Smrtící rychlost? Veslaři budou závodit i s krokodýly! Řeku s predátory schválili pro olympiádu
- Nezávislá studie potvrdila, že řeka Fitzroy v Rockhamptonu může po technických úpravách hostit veslařské a kanoistické soutěže během olympijských her v Brisbane roku 2032.
Odborníci prověřili chování vodních proudů i riziko povodní, avšak výskytem krokodýlů v řece se posudek vůbec nezabýval.
Výsledky výzkumu přivítal queenslandský premiér David Crisafulli i mezinárodní sportovní federace, které schválily trať jako plně férovou pro olympijské závody.
Řeka Fitzroy v Rockhamptonu je vhodná pro pořádání soutěží ve veslování a rychlostní kanoistice na olympijských hrách 2032 v Brisbane. Zjistila to nezávislá studie, o jejíž výsledcích informovali australští organizátoři. Odborníci potvrdili, že navzdory vodním proudům je možné v této lokalitě uspořádat férové soutěže. Nezabývali se při tom přítomností krokodýlů, kteří řeku rovněž obývají.
Řeka, kterou zatím k veslování využívají jen školy a místní kluby, je náchylná k rozvodnění a jsou tam silné proudy, což by mohlo vést k nespravedlivým podmínkám. Australští pořadatelé ale provedli technické zásahy, které to napravily.
Žádná 'jestli', žádná 'ale'
„Posudek zahrnoval rozsáhlý průzkum vody a modelování, abychom pochopili, jak by se trať mohla chovat v různých podmínkách ohledně počasí, výšky hladiny nebo rizika povodní jak v době olympiády, tak v období před hrami,“ uvádí se ve studii.
Plánované závodiště se nachází asi 600 kilometrů severně od Brisbane, kde bude centrum OH. Pozitivní hodnocení lokality potěšilo premiéra tamního státu Queensland Davida Crisafulliho. „Spousta lidí říkala, že je to nemožné. Ale my tady v regionu Queensland neznáme žádná 'jestli', žádná 'ale'. Naše nasazení bylo nezlomné a náš vzkaz je jasný: 'Queensland může a bude hostit události světové úrovně',“ řekl v parlamentu.
Predátoři se v řece objevují jen příležitostně
Na základě výsledků studie souhlasí s pořádáním olympijských soutěží vedení světového veslování i kanoistiky. „Kvalita a rozsah provedených technických prací výrazně zlepšily naše vnímání tohoto sportoviště a přesvědčily nás a naše sportovce, že tato trať může nabídnout férové závody,“ uvedl prezident mezinárodní kanoistické federace Thomas Konietzko.
Výskytem krokodýlů se studie nezabývala. Přímo v Rockhamptonu se tito predátoři objevují jen příležitostně, mnohem více jich žije dále na severu.
Olympijské soutěže ve veslování a rychlostní kanoistice budou mít specifické závodiště i na nejbližších olympijských hrách v Los Angeles 2028. Pojede se na slané vodě v Long Beach, kde se musí počítat s přílivem a odlivem. Veslaři budou kvůli nedostatku prostoru závodit jen na trati dlouhé 1500 metrů místo obvyklých dvou kilometrů.