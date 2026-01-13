Uniklo z Facebooku: Nebojte, za chvíli jsem venku. Vémolovi napsal Trump i Pelta
Uniklo z Facebooku: Karlos Vémola•Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Kolem Karlose Vémoly je živo. Zápasník, který posunul MMA v Česku z tělocvičen na úroveň sledovaného sportu ve velkých arénách, je od Vánoc ve vazbě a čelí obvinění z podílu na organizované drogové činnosti. Projděte si nový díl rubriky Uniklo z Facebooku.
Upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které se prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosují události nejen ze sportovního světa.