Lions zachránil karambol favorita. Řešila se i kontroverze, pořadatelé se zlobili
Za vrcholně dramatických okolností postoupil parkurový tým Prague Lions do finále Super Cupu, kterým v neděli vyvrcholí nablýskaný víkend Prague Playoffs. S šestnácti trestnými body je ze čtvrtého místa do finále dostaly karamboly jezdců favorizovaných stájí. Dva ze tří nejlepších týmů po základní části Global Champions League jsou ze hry.
Zase u toho byla česká vlajka. V roce 2018 při historické premiéře Prague Playoffs se jí lekl kůň Švéda Pedera Fredricsona a ukončil tím naděje Prague Lions. V pátečním semifinále v O₂ areně karambol hvězdného konkurenta naopak zařídil domácímu týmu postup.
„Celý tým je naprosto nadšený. V rámci dneška to oproti včerejšku byla ještě větší výzva,“ hodnotila týmová manažerka Anna Kellnerová. „V polovině závodu jsme si nebyli jistí, jak to dál bude vypadat. Nejlepším týmům se staly různé složitosti. Pak se stalo, že šestnáct trestných bodů bude postupujících.“
Kellnerová nasadila tři belgické jezdce. Niels Bruynseels nasbíral dvanáct trestných bodů, Pieter Devos předvedl čisté kolo a Thibeau Spits chyboval jen jednou. Lions dlouho viseli na posledním nepostupovém místě.
Byl to šok, když olympijský šampion z Tokia Ben Maher sletěl ze svého koně Dallas Vegas Batilly právě na překážce s českou vlajkou. Pro jeho tým Shanghai Swans to znamenalo konec, Lions v tu chvíli proklouzli do finále.
Nedlouho poté spadla ze svého koně i Katrin Eckermannová ze stáje Cannes Stars a byl tu další krach. Dokonce i Valkenswaard United jako vítězové základní části Global Champions League měli potíže a do finále prošli z posledního postupujícího šestého místa.
Ve finále jsou i New York Empires, kteří měli původně vypadnout už ve čtvrtečním čtvrtfinále. Do hry se dostali po dodatečném trestu pro francouzského jezdce Simona Delestreho z týmu Istanbul Warriors. Důvod byl značně kontroverzní, rozepnutý bezpečnostní řemínek pod bradou, s kterým Delestre dokončil poslední čtyři překážky čtvrtečního závodu.
Protest posuzoval sbor rozhodčích mezinárodní federace FEI, který Delestrovi udělili 24 trestných bodů, čímž se jeho stáj sesunula na poslední místo čtvrtfinále a v soutěži skončila. Takové rozhodnutí se přitom nelíbilo ani samotným pořadatelům.
Jiným body zůstávají a já jsem vyloučen?
„Dokonce ani přidělení rozhodčí daný problém během soutěže neidentifikovali. Z těchto důvodů se domníváme, že by tato situace neměla ovlivnit výsledek jezdce, ani mít jakýkoli dopad na týmové výsledky GCL Super Cupu,“ uvedli ve společném prohlášení organizátoři z Prague Playoffs a Global Champions League.
Istanbul Warriors upozornili na to, že během sezony se podobné případy posuzovaly odlišně. „Následky jsou extrémně vážné, zabránily mému týmu v postupu do semifinále. Pokládám toto rozhodnutí za neférové a nevhodné. Proč ostatním jezdcům za stejných okolností body zůstávají a já jsem vyloučen?“ zlobil se Delestre.
Během pátku se v O₂ areně o případu vášnivě diskutovalo.
„Myslím, že tohle není fér. Nenazvala bych to jako prohřešek, protože jezdec odstartoval s přilbou, která byla zaplá,“ hodnotila reprezentantka Sára Vingrálková. „Na video jsem se podrobně dívala. Naživo jsem si toho nevšimla. Jezdec tohle nemůže ovlivnit.“
Vingrálková nasbírala v náročném semifinále se svým koněm Rock'n Roll Mxl 16 trestných bodů, její Scandinavian Vikings skončili desátí a rovněž se do nedělního finále nedostali.
„Parkur byl opravdu velmi náročný, což se v rámci semifinále dalo i očekávat. Je to na sto šedesát centimetrů jako včera, ale dneska startovaly všechny nejlepší týmy. Vidíme, že i ty nejlepší a nejzkušenější dvojice si na tom vylámaly zuby,“ hodnotila Vingrálková.
Nepříjemný karambol potkal Belgičana Wilma Vermeira, který ze svého koně Jonkheer Van´t Veldhoven sletěl poté, co společně zbourali poslední překážku. Jezdec spadl po hlavě přímo před svého koně, ten však zastavil na místě a arénu opouštěli oba dva v pořádku.
Prague Playoffs v číslech
Semifinále Super Cupu: 1. Riesenbeck International 8 trestných bodů (čas 201,78 sekundy), 2. Basel Cosmopolitans 12 (208,48), 3. New York Empire 16 (206,31), 4. PRAGUE LIONS 16 (210,05), 5. Rome Gladiators 20 (206,50), 6. Valkenswaard United 20 (209,91).
Víkendový program
Sobota
- 8:00 - otevření O2 areny
- 9:00 - CSI2* Individual Class
- 12:20 - CSI2* Individual Class
- 14:35 - CSI5* Individual Class
- 17:00 - HORSE SHOW
- 18:20 - Walk of Champions
- 20:00 - Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo, PP Nova Action)
- 22:05 - Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo, PP Nova Action)
Neděle
- 8:00 - otevření O2 areny
- 9:00 - CSI2* Individual Class
- 11:35 - CSI2* Individual Class
- 13:20 - HORSE SHOW
- 14:10 - Walk of Champions
- 15:30 - Finále Super Cupu (1. kolo, PP Nova Action)
- 17:30 - Finále Super Cápu (2. kolo, PP Nova Action)