň působí jako asistent reprezentačního trenéra a má na starosti výběr závodníku do reprezentačního čtyřkajaku, který usiluje o účast na olympijských hrách v Los Angeles.
Lukáš Trefil (rychlostní kanoistika)
Další člen úspěšné éry českého čtyřkajaku, s nímž kromě dvou olympijských medailí získal v roce 2014 i titul mistra světa. Stejně jako Štěrba zůstal i po konci aktivní kariéry v Dukle. Je zaměstnaný v armádním sportovním centru, kde má na starosti agendu evidence mladých závodníků u zástupce ředitele pro sport.
Barbora Špotáková (atletika)
Bronz z Ria dal legendární oštěpařce sílu ještě do několika úspěšných let. V roce 2017 se v Londýně potřetí stala mistryní světa a loučila se na ME 2022 bronzovou medailí. O rok později se ale ještě vrátila a závodila i na Zlaté tretře. Od té doby si každý rok střihla aspoň jedno kameo, koncem srpna v Kolíně přehodila výkonem 54,29 metru světový rekord kategorie přes 45 let. Ve formě se udržuje díky práci trenérky, od loňského podzimu pečuje o reprezentantku Nikol Tabačkovou. Zároveň má vysokou funkci jako místopředsedkyně atletického svazu.
Ondřej Synek (veslování)
V Riu usiloval o zlato, ale bronz byl malým zázrakem. Synek se celou sezonu potýkal s velkými bolestmi zad a zjistil, že má zlomený pátý obratel. Rok po olympiádě získal svůj pátý titul mistra světa a ještě v roce 2018 vybojoval na MS stříbro. Závěr kariéry už mu zdravotní potíže pokazily. Pár týdnů před odletem na Hry do Tokia ukončil kariéru. Působil jako sportovní ředitel veslařského svazu, kde skončil v roce 2023. Stále je veslařským šéftrenérem na Dukle.
Jaroslav Kulhavý (cross country)
Na Hrách v Rio de Janeiru obhajoval zlato z olympijského Londýna, nakonec se musel sklonit před hvězdným Švýcarem Ninem Schurterem a bral stříbrnou medaili. Profesionální kariéru v cross country ukončil na podzim 2022 ve věku 37 let. Ve svých cyklistických výkonech ale dál pokračoval. Zúčastnil se například slavného etapového závodu horských kol Cape Epic, závodu dvojic, který už dřív třikrát ovládl. Svou poslední účast si zapsal v roce 2024, kdy ale kvůli zlomenině klíční kosti tento velmi náročný podnik nedokončil.
Zkoušel také triatlon, kde musel nejvíc trénovat plavání, které, jak sám přiznal, mu činilo největší problémy. Především kvůli velké tlačenici. I v této disciplíně ale posbíral několik výher.
V současné době už se věnuje hlavně podnikání v Moravskoslezských Beskydech, kde provozuje bistro, v němž můžete uskutečnit své oslavy, nebo třeba i svatbu. Také se občas, když si to klienti přejí, účastní cyklistických vyjížděk, které jsou také v nabídce podniku s názvem Olymp Čeladná.
Jiří Prskavec (vodní slalom)
V Riu se účastnil svých prvních olympijských her a získal na nich také svou první olympijskou medaili - bronzovou. Tu pak o pět let později v Tokiu přetavil ve vytoužené zlato. V současné době třiatřicetiletý kajakář měl právě po úspěchu v Japonsku pocit, že by mohl ztratit motivaci, a tak se rozhodl, že ke své hlavní disciplíně přidá ještě singl kanoi. Nebylo to sice úplně hned, ale i v této disciplíně vybojoval vítězství, třeba to na domácím Světovém poháru v Praze- Troji v roce 2024.
