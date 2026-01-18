Uniklo z Facebooku: Gratulace Pastrňákovi za 0+6. 38 asistentů od Stramaccioniho
Slibná forma před olympijským turnajem. David Pastrňák si v zápase NHL proti New York Rangers vylepšil bilanci o šest asistencí a na facebookové zdi hvězdy hokejové reprezentace bylo rázem rušno. Psali nejen hokejisté, ale i fotbalisté, Jarmila Kratochvílová či Filip Turek. Projděte si další díl seriálu Uniklo z Facebooku.
Upozornění: Uniklo z Facebooku je pravidelná rubrika Sport Magazínu, ve které prostřednictvím fiktivního výpisu ze sociální sítě Facebook s nadsázkou glosujeme události nejen ze sportovního světa.