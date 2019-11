Prague PlayOffs 2019: Fakír si užívá důchodu, Forever na start! Opatrný vychovává budoucí koňskou hvězdu | iSport.cz

Do stájí k pražské O2 areně dovezl Aleš Opatrný tři koně, dva svoje a jednoho partnerky Natálie Roučkové. Zašel se podívat na opracoviště umístěné nově do vedlejší haly O2 universum. „Je to fantazie, tak velké opracoviště jsem neviděl ani na těch nejlepších mítincích,“ říká Opatrný. Letos bude skákat „jen“ dvouhvězdové závody CSI a věří, že i na ty přijde hodně diváků. A že si závody bez větší mediální pozornosti užije.

Jaké koně jste si do O2 areny přivezl?

„Jsou mladší, ale ne úplně nezkušení. S Foreverem jsem před čtrnácti dny vyhrál Velkou cenu ve Wroclavi a máme i další skvělé úspěchy. Je to osmiletý kůň, který ještě nikdy neskákal v takové aréně. Jsem rád, že má šanci se s tím seznámit. Potřebuje sbírat zkušenosti.“

Je to nadějný kůň?

„Možná jeden z nejlepších, na kterých jsem v životě seděl. Už jsem s ním startovat na úrovni překážek 150 až 155 centimetrů, což je na osmiletého koně fakt dost, a on se s tím vypořádává úplně skvěle. Závod od závodu skáče líp. Příští rok by se už mohl začít účastnit nejtěžších, pětihvězdových soutěží.“

Jak dlouho trvá, než se kůň připraví na největší závody?

„Právě v devíti letech se koně dostávají do fáze, kdy začínají startovat na čtyř a pětihvězdových závodech, v deseti by už měli být dostatečně zkušení. Je to jiné než u dostihových koní, ti v deseti letech vlastně končí kariéru, zatímco ti naši teprve dozrávají. Dostihový kůň začíná sportovat ve dvou letech, parkurový jde do závodů nejdříve jako čtyřletý.“

Copak vlastně dělá Fakír, s nímž jste loni absolvoval Global Champions League? Tomu už je čtrnáct, že?

„Fakír je v koňském důchodu, už si běhá jen po loukách. Zdravotní stav nebyl po celou sportovní kariéru jeho nejsilnější stránkou, zdraví mu vždycky trošku haprovalo. S Czech Equestrian Teamem jsme se domluvili, že ho nebudeme dál trápit a necháme ho užívat si důchodu.“

Sledoval jste během roku výkony Prague Lions, v jejichž barvách jste dříve nastupoval?

„Četl jsem zprávy, občas jsem si zpětně pustil video, abych viděl, jak skákali. Začátkem roku neměli až takovou formu, ale v posledních měsících se jim stupňuje. Vyhráli v Římě, v New Yorku skončili třetí… Doufám, že je diváci pořádně podpoří. I když letos tady nestartuje žádný český jezdec, furt je to český tým. Strašně jim držím palce, aby je nepotkala žádná smůla. Loni jsme si plánovali, jak budeme den ode dne postupovat, a vypadli jsme ve čtvrtfinále. Doufám, že jim se to letos povede.“

Zavzpomínal jste si na loňský slavnostní nástup týmů?

„Pamatuju si, že jsem slyšel velký aplaus, ale když jsme do haly přišli my s Aničkou (Kellnerovou), tak to ještě stouplo o iks decibelů. To mi až běžel mráz po zádech. Skvělá atmosféra.“

Jak se vám líbí nová překážka s motivem hradní stráže?

„Nooooo (směje se). Viděl jsem ji už před měsícem, protože můj kamarád Ludvík Janďourek je spolumajitelem firmy, která překážky připravuje. Je rozhodně zajímavá. Myslím, že pár koňům během víkendu nadělá problémy. Jen doufejme, že to nebudou ti z Prague PlayOffs a že pozlobí spíš jiné týmy.“

Máte nějaký tip, kdo vyhraje sobotní Super Grand Prix jednotlivců?

„To je těžké. Je tady osmnáct nejlepších jezdců celé sezony, každý má špičkového koně. Tipovat si netroufnu, ale samozřejmě bych to nejvíc přál Nielsovi (Belgičan Bruynseels je členem Prague Lions.)