Na OH v Paříži se probojoval opět ve své hlavní disciplíně K1, ale finále se mu nepovedlo a skončil osmý. Ani letošní sezona mu nevychází podle představ, v žádném ze závodů, které na kajaku jel, nezískal medaili. Sám přiznává, že konkurovat mladým vlčákům je čím dál těžší. Přesto je jeho cílem a snem kvalifikovat se i na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Od OH v Riu se z něj stal otec synů Jiřího a Marka, které také vede ke sportu.
Radek Štěpánek (tenis)
Zdá se to jako včera, co končil kariéru, legendárnímu daviscupovému hrdinovi je ale už sedmačtyřicet. V současnosti je znovu v plném tréninku, od října bude spolu s Vandou Bartošovovou Dětinskou leštit parket v nejnovější řadě StarDance. „Od prvního srpna potím krev. Tanec je sport na plný úvazek,“ hlásí Štěpánek. Před deseti lety na Hrách v Riu slavil bronz v mixu s Lucií Hradeckou.
Z vrcholného tenisu se vytratil, když skončil jako trenér u Sebastiana Kordy, syna svého někdejšího kouče Petra. Příliš mu nevyšly ani předchozí štace v týmu Novaka Djokoviče a Grigora Dimitrova. Nedávno měl zájem spolu s Tomášem Berdychem převzít daviscupový tým. Svůj čas věnuje dcerám Stelle a Medě, které má s manželkou a taktéž bývalou tenistkou Nicole Vaidišovou. Věnuje se rovněž podnikání na trhu s palivovými aditivy.
Lucie Hradecká (tenis)
Bronzová parťačka Radka Štěpánka ze smíšené čtyřhry v Riu ukončila kariéru v roce 2022 a je z ní maminka na plný úvazek. V březnu 2024 se jí narodil první syn Michal, v červenci téhož roku si jeho tatínka, kondičního trenéra Davida Vydru, vzala za muže. Další radost spolu prožili letos v únoru, kdy se jim narodil druhý syn Jakub.
Petra Kvitová (tenis)
V Riu získala bronzovou medaili v singlu a ukončila tím první úspěšné období kariéry. V prosinci se pak stala obětí loupežného přepadení, při němž jí útočník pořezal na levé dominantní ruce. Po pauze se znovu vrátila do špičky, zahrála si finále Australian Open 2019 a měla blízko k pozici světové jedničky. V roce 2023 se provdala se za svého trenéra Jiřího Vaňka a o rok později spolu oslavili příchod syna Petra. Vloni se ještě krátce vrátila, ale comebacková tour jí příliš nevyšla. Letos v březnu se jí narodila dvojčátka Emma a Ella.
Lucie Šafářová (tenis)
V Riu vybojovala bronz ve čtyřhře s Barborou Strýcovou. V deblu se pak stala i světovou jedničkou a v roce 2019 na Roland Garros se loučila. O čtyři roky později se ale ještě nakrátko vrátila. V osobním životě se dala dohromady s hokejistou Tomášem Plekancem, narodili se jim dcera Leontýnka a syn Oliver. V poslední době se Šafářová realizuje jako komentátorka a televizní tvář tenisových přenosů.
Barbora Strýcová (tenis)
I stříbrná parťačka Lucie Šafářové z olympijského deblu v Riu se po mateřské pauze vrátila ke kariéře. Původně končila v roce 2021, kdy přivedla na svět syna Vincenta. V roce 2023 však ještě absolvovala rozlučkovou tour a poslední zápas odehrála na US Open. O rok později porodila dceru Josefínu. Jako dvojnásobná maminka se zamilovala do dlouhých závodů. Zkusila si triatlon v Karlových Varech a začala běhat maratony. Letos na jaře zaběhla v Bostonu výborný čas 3:12:51 hodiny. Od letošního ročníku je nehrající kapitánkou týmu pro Billie Jean King Cup a koncem měsíce ji v čínském Šen-čenu čeká finálový turnaj, kde mají Češky velkou naději přidat další titul.